Отмена антибиотиков при ОРВИ: для чего, как лечить | 360°

Эксклюзив 25 апреля 2024, 16:53 Минздрав исключил антибиотики из стандарта лечения ОРВИ. Но последнее слово за врачами Терапевт Лапа: последнее слово в лечении пациента все же должно быть за врачами РИА «Новости»

Читать 360 в

Минздрав ввел новый стандарт лечения ОРВИ. В перечень оказания медицинской помощи внесли противовирусный препарат «Кагоцел», при этом исключили антибиотики широкого спектра действия. Вероятно, Минздрав принял решение на основе исследований. Однако первая инстанция для пациента — врач, который видит всю картину болезни и может принять правильное решение. Такое мнение в беседе с 360.ru выразила врач-терапевт вышей квалификации Людмила Лапа.

«Спорить с Минздравом не буду, сделали, значит, какие-то обследования на этот предмет были. Но то, что мы наблюдаем, все как раз наоборот», — сказала она.

Реклама

Врач пояснила, что изначально медик не знает, какая именно инфекция у пациента. Для определения необходимо собрать анализы. Их результаты известны в основном на пятый день болезни, а лечить пациента нужно уже с первого. Особенно если речь идет о людях, страдающих аллергией, указала врач.

Она вспомнила времена пандемии, когда пациенту начинали оказывать помощь сразу. Людям прописывали противовирусные, антибактериальные и антигрибковые препараты, которые давали эффект.

По ее мнению, нужно в первую очередь помнить, что новый стандарт — это рекомендация Минздрава.

«А все-таки лечит у нас врач», — подчеркнула Лапа.

Терапевт призвала людей не пускать болезнь на самотек. Потому что вместо купирования инфекции врачам в конечном итоге приходится лечить более серьезные заболевания. Лапа напомнила, что если болезнь развивается уже три-пять дней, то к ней присоединяют грибковые инфекции.

Поэтому надо отдать прерогативу доктору, и он будет принимать решение, как правильно лечить конкретного пациента. Потому что в основе лечения — организм. Мы не лечим инфекцию, мы лечим организм. Людмила Лапа врач-терапев

Она подчеркнула, что самолечением не стоит заниматься даже в случае банальных симптомов ОРВИ. Необходимо сразу идти ко врачу. По виду слизистой специалист сможет определить характер заболевания.

«И врач примет правильное решение и начнет терапию. А если мы будем заниматься самолечением, после недели лечения — картина маслом. Тактика должна быть другая», — констатировала врач.

Даже при ОРВИ стоит сразу сдать общий анализ крови. Результат придет буквально на следующий день. И уже по нему врач сможет понять, какой вирус атакует организм. Особенно ситуация касается аллергиков в период цветения.