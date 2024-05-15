Штрафы для водителей за употребление лекарств: правда или миф, что делать, в чем причина? | 360°

Здоровье 15 мая 2024, 16:27 Минздрав предупреждает. Почему после некоторых лекарств нельзя за руль? Терапевт Минина предложила размещать предупреждения для водителей на лекарствах

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Как паническая волна, по России пронесся слух, что водителей автомобилей начнут штрафовать и лишать прав за употребление всем известных безрецептурных лекарств. Минздрав поспешил развеять часть страхов, однако на поверхность вышла проблема: некоторые препараты нельзя принимать за рулем, а знают про это лишь единицы. 360.ru навел справки у врачей и автоэкспертов.

Какие лекарства несовместимы с вождением автомобиля?

Список, разлетевшийся по российским соцсетям, представлял собой набор распространенных в употреблении препаратов, большая часть которых — не просто безрецептурные, а буквально встречаются в каждой второй аптечке на всякий случай. Речь идет о лекарствах от аллергии, жаропонижающих средствах, а также обезболивающих.

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Опасными для водителей назвали, например, «Супрастин», «Каритин», «Триалгин», «Спазмалгон», «Кетанов», «Солпадеин», «Максиколд», «Корвалол», «Фервекс» и даже бронебойную вьетнамскую «Звездочку».

Maksim Konstantinov / Global Look Press

Как пояснила 360.ru врач-терапевт Ольга Минина, представленные лекарства влияют на сознание двумя способами — как стимуляторы и как седативные.

«Стимуляторы негативно влияют на скорость реакции, на ее адекватность. Человек может стать дерганым, на взводе, сделать в сложной ситуации на дороге какое-то лишнее движение и устроить аварию. Ну, а с седативными, думаю, все понятно: заторможенность, сонливость, вплоть до того, что человек засыпает за рулем фуры», — рассказала медик.

Belkin Aleksey/news.ru / Global Look Press

Будут ли штрафовать за положительный анализ на лекарства?

Нет. И лишать прав тоже не будут. Пресс-служба Минздрава подчеркнула, что в нынешнем законодательстве нет положений, которые зафиксировали бы официальный перечень запрещенных во время вождения препаратов.

Представленный список лекарственных препаратов не является проектом нормативного акта, а также не устанавливает какого-либо запрета или санкции за его нарушение. из заявления Минздрава России

Однако, как заметил в беседе с 360.ru независимый эксперт по транспорту и главный редактор Бюро ИКС Роберт Ян, этот аспект, как, собственно, и решение не садиться за руль после алкоголя — полностью лежит на совести водителей.

«У водителя есть собственная ответственность — следить за своим здоровьем и управлять автомобилем в состоянии, когда он может контролировать дорогу», — подчеркнул Ян.

Он также подтвердил, что списки «запрещенных» (на деле — не рекомендованных для употребления за рулем) лекарств уже много раз составляли общественники и активисты.

Petrov Sergey/news.ru / Global Look Press

Знание — сила!

Ольга Минина предположила, что если государство не готово вводить те самые ограничения в виде штрафов или угрозы потерять права, то необходимо хотя бы заняться небольшим фармацевтическим ликбезом. Да, в инструкциях многих препаратов дается рекомендация не принимать их за рулем, однако с этим тоже есть проблемы.

«По своему опыту я могу сказать, что люди не то что не дочитывают до конца инструкции, а попросту их не читают. „А мне соседка на лавочке сказала, что принимать надо так — ей помогло“ встречается не только у пенсионеров, но и у молодых и прогрессивных людей. А уж как-то думать насчет того, будет ли от тех или иных лекарств клонить в сон за рулем, станет еще меньше людей. Пока, как говорится, жареный петух не клюнет, пока беда не произойдет. А что такое беда на дороге — не мне вам объяснять», — отметила терапевт.

Bulkin Sergey/news.ru / Global Look Press

Минина подчеркнула, что проблему могли бы решить производители лекарственных средств либо государство, которое может порекомендовать им размещать на упаковке и в инструкции предупреждения.

«Писать, допустим, крупными буквами НЕ ПРИНИМАТЬ ЗА РУЛЕМ. Инструктировать продавцов аптек тоже предупреждать людей, когда отпускают товар. Это должно оставаться на подкорке — если мне за руль, такое-то лекарство я не пью», — заключила врач.