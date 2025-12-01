Сегодня 12:05 Ломит тело и болит в ушах. Москву захватил опасный вирус? Профессор Чумаков объяснил, грозит ли Москве эпидемия из-за нового вируса 0 0 0 Фото: Медиасток.рф Эксклюзив

В Москве и Подмосковье бушует опасный заразный вирус, гласят заголовки СМИ. По рассказам переболевших, среди симптомов — сильная боль в ушах, высокая температура, кашель, сонливость и ломота во всем теле, а усталость сохраняется даже после выздоровления. Что это за инфекция, почему она передается так быстро и как защитить себя, выяснил 360.ru.

Что пишут о новом вирусе Как сообщили в СМИ, болезнь начинается с озноба и боли в горле, затем температура поднимается до 38-39 градусов. Следом появляется боль в ушах, которая усиливается с кашлем. Некоторые заболевшие отмечают обострение хронических заболеваний. По словам пациентов, симптомы не похожи на течение классического ОРВИ. В Роспотребнадзоре подтвердили всплеск заболеваемости: инфицированных оказалось в два раза больше, чем неделей ранее, а рост составил 17,9%. Однако речь идет о сезонном подъеме, и касается это ОРВИ и гриппа. Это легко объясняется заметным похолоданием, рассказал 360.ru доктор биологических наук, профессор, главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Петр Чумаков.

Фото: Медиасток.рф

Москву захватывает новый вирус? В Роспотребнадзоре опровергли все сообщения о новом вирусе, указав лишь на преобладание вирусов гриппа A (H3N2). «Тяжесть течения болезни зависит от возбудителя. Вообще простудные заболевания вызывают огромное количество разных вирусов и бактериальных инфекций», — отметил Чумаков. Понять, какая именно комбинация зараз гуляет по столице, можно, если мониторить ситуацию. Однако в этом не смысла, потому что на лечение простуды информация практически не влияет. «Терапия простудных заболеваний строится по определенному плану, который мало зависит от возбудителя, если им стал вирус», — объяснил профессор. Кроме того, боль в ушах и ломоту в теле вызывает бактериальная инфекция, которая присоединяется к возбудителю.

Фото: Медиасток.рф

Даже такие симптомы, какими бы тяжелыми они ни казались, находятся в пределах нормы для сезонных простуд и гриппа. «Новые коронавирусы постоянно возникают. В этом нет ничего драматичного. Грипп легко прогнозировать, потому что обычно он приходит откуда-то. Уже все привыкли, что после Нового года наступает некий пик», — добавил Чумаков. Какой именно штамм гуляет сейчас по Москве, сказать сложно. Специалист предположил, что, скорее всего, это комбинация из двух-трех штаммов. Грозит ли Москве эпидемия? Чумаков заверил: эпидемий или чего-то еще опасного столице, как и остальной России, ждать не нужно. «На горизонте пока ничего подобного нет», — отметил эксперт. Как защититься от сезонных заболеваний Профилактика в холодное время года особенно важна. Профессор посоветовал одеваться по погоде, чтобы не переохлаждать организм, ведь он в таком состоянии наиболее уязвим к различным инфекциям.

Фото: Вакцинация против гриппа / Медиасток.рф

«Избегать людных мест, особенно в закрытом помещении. Мыть руки, стараться не трогать поручни эскалаторов», — посоветовал эксперт. Также могут помочь: Использование антисептиков;

Дезинфекция гаджетов;

Сбалансированное питание;

Ежедневные прогулки на свежем воздухе;

Полноценный сон минимум семь-девять часов;

Умеренная физическая активность;

Ношение маски в общественных местах;

Проветривание помещений три-четыре раза в день;

Избегание стрессов и переутомления;

Вакцинация от гриппа. Если человек уже простудился, следует сразу обратиться к врачу, а не заниматься самолечением.