Сегодня 00:48 «Молниеносный» грипп поражает сердце и почки. Как его распознать и правильно лечить 0 0 0 Фото: Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press Здоровье

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Новый штамм гриппа, который уже окрестили «молниеносным», стал распространяться в России. Он стремительно прогрессирует, в кратчайшие сроки преодолевая защитные функции организма и поражая легкие всего через пару суток с момента заражения.

Инфекция повышенной опасности В стране заболеваемость ОРВИ и гриппом в стране резко пошла вверх после окончания новогодних каникул, когда дети вернулись в школы, а взрослые — на работу. При этом чаще всего люди стали заражаться вирусом гриппа типа А (H1N1) 2009, известным как свиной. Он чаще других штаммов вызывает опасные осложнения.

Фото: Oliver Dietze/dpa/Global Look Press

Как рассказал в интервью сайту k p.ru врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Евгений Тимаков, наиболее уязвимыми оказались люди с ослабленным иммунитетом. Кроме того, после пандемии коронавируса в целом просел и коллективный иммунитет.

Грипп A (H1N1) имеет специфическое течение, отличается от своих «собратьев», он фактически собрал свойства нескольких других штаммов — как человеческих, так и от животных. Евгений Тимаков врач-инфекционист, кандидат медицинских наук

Первые признаки недомогания Для свиного гриппа характерно острое начало болезни и более тяжелое ее течение, в том числе высок риск осложнений. Этот вирус в первую очередь бьет по нижним дыхательным путям, бронхам и легким, пробивая защитные барьеры в носу и горле. Свое название «молниеносный» он получил благодаря тому, что с момента заражения в течение 24-48 часов может развиться первичная вирусная пневмония, к которой часто присоединяется вторичная, или бактериальная.

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Заподозрить болезнь можно, если появилась боль во время кашля. причем в центре верхней части груди. Это объясняется тем, что грипп часто вызывает трахеит. Если появилась боль в спине и под ребрами в боках, то, возможно, есть осложнения на легкие. Но главным признаками являются резкий подъем температуры сразу до 38,5 градуса и выше, а также боль в мышцах. Среди симптомов также вероятны одышка, потливость и постоянное ощущение усталости, общее недомогание. Группы риска Обязательно нужно вызвать врача, если заболел ребенок, беременная женщина или люди с серьезными хроническими заболеваниями, а также те, кто старше 60 лет. Если нет такой возможности, то хотя бы получить дистанционно консультацию.

Грипп — не рядовая простуда. Эта инфекция, которая может поражать и сердце, и почки, и сердечно-сосудистую, и нервную систему. Евгений Тимаков врач-инфекционист, кандидат медицинских наук

Пять ошибок заболевших гриппом Тимаков предупредил, что высокую температуру при гриппе нельзя сбивать аспирином, но разрешено применять «Парацетамол» или «Ибупрофен». По словам врача, грипп смертельно опасно недооценивать. Он поражает все системы организма, поэтому нельзя переносить ее на ногах. Необходимо лечиться под наблюдением специалистов, никакого самолечения.

Фото: Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Тимаков добавил, что не нужно применять для лечения препараты, бесполезные при гриппе. «Сегодня вирус гриппа не восприимчив к „Ремантадину“, но кое-где его продолжают назначать», — подчеркнул он.

Если человек опоздал с началом приема противовирусного препарата, то его эффективность резко снизится, так как вирус уже успел сильно размножиться в организме. И, наконец, после выздоровления две недели нужно избегать физических и эмоциональных перегрузок. Тимаков пояснил, что последнее позволит избежать отложенных последствий болезни.