Сегодня 07:01 Между ПП и фастфудом: почему питание раскололо россиян на два лагеря Диетолог Соломатина: ПП нужно быстрее продвигать во всем мире Фото: 360.ru Эксклюзив

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Россияне разделились на два лагеря: одни подсели на фастфуд, другие стали приверженцами жестких правил в питании. Почему в стране нет единого подхода к этому вопросу и как на самом деле есть правильно, разобрался 360.ru.

Крушение системы ПП В России наблюдается крушение системы правильного питания, причиной стало частое употребление фастфуда и отсутствие четкого режима приема пищи, заявил РИА «Новости» академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. «Фастфуд, переход на индустриальное питание — это крушение самого режима приема пищи. Когда человек беспрерывно ест, у него нет ни полноценного завтрака, ни обеда, ни ужина, это тоже играет свою роль», — подчеркнул он. Академик призвал россиян отказаться от вредных продуктов, чтобы избежать ожирения.

Возможности такие есть, которые требуют больших усилий с точки зрения системы жизнедеятельности, — изъятия из оборота фастфуда, рафинированных продуктов, мусорных.

Зависимость от фастфуда Когда появился фастфуд, люди поняли, что это очень удобно, рассказала 360.ru врач-диетолог, нутрициолог Елена Соломатина. «Не нужно очень много думать о том, что поесть и тратить на это время, потому что другие приоритеты: карьера, образование. Поэтому вроде как забежал, поел, сыт, появилась энергия, поскольку фастфуд содержит продукты с высоким гликемическим индексом», — объяснила она. Пища с высоким гликемическим индексом провоцирует повышение уровня глюкозы в крови — человек чувствует прилив энергии и удовлетворение, вырабатывается дофамин — гормон целей.

Другое дело, что действие очень быстро заканчивается и нужно повторять. Это приблизительно как на легком наркотике — нужно все время дозу увеличивать. А вырабатывать энергию просто некуда. Дальше это приводит к лишнему весу, потому что излишки энергии тот же инсулин перерабатывает в жир.

При этом организм систематически недополучает необходимых компонентов, таких как витамины, макро- и микроэлементы и жирные кислоты. «Человек попадает в эти ножницы. С одной стороны, он себя начинает все хуже и хуже чувствовать, и уровень его здоровья, энергии, ресурсности понижается, поэтому ему хочется еще больше такой еды», — сказала эксперт. Все это видят дети — они перенимают привычки и тоже становятся зависимыми от фастфуда.

Фото: Pogiba Alexandra/news.ru / www.globallookpress.com

Приверженность ПП Продвинутые россияне понимают наличие взаимосвязи между едой и ресурсностью. «Видя эту четкую корреляцию, люди сначала теоретически, а потом на практике опробовав этот ход, становятся жесткими приверженцами ПП», — объяснила врач. Чтобы все больше людей переходили на правильное питание, необходимо менять парадигму. «Нужно это делать быстрее, не так, как группа людей, которые это все поняли, а всемирно содействовать тому, чтобы модно было в обществе быть здоровым и активным», — подчеркнула Соломатина.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com