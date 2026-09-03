Между ПП и фастфудом: почему питание раскололо россиян на два лагеря
Диетолог Соломатина: ПП нужно быстрее продвигать во всем мире
Россияне разделились на два лагеря: одни подсели на фастфуд, другие стали приверженцами жестких правил в питании. Почему в стране нет единого подхода к этому вопросу и как на самом деле есть правильно, разобрался 360.ru.
Крушение системы ПП
В России наблюдается крушение системы правильного питания, причиной стало частое употребление фастфуда и отсутствие четкого режима приема пищи, заявил РИА «Новости» академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
«Фастфуд, переход на индустриальное питание — это крушение самого режима приема пищи. Когда человек беспрерывно ест, у него нет ни полноценного завтрака, ни обеда, ни ужина, это тоже играет свою роль», — подчеркнул он.
Академик призвал россиян отказаться от вредных продуктов, чтобы избежать ожирения.
Возможности такие есть, которые требуют больших усилий с точки зрения системы жизнедеятельности, — изъятия из оборота фастфуда, рафинированных продуктов, мусорных.
Зависимость от фастфуда
Когда появился фастфуд, люди поняли, что это очень удобно, рассказала 360.ru врач-диетолог, нутрициолог Елена Соломатина.
«Не нужно очень много думать о том, что поесть и тратить на это время, потому что другие приоритеты: карьера, образование. Поэтому вроде как забежал, поел, сыт, появилась энергия, поскольку фастфуд содержит продукты с высоким гликемическим индексом», — объяснила она.
Пища с высоким гликемическим индексом провоцирует повышение уровня глюкозы в крови — человек чувствует прилив энергии и удовлетворение, вырабатывается дофамин — гормон целей.
Другое дело, что действие очень быстро заканчивается и нужно повторять. Это приблизительно как на легком наркотике — нужно все время дозу увеличивать. А вырабатывать энергию просто некуда. Дальше это приводит к лишнему весу, потому что излишки энергии тот же инсулин перерабатывает в жир.
При этом организм систематически недополучает необходимых компонентов, таких как витамины, макро- и микроэлементы и жирные кислоты.
«Человек попадает в эти ножницы. С одной стороны, он себя начинает все хуже и хуже чувствовать, и уровень его здоровья, энергии, ресурсности понижается, поэтому ему хочется еще больше такой еды», — сказала эксперт.
Все это видят дети — они перенимают привычки и тоже становятся зависимыми от фастфуда.
Приверженность ПП
Продвинутые россияне понимают наличие взаимосвязи между едой и ресурсностью.
«Видя эту четкую корреляцию, люди сначала теоретически, а потом на практике опробовав этот ход, становятся жесткими приверженцами ПП», — объяснила врач.
Чтобы все больше людей переходили на правильное питание, необходимо менять парадигму.
«Нужно это делать быстрее, не так, как группа людей, которые это все поняли, а всемирно содействовать тому, чтобы модно было в обществе быть здоровым и активным», — подчеркнула Соломатина.
Ключевые принципы ПП
По словам диетолога, в первую очередь пища должна обеспечивать человека строительным материалом и энергией.
«В данном случае мы все время простраиваем свой организм. Он все время разрушается и восстанавливается, разрушается и восстанавливается. С возрастом он больше разрушается, чем восстанавливается, и наша задача максимально донести до него наиболее качественный материал и не давать ему разрушающих факторов», — сказала диетолог.
При этом важно не просто ограничить потребление вредной пищи, а полностью отказаться от нее. В этом контексте Соломатина сравнила организм с автомобилем.
«Вот к своему новенькому автомобилю подошли: ну, я же небольшие царапины ему нанес, на ходовой пока это никак не сказывается. <… > Но автомобиль-то мы поменяем в конце концов, можем на свалку отправить. Организм мы не поменяем», — заключила врач.