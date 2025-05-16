Мастера маникюра стали делать зубы гель-лаком. Стоматологи в ужасе

Мастера маникюра стали наращивать россиянам зубы гель-лаком. Материал наносят на поломанный зуб и за пару секунд сушат в UV-лампе, цена вопроса — 200-300 рублей. Таким образом создают и вампирские клыки. Об опасности процедуры — в материале 360.ru.

Вред наращивания зубов гель-лаком

«Насколько люди извращенцы… Самое первое: это делает не врач, что как минимум уже должно настораживать. Это то же самое, если стоматолог будет делать маникюр пломбой для зубов», — пояснил 360.ru врач стоматолог-ортодонт Ахмурзаев Юнус.

Во-вторых, процедуру проводит неквалифицированный в медицине человек.

«За такое можно в целом привлечь к уголовной ответственности. Мне кажется, как минимум какая-то административка у человека будет, потому что он оказывает услугу, которую не имеет права отказывать, потому что у него нет медицинского образования», — подчеркнул Ахмурзаев.

Не менее важный вопрос: как осуществляется процедура и какие материалы используются.