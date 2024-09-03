Сегодня 17:23 Как наслаждаться, пока ждешь ребенка? Пять мифов о сексе при беременности 0 0 0 Фото: Jonathan Borba / Unsplash Здоровье

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Беременность — особенный период в жизни женщины, который сопровождается не только радостными ожиданиями, но и множеством вопросов. Один из них — можно ли поддерживать интимную близость с партнером? Есть ли какие-то ограничения? Разбирался 360.ru.

Можно ли заниматься сексом во время беременности? Во время беременности организм будущей мамы претерпевает значительные изменения, которые неизбежно влияют на ее сексуальную жизнь. Многие пары не понимают, можно ли заниматься сексом в ожидании малыша. Ответ на этот вопрос зависит от многих факторов, включая здоровье женщины, срок беременности и рекомендации врача. В целом секс во время беременности считается безопасным, если нет медицинских противопоказаний. Но, как и в любом другом случае, важно проконсультироваться с врачом, чтобы получить индивидуальные рекомендации. Он сможет оценить состояние здоровья женщины и дать конкретные указания, касающиеся интимной жизни. На ранних сроках, когда риск выкидыша наиболее высок, некоторые медики рекомендуют воздержаться от секса. Это связано с тем, что оргазм может вызвать сокращение матки, что чревато прерыванием беременности. Если все протекает без осложнений, то секс на ранних сроках не считается противопоказанием.

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Во втором триместре сексуальная активность обычно не ограничивается. Женщина может чувствовать себя увереннее, получать больше удовольствия от близости. Тем не менее важно избегать поз, которые оказывают давление на живот или вызывают дискомфорт. Третий триместр тоже не препятствие, если будущая мама чувствует себя хорошо. Однако на поздних сроках могут возникнуть определенные ограничения, связанные с увеличением размера живота и изменениями в организме. Некоторые позы становятся неудобными, а оргазм, опять же, может спровоцировать сокращения матки. Поэтому важно следовать рекомендациям гинеколога.

Интересно Важно помнить: каждая беременность уникальна и решение о сексуальной активности должно быть основано на индивидуальных обстоятельствах. Если есть какие-либо сомнения или вопросы, обязательно обратитесь к врачу, который поможет принять правильное решение. Важно помнить: каждая беременность уникальна и решение о сексуальной активности должно быть основано на индивидуальных обстоятельствах. Если есть какие-либо сомнения или вопросы, обязательно обратитесь к врачу, который поможет принять правильное решение.

Может ли секс спровоцировать роды? С одной стороны, оргазм может привести к сокращению матки и повысить ее тонус. Однако научных исследований, подтверждающих, что секс может стать причиной начала родов, нет. На поздних сроках интимная близость может стимулировать родовую деятельность, но только в том случае, если организм уже готов к рождению ребенка. Если же до предполагаемой даты еще далеко, то секс не представляет опасности как для мамы, так и малыша.

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Испытывают ли беременные более яркий оргазм? Некоторые считают, что во время беременности женщина испытывает более яркие ощущения и оргазм усиливается. Исследований, подтверждающих или опровергающих эту гипотезу, ученые не проводили. Гормональные изменения, происходящие в организме беременной, с одной стороны, могут влиять на ее сексуальное влечение и чувствительность. С другой — физические изменения, такие как увеличение груди и живота, а также возможные болевые ощущения, затрудняют или даже делают невозможным достижение оргазма.

Интересно Не стоит забывать и об эмоциональном состоянии будущей мамы. Оно напрямую влияет на ее сексуальные ощущения. Не стоит забывать и об эмоциональном состоянии будущей мамы. Оно напрямую влияет на ее сексуальные ощущения.

Чем может быть опасен секс во время беременности Есть определенные противопоказания к сексу во время беременности. К ним относятся: угроза прерывания беременности;

предлежание плаценты;

истмико-цервикальная недостаточность (патологическое состояние перешейка и шейки матки);

многоплодная беременность;

кровотечение или кровянистые выделения из половых органов;

подтекание околоплодных вод;

наличие у партнера инфекции, передающейся половым путем. При наличии этих противопоказаний врач обязательно порекомендует воздержаться от половой жизни. Только он сможет оценить все риски и дать рекомендации, которые будут безопасны для женщины и ее ребенка..

Фото: Camila Cordeiro / Unsplash

В какие триместры беременным опасно заниматься сексом Первый триместр. На ранних сроках сохраняется риск прерывания беременности, так что в этот период лучше избегать половых контактов. Третий триместр. Ближе к моменту, когда ребенок появится на свет, тоже необходимо соблюдать осторожность: активные движения могут спровоцировать преждевременные роды. Но, опять же, эти рекомендации не универсальны. Если женщина чувствует себя хорошо, нет медицинских противопоказаний, она может продолжать вести половую жизнь. Главное — прислушиваться к своему организму и заручиться поддержкой гинеколога.

Фото: Camila Cordeiro / Unsplash

5 мифов о сексе во время беременности Существует множество мифов и стереотипов о том, можно ли заниматься сексом во время беременности. Разберемся, что из этого правда, а что — нет.

Миф 1: Секс может навредить ребенку Одно из самых распространенных заблуждений. На самом деле ребенок защищен от внешних воздействий плодными оболочками и околоплодными водами. Кроме того, шейка матки плотно закрыта слизистой пробкой — она препятствует проникновению инфекций. Поэтому секс не может нанести вред малышу. Все это при условии, что у женщины нет медицинских противопоказаний, например, из-за угрозы прерывания беременности или предлежания плаценты.

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Миф 2: Секс вызывает преждевременные роды Нет никаких доказательств того, что секс может «запустить» преждевременные роды. Напротив, некоторые исследования показали, что регулярная интимная близость способствует более легкому родоразрешению. Это связано с тем, что во время оргазма в организме женщины вырабатываются гормоны, которые способствуют расслаблению мышц и улучшению кровообращения.

Миф 3: Секс во время беременности может привести к деформации плода Этот миф тоже не соответствует действительности. Как сказано выше, плод защищают околоплодные воды и стенки матки. Внешние воздействия — конечно, в пределах разумного — не повлияют на его развитие.

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Миф 4: Секс во время беременности приводит к выкидышу Как уже было сказано, секс не может спровоцировать выкидыш. Но, если у женщины есть проблемы со здоровьем, такие как истмико-цервикальная недостаточность или предлежание плаценты, ей следует проконсультироваться с врачом, чтобы избежать любых рисков.

Миф 5: Во время беременности нельзя заниматься оральным сексом Оральный секс безопасен при беременности, если оба партнера здоровы. Тем не менее стоит помнить, что в таком случае есть вероятность передачи некоторых инфекций, таких как герпес или хламидиоз. Поэтому, если вы не уверены в избраннике, используйте презервативы или откажитесь от орального секса.