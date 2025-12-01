Ломит тело и болит в ушах. Москву захватил опасный вирус?
Профессор Чумаков объяснил, грозит ли Москве эпидемия из-за нового вируса
В Москве и Подмосковье бушует опасный заразный вирус, гласят заголовки СМИ. По рассказам переболевших, среди симптомов — сильная боль в ушах, высокая температура, кашель, сонливость и ломота во всем теле, а усталость сохраняется даже после выздоровления. Что это за инфекция, почему она передается так быстро и как защитить себя, выяснил 360.ru.
Что пишут о новом вирусе
Как сообщили в СМИ, болезнь начинается с озноба и боли в горле, затем температура поднимается до 38-39 градусов. Следом появляется боль в ушах, которая усиливается с кашлем.
Некоторые заболевшие отмечают обострение хронических заболеваний. По словам пациентов, симптомы не похожи на течение классического ОРВИ.
В Роспотребнадзоре подтвердили всплеск заболеваемости: инфицированных оказалось в два раза больше, чем неделей ранее, а рост составил 17,9%. Однако речь идет о сезонном подъеме, и касается это ОРВИ и гриппа.
Это легко объясняется заметным похолоданием, рассказал 360.ru доктор биологических наук, профессор, главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Петр Чумаков.
Москву захватывает новый вирус?
В Роспотребнадзоре опровергли все сообщения о новом вирусе, указав лишь на преобладание вирусов гриппа A (H3N2).
«Тяжесть течения болезни зависит от возбудителя. Вообще простудные заболевания вызывают огромное количество разных вирусов и бактериальных инфекций», — отметил Чумаков.
Понять, какая именно комбинация зараз гуляет по столице, можно, если мониторить ситуацию. Однако в этом не смысла, потому что на лечение простуды информация практически не влияет.
«Терапия простудных заболеваний строится по определенному плану, который мало зависит от возбудителя, если им стал вирус», — объяснил профессор.
Кроме того, боль в ушах и ломоту в теле вызывает бактериальная инфекция, которая присоединяется к возбудителю.
Даже такие симптомы, какими бы тяжелыми они ни казались, находятся в пределах нормы для сезонных простуд и гриппа.
«Новые коронавирусы постоянно возникают. В этом нет ничего драматичного. Грипп легко прогнозировать, потому что обычно он приходит откуда-то. Уже все привыкли, что после Нового года наступает некий пик», — добавил Чумаков.
Какой именно штамм гуляет сейчас по Москве, сказать сложно. Специалист предположил, что, скорее всего, это комбинация из двух-трех штаммов.
Грозит ли Москве эпидемия?
Чумаков заверил: эпидемий или чего-то еще опасного столице, как и остальной России, ждать не нужно.
«На горизонте пока ничего подобного нет», — отметил эксперт.
Как защититься от сезонных заболеваний
Профилактика в холодное время года особенно важна. Профессор посоветовал одеваться по погоде, чтобы не переохлаждать организм, ведь он в таком состоянии наиболее уязвим к различным инфекциям.
«Избегать людных мест, особенно в закрытом помещении. Мыть руки, стараться не трогать поручни эскалаторов», — посоветовал эксперт.
Также могут помочь:
- Использование антисептиков;
- Дезинфекция гаджетов;
- Сбалансированное питание;
- Ежедневные прогулки на свежем воздухе;
- Полноценный сон минимум семь-девять часов;
- Умеренная физическая активность;
- Ношение маски в общественных местах;
- Проветривание помещений три-четыре раза в день;
- Избегание стрессов и переутомления;
- Вакцинация от гриппа.
Если человек уже простудился, следует сразу обратиться к врачу, а не заниматься самолечением.