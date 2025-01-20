Сегодня 23:59 Молодая эпидемия. Почему подростки лысеют? Трихолог Нагайцева развеяла миф о поколении лысых подростков 0 0 0 Фото: Michaela Begsteiger/imageBROKER.com / Global Look Press Эксклюзив

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Эпидемия облысения угрожает российским подросткам. Специалисты бьют тревогу: школьники 15-16 лет приходят к врачам уже со второй-третьей степенью алопеции. Только за последний год число обратившихся за медицинской помощью «лысеющих мальчиков» выросло в четыре раза. Почему молодое поколение столкнулось с тотальной алопецией, в чем ее причины, и какие методы лечения существуют, выяснил 360.ru.

Причины раннего облысения Сейчас многие подростки принимают антидепрессанты. У большинства этих препаратов выпадение волос входит в число побочных эффектов, объяснила 360.ru врач-дерматолог, косметолог и трихолог клиники Lumirens Татьяна Егорова. По ее мнению, алопеция прогрессирует из-за постоянного стресса, который расшатывает психику подростков. «Большой объем информации, телефоны, мало движения. Психика страдает», — отметила Егорова. Врач пояснила, что у молодых людей может возникать так называемая постстрессионная диффузная алопеция.

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Еще одной причиной раннего облысения специалист считает низкое качество продуктов и неправильное питание. «Рацион подростков оставляет желать лучшего. Как правило, потребление белков, жиров и углеводов неравномерное. Из-за этого у многих возникает анемия», — пояснила Егорова. Трихолог Юлия Нагайцева в разговоре с 360.ru обратила внимание, что за последние четыре года андрогенная алопеция значительно помолодела. Она связала это явление с пандемией коронавируса. «У меня есть несколько пациентов в возрасте 16 лет. И у некоторых проблема достигла той стадии, когда нужно делать пересадку волос, потому что лечение уже не даст желаемого результата и не вернет нужный объем волосяного покрова», — отметила врач.

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Нагайцева напомнила одну из главных опасностей неправильного питания — дефицит продуктов с высоким содержанием белков в рационе школьников. «Избыток углеводов запускает инсулинорезистентность <… > Естественно, не нужно забывать про генетическую предрасположенность», — рассказала трихолог. Методы лечения алопеции у подростков Как правило, методы лечения ранней стадии алопеции у подростков и у взрослых совпадают. Егорова посоветовала, прежде всего, искать причины недуга. «Ищем причины заболевания. Если алопеция постстрессионная, то к работе подключают психологов. Если присутствует анемия, то поработать следует с терапевтом, который помогает пациенту поднять уровень железа в крови. Если оно не всасывается, то подключают гастроэнтеролога», — уточнила специалист.

Одновременно трихологи советуют назначать витамины и средства для укрепления волосяного покрова. Нагайцева порекомендовала лечить облысение консервативно: лекарственными препаратами, наружными косметическими средствами. К пересадке волос она посоветовала прибегать только на поздних стадиях болезни. «Однако этот вопрос нужно обсуждать не только с подростком, но и с его родителями. В таком юном возрасте нужно учесть все плюсы и минусы», — подчеркнула врач. Пересадка волос — решение проблемы? Лечение причины, а не последствий — долгий и кропотливый процесс, который далеко не каждый пациент проходит до конца. Конечно, гораздо легче и быстрее решить проблему пересадкой волос. Но насколько показана эта процедура? «Сложный вопрос. Если подростка это сильно беспокоит, то пересадка поможет. Если же можно найти причину и вылечить, то пересадка не нужна», — убеждена Егорова.

Но при андрогенной алопеции — генетическом заболевании, которое не лечится традиционными методами, пересадка волос — единственное решение, добавила трихолог. Она добавила, что такая процедура сегодня вполне доступна. «У нас есть специализированные клиники, которые этим занимаются. В России открывают турецкие филиалы неплохих клиник. Муж моей подруги сделал пересадку за 150 тысяч рублей — ему практически всю голову пересадили», — рассказала Егорова. Стоит ли бояться облысевшего поколения — мнение врача Трихолог Юлия Нагайцева не согласилась, что проблема настолько масштабна, как пишут СМИ. По ее словам, подростки с подобными жалобами действительно приходят на прием к специалистам, но массовыми эти обращения назвать нельзя. «Разочарую, но я правда не знаю, кто сказал глупость про массовое облысение подростков», — резюмировала трихолог.