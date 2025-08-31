Сегодня 02:27 Мода болеть накрыла Россию. Ипохондрия — блажь или серьезное расстройство? Психолог Кноблох: эпидемию ипохондрии в России вызвали пандемия и стресс 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Здоровье

Болезни

Соцсети

Врачи

Медицина

Психология

Врачи обеспокоены эпидемией ипохондрии. Мнительных пациентов за последние пять лет стало больше примерно на 30%. Они гуглят симптомы, ставят себе диагнозы и пытаются лечить то, чего нет. Почему это произошло и как исправить, разобрался 360.ru.

Ипохондрия — что это? Обычно люди лечат уже проявившиеся, диагностированные врачом заболевания. Ипохондрией же ведущий клинический психолог в центре медицинской и психологической помощи «Здравница» Екатерина Кноблох в разговоре с 360.ru назвала сильную зацикленность человека на якобы существующих болезнях, когда это превращается в сверхценную идею.

Под ипохондрией понимается невроз либо уже расстройство личности. <…> Человек постоянно ощущает какие-то недомогания, причем не может их четко локализовать. Он обивает пороги врачей, которые находят либо незначительные рядовые нарушения, как у всех людей, либо вообще ничего. Екатерина Кноблох Клинический психолог

Ипохондрия напоминает образ мышления с фиксацией на здоровье. Впрочем, она запросто может сочетаться с другими расстройствами психики, сообщила 360.ru психолог, гипнотерапевт Анастасия Валуева. Только ипохондрия фокусируется на постоянном поиске симптомов — чаще всего, рака, ВИЧ и венерических заболеваний. Последствия пандемии По словам Валуевой, коронавирус стал для людей триггером. «Страх заболеть стал постоянным. Люди стали себе проверять симптомы онлайн», — заявила она. Многие специалисты, по словам Кноблох, спекулировали на теме ковида, чтобы заставить людей опасаться за свое здоровье и покупать больше лекарств. К тому же есть люди, которые тяжело перенесли болезнь или похоронили близких.

Фото: РИА «Новости»

«Пандемия повлияла на уровень тревожности в нашем обществе очень сильно. Эта тема муссировалась, накаливалась, обострялась, внедрялась в сознание. Новости, статистика смертности, предупреждения врачей, кадры с умершими — очень сильная загрузка в мозг была», — сказала она. Тревожность возникла даже у тех, кто никогда не страдал ею, у некоторых впервые случились панические атаки. К тому же сам ковид имел специфическое воздействие на психику, болезнь провоцировала психические расстройства. Причины ипохондрии За последние годы усилился темп жизни людей. Их окружает большое количество информации, дедлайнов, стрессов. «Люди ощущают это на теле, тело перенапряжено и как будто бы болит, эти страхи, тревоги обостряются. И голова это связывает с тем, что такое непонятное, смертельное развивается», — сказала Кноблох.

Фото: РИА «Новости»

Свою роль сыграла доступность большого количества информации о болезнях. Валуева заявила, что люди могут попросту начитаться всякого-разного и принять это близко к сердцу. «И сейчас намечается рост социальной изоляции, люди изолированы в своих внутренних пространствах», — объяснила она. Влияние соцсетей на психику Соцсети действительно способствуют распространению ипохондрии, подтвердила Кноблох. Они транслируют образ романтичной депрессивной девушки или внушают, что определенный продукт может вызвать, например, рак. На историях о внезапно проявившихся болезнях продают чек-апы. «То есть насаживается манипуляция сознанием, чтобы люди, боясь за свое здоровье, начали покупать какие-то продукты или смотреть блог. Понятно, что у нас психика не пропускает это, подсознание доверчивое, и мы себе формируем эти страхи. А люди, которые предрасположены к тревоге, сенситивные, чувствительные, инфантильные, это прямо за реальность воспринимают», — объяснила она.

Фото: РИА «Новости»

К тому же алгоритмы соцсетей технически устроены так, что подсовывают тревожный контент. Однажды прочтя о симптоме, человек будет получать информацию на эту тему снова и снова. «У человека формируется некий туннель тревоги. Он из него не может вырваться, потому что туда погружен. Соцсети этому, конечно, очень способствуют, особенно если какие-нибудь страшные видео из серии „у человека заболела спина, а оказалось, что это рак“», — сказала она. Модные болезни Существуют так называемые модные болезни, которые навешиваются и популяризируются. У молодежи это панические атаки, биполярное и тревожно-депрессивное расстройства, у старшего поколения — гипертония, инфаркт, все, что связано с сосудами и сердцем.

Фото: РИА «Новости»

«Особенно молодое поколение, которое вышло в юношеский возраст, они прямо идут к врачам и выпрашивают этот диагноз. Приходят и говорят: „А у меня биполярка, я теперь буду учиться с этим жить“», — рассказала Кноблох. Опасна ли ипохондрия? Ипохондрия — это не забота о здоровье. Именно поэтому не стоит пренебрегать этим расстройством.

Нормальная забота о здоровье — это профилактика, внимательное отношение к себе, здоровый образ жизни. А ипохондрия — это постоянный навязчивый страх болезни, компульсивное поведение. Анастасия Валуева Психолог, гипнотерапевт

Ипохондрия чревата депрессией, обсессивно-компульсивным расстройством, навязчивым желанием мыть руки и перекладывать вещи. Валуева допустила, что мнимые болезни могут привести к реальным соматическим расстройствам — так работает психосоматика. Зацикленность сильно снижает качество жизни. Человеку постоянно плохо, к страху за здоровье может присоединиться зависимость от запрещенных веществ. «Это влияет на семью и работу. У меня были такие пациенты, достаточно успешные люди, и это расстройство усугублялось, бизнес начинал рушиться. Человек вообще из дома выходить не мог, потому что ехал в машине, у него через пять минут случалось ощущение, что сердце сейчас остановится, он останавливался посреди дороги и разворачивался, когда отходил, домой», — рассказала Кноблох.

Фото: РИА «Новости»

Ложные вызовы скорой помощи, из-за которых врачи не успевают помочь действительно больным людям, — одно из следствий распространения ипохондрии. Возрастает нагрузка на профильных специалистов в поликлиниках, и это тоже проблема для системы здравоохранения. К какому врачу обращаться с ипохондрией? Заподозрив у себя ипохондрию, стоит начать с вопроса: «А правда ли я болен?» В этом поможет дневник саморефлексии. Валуева посоветовала вести его на постоянной основе, записывая и анализируя тревожные мысли. Если самостоятельно справиться не удалось, можно идти к специалисту. Первым, к кому следует обратиться, станет психолог. Если он поймет, что бессилен и не может своими методами переключить фиксацию человека на здоровье, направит к психиатру для назначения медикаментозной терапии. Методы лечения ипохондрии: когнитивно-поведенческая терапия;

арт-терапия;

телесно-ориентированная терапия;

эмоционально-образная терапия;

нейролингвистическое программирование;

мягкий гипноз;

интегративный подход. В более широком смысле Кноблох предложила работать над просвещением, ведь многие люди не знают даже, как устроен их организм. Нужно учить людей считывать свои ощущения, инструментам антистрессовой самопомощи.