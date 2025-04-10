Сегодня 14:52 Это убьет ваш бизнес. Чем грозит массовое выгорание в 2025 году и заразно ли оно Психолог Валуева объяснила, как справиться с выгоранием в коллективе 0 0 0 Фото: IMAGO/Zoonar.com/Yuri Arcurs peo / www.globallookpress.com Здоровье

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На днях в американском издании Fortune вышло исследование. Согласно тексту, профессиональное выгорание руководителей в США в коллективах заразно. Например, если в компании выгорел лидер, то в скором времени это ждет и остальных членов команды. Соответственно, качество продукта резко падает. 360.ru выяснил у психолога, можно ли «подхватить» это от коллег или начальника, как распознать такое состояние и справиться с ним.

Выгорание — главный враг бизнеса Издание Fortune опубликовало исследование, согласно которому выгоранием можно заразиться. Это происходит следующим образом: выгоревший руководитель становится раздражительным, нетерпеливым и вспыльчивым. Это приводит к снижению производительности, в результате чего проблема приобретает массовый характер. Это влечет за собой увеличение количества больничных, прогулов, сокращение штата, кадровую текучку. Как итог — десятки тысяч долларов убытков. При этом большинство руководителей не видят связи между своей хронической усталостью и финансовыми потерями организации. Зато HR уже активно фиксируют «эмоциональные эпидемии» в крупных компаниях. «Выгорание — это состояние хронического стресса, связанное с работой, которое приводит к эмоциональному истощению, цинизму, снижению продуктивности», — рассказала 360.ru психолог и гипнотерапевт Анастасия Валуева.

Фото: Marijan Murat/dpa / www.globallookpress.com

Выгорание руководителя можно распознать по следующим признакам: повышенная раздражительность, нетерпеливость, вспыльчивость;

снижение качества принимаемых решений;

ухудшение коммуникаций с командой;

потеря мотивации и энергии. Признаки у рядовых сотрудников примерно такие же: апатия и потеря интереса к работе;

частые больничные;

снижение вовлеченности в работу и вопросы коллектива;

претензии к руководству;

постоянная усталость даже после отдыха;

отстраненность, цинизм.

Фото: IMAGO/Zoonar.com/TYMOSHCHUK ANDR / www.globallookpress.com

Существует ли эпидемия выгорания? Согласно исследованию, выгорание заразно и часто распространяется именно сверху вниз, от начальника к подчиненным. «Рыба гниет с головы, гласит знаменитая поговорка. Если руководитель выгорает, то его поведение негативно влияет на команду. Но в психологии существует такое понятие, как эффект эмоционального заражения, когда в коллективе работают много выгоревших сотрудников и именно они заражают руководителя. Но в большинстве случаев в массовом выгорании все же виноват лидер», — объяснила Валуева. Бывает ли массовое выгорание в России? Психолог отметила, что, помимо США, проблема актуальна и для России. Более того, ее можно назвать распространенной. Так, еще в 2023 году опубликовали исследование НАФИ, согласно которому профессиональное выгорание переживали свыше 13 миллионов россиян. Среди них чаще всего встречались мужчины в возрасте от 35 до 44 лет без высшего образования, занятые в сфере госуправления, финансов, образования, работавшие на одном месте от семи до 10 лет и с невысоким доходом.

Фото: Ralph Debes/imageBROKER.com / www.globallookpress.com

Распознать массовое или коллективное выгорание можно по следующим признакам: рост количества больничных и прогулов;

кадровая текучка, когда люди увольняются без явных причин;

снижение качества работы, регулярные ошибки;

токсичная атмосфера с ссорами, конфликтами, напряжением в коллективе, офисными войнами, общей апатией. Как понять, что коллектив выгорел Массовое выгорание — это не просто сумма уставших сотрудников. Это системная проблема, которая отражается на рабочей атмосфере и бизнес-результатах, заявила психолог. Понять, что подступили трудности, можно по эмоционально-поведенческим признакам.

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«Например, учащаются конфликты, коллеги срываются друг на друге, сотрудники перестают проявлять инициативу, действуют на автомате. В общении преобладает негатив, задачи обесцениваются. Потом снижается продуктивность, растет число ошибок, начинается прокрастинация. Задачи откладываются, работники не соблюдают дедлайны, уходят в формализм, выполняют обязанности на минимуме и без энтузиазма», — отметила Валуева. Затем подключаются физические и психологические симптомы: люди приходят на работу разбитыми даже после выходных, часто берут отгулы по состоянию здоровья или больничные, жалуются на бессонницу и головные боли — признаки хронического стресса. Далее идут организационные последствия: текучка кадров, снижение вовлеченности в рабочие процессы, рост «тихого увольнения», когда сотрудники делают ровно столько, сколько необходимо, чтобы остаться на занимаемой должности. «В целом меняется атмосфера в коллективе, теряется командный дух, каждый начинает играть сам за себя, уходит желание помогать, замалчиваются проблемы, чувствуется напряжение, отсутствует радость от успехов», — отметила эксперт.

Фото: Jodi & Jake/moodboard / www.globallookpress.com

Чем грозят компаниям последствия массового выгорания Выгорание напрямую вредит бизнесу, убеждена Валуева. «За снижением производительности следует падение качества продукта, за увольнением — затраты по найму и обучению нового сотрудника, за больничным и прогулом — дополнительные расходы», — отметила психолог. Поэтому неудивительно, что в США компании теряют десятки тысяч долларов из-за общей усталости коллектива. Как справиться с выгоранием команды Чтобы справиться с массовым выгоранием, прежде всего важно осознать проблему. «Глава компании должен увидеть связь между своим состоянием, атмосферой в коллективе и убытками. Лидер может взять перерыв, делегировать задачи, в целом посмотреть, как обстоят дела с распределением обязанностей. Далее следует поработать с психологом и HR-специалистом над улучшением корпоративной культуры. Компаниям неплохо было бы внедрять программы психологической поддержки и системы мотивации, чтобы у людей появился смысл работать», — объяснила специалист. А вот игнорирование проблемы лишь усугубит ситуацию. «Нельзя закрывать глаза на очевидные вещи», — отметила Валуева.

Фото: Federico Gambarini/dpa / www.globallookpress.com

Помимо психологической поддержки сотрудников, руководителю важно улучшать коммуникацию в коллективе. Это можно делать через регулярные планерки, встречи, тим-билдинг, корпоративные игры. Также можно ввести гибкие решения, например удаленку, сокращенные дни, отмену ненужных встреч. Будет полезно ввести в практику анонимные опросы или встречи с сотрудниками один на один, чтобы понимать, что происходит в команде. Можно снизить нагрузки, пересмотреть дедлайны, отменить лишние задачи. Будет неплохо организовать доступ команды к психологу, тренинги по управлению стрессом. Это касается и руководителя в том числе. «Но самое главное — это личный пример. Если руководитель в стрессе, то коллектив этим заражается. Поэтому лечить выгорание нужно сначала у себя. Ведь это не просто усталость, это кризис, который бьет по бизнесу. Чем раньше его распознают, тем проще исправить ситуацию и преодолеть его», — подытожила Валуева.