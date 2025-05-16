Мастера маникюра стали делать зубы гель-лаком. Стоматологи в ужасе
Стоматолог Ахмурзаев предупредил о последствиях наращивания зубов гель-лаком
Мастера маникюра стали наращивать россиянам зубы гель-лаком. Материал наносят на поломанный зуб и за пару секунд сушат в UV-лампе, цена вопроса — 200-300 рублей. Таким образом создают и вампирские клыки. Об опасности процедуры — в материале 360.ru.
Вред наращивания зубов гель-лаком
«Насколько люди извращенцы… Самое первое: это делает не врач, что как минимум уже должно настораживать. Это то же самое, если стоматолог будет делать маникюр пломбой для зубов», — пояснил 360.ru врач стоматолог-ортодонт Ахмурзаев Юнус.
Во-вторых, процедуру проводит неквалифицированный в медицине человек.
«За такое можно в целом привлечь к уголовной ответственности. Мне кажется, как минимум какая-то административка у человека будет, потому что он оказывает услугу, которую не имеет права отказывать, потому что у него нет медицинского образования», — подчеркнул Ахмурзаев.
Не менее важный вопрос: как осуществляется процедура и какие материалы используются.
Ну, нарастили зуб, который скололся. Как его нарастили, смыкаются зубы потом или нет, правильно ли этот зуб наращен или нет? Это первое. Второе — это материалы, которые используются. Естественно, в полости рта всегда применяются нетоксичные материалы, чтобы они не выделяли парабенов, пластика, смолы, которые используют в ногтях.
Ахмурзаев Юнус
стоматолог-ортодонт
Материалы для маникюра нельзя использовать в полости рта — токсины будут выделяться в слюну и попадать в организм.
«Это то же самое, что грызть сделанные ногти и глотать это все потом, либо просто глотать пыль, которая появляется после того, как обточили ногти», — подчеркнул врач.
Ко всему прочему, существует определенный протокол обработки зуба.
«Во-первых, нужно иметь образование, во-вторых, необходимо иметь именно стоматологические материалы, потому что они не должны быть токсичными в полости рта. В-третьих, нужно соблюдать протокол установки пломбы», — добавил Ахмурзаев.
Опасность вампирских клыков
Вампирские клыки нарушают артикуляцию нижней челюсти, рассказал стоматолог.
«Если увеличить верхние клыки, чтобы они вампирскими стали, нарушается жевание, артикуляция всей нижней челюсти будет страдать из-за чрезмерно большого размера клыков. <… > Это временная конструкция, не на постоянной основе, это навредит потом смыканию, зубам. Наши челюсти не предусматривают наличие таких крупных клыков», — объяснил специалист.
По его словам, убрать гель-лак несложно. Но если его нанесли близко к зубному нерву, могут возникнуть проблемы.
«Если никак не раздражали нерв, то его можно спасти. А может быть такое, что нерв придется удалять, тогда уже придется каналы лечить, проводить более серьезную работу», — заключил Ахмурзаев.