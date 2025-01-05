Сегодня 15:20 Метапневмовирус атаковал Китай. Чем он опасен? Вирусолог Альтштейн: эпидемии или пандемии метапневмовируса ждать не стоит 0 0 0 Фото: Pxhere Здоровье

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Метапневмовирус, вспышку которого зафиксировали в Китае, действительно вызывает неприятные заболевания. Но справиться с ними можно симптоматическим лечением, а для профилактики — следовать несложным и всем известным правилам. Что известно о hMPV — в материале 360.ru.

В северных провинциях Китая резко выросло число случаев заражения метапневмовирусом, сообщило издание Daily Star. В группе риска — дети: в больницах КНР полно несовершеннолетних пациентов со схожими с проявлениями коронавируса симптомами. В местных СМИ уже сравнили ситуацию в медучреждениях с началом пандемии COVID-19 в конце 2019 года. По их данным, люди жалуются на лихорадку, кашель и боль в горле.

Фото: Pxhere

На что похож метапневмовирус, симптомы Профессор кафедры вирусологии Института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский в беседе с 360.ru объяснил, что hMPV по структуре генома похож на вирусы везикулярного стоматита и бешенства. «Это не значит, что [метапневмовирус] близок к вирусу бешенства, <…> они далеки достаточно. Но болезни, которые они вызывают, неприятные», — сказал он. Метапневмовирус, добавил Аграновский, ничего экстраординарного собой не представляет и распространен достаточно хорошо.

Вспышки могут быть. <…> Это не новая инфекция совсем. Алексей Аграновский вирусолог

Фото: РИА «Новости»

Вирусолог, профессор и главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн пояснил, что метапневмовирусы входят в число респираторных и довольно часто поражают человека в зимний и весенний период.

Вирус вызывает типичные респираторные заболевания, которые могут протекать с температурой, насморком, кашлем, болью в горле. <…> Чаще всего взрослые люди болеют достаточно легко. Он представляет определенную опасность для маленьких детей до трех-четырех лет, для пожилых, для людей с иммунодефицитом. Анатолий Альтштейн вирусолог

Альтштейн согласился с мнением Аграновского о привычном характере вспышек hMPV и заметил, что ждать эпидемии или новой пандемии стоит вряд ли. «Вспышки метапневмовируса происходят часто в разных странах. Ожидать, что будет пандемия, особенно не приходится. Этот вирус хорошо известен. Данных о каких-то особенностях варианта вируса, который [распространяется] в Китае и вызывает рост заболеваемости, что он особенно смертельный или очень тяжелый, нет», — сказал собеседник 360.ru.

Методы диагностики подобных вирусов, подчеркнул Альтштейн, известны, хотя исследования чаще проводят в узко специализированных лабораториях. «Если понадобится и действительно будет существенный рост, у нас эти препараты для диагностики будут. Они не так сложны, их разработка не занимает много времени», — отметил профессор.

Фото: Pxhere

Чем лечиться, если заразился метапневмовирусом И он, и Аграновский заявили, что лечение при заражении hMPV будет симптоматическим. «При пандемии COVID-19 разработали определенные лекарства, которые облегчают течение инфекции, снижают вероятность летального исхода», — напомнил Альтштейн, добавив, что против большинства респираторных заболеваний специальных препаратов нет.

В Роспотребнадзоре отметили, что держат на контроле ситуацию, связанную с ростом заболеваемости метапневмовирусом в Китае. В ведомстве напомнили, что для профилактики инфекции стоит регулярно и тщательно мыть руки с мылом, особенно поле посещения общественных мест и перед едой. А тесных контактов с людьми, у которых есть симптомы респираторных инфекций, следует избегать.