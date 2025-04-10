Это убьет ваш бизнес. Чем грозит массовое выгорание в 2025 году и заразно ли оно
Психолог Валуева объяснила, как справиться с выгоранием в коллективе
На днях в американском издании Fortune вышло исследование. Согласно тексту, профессиональное выгорание руководителей в США в коллективах заразно. Например, если в компании выгорел лидер, то в скором времени это ждет и остальных членов команды. Соответственно, качество продукта резко падает. 360.ru выяснил у психолога, можно ли «подхватить» это от коллег или начальника, как распознать такое состояние и справиться с ним.
Выгорание — главный враг бизнеса
Издание Fortune опубликовало исследование, согласно которому выгоранием можно заразиться. Это происходит следующим образом: выгоревший руководитель становится раздражительным, нетерпеливым и вспыльчивым.
Это приводит к снижению производительности, в результате чего проблема приобретает массовый характер. Это влечет за собой увеличение количества больничных, прогулов, сокращение штата, кадровую текучку. Как итог — десятки тысяч долларов убытков.
При этом большинство руководителей не видят связи между своей хронической усталостью и финансовыми потерями организации. Зато HR уже активно фиксируют «эмоциональные эпидемии» в крупных компаниях.
«Выгорание — это состояние хронического стресса, связанное с работой, которое приводит к эмоциональному истощению, цинизму, снижению продуктивности», — рассказала 360.ru психолог и гипнотерапевт Анастасия Валуева.
Выгорание руководителя можно распознать по следующим признакам:
- повышенная раздражительность, нетерпеливость, вспыльчивость;
- снижение качества принимаемых решений;
- ухудшение коммуникаций с командой;
- потеря мотивации и энергии.
Признаки у рядовых сотрудников примерно такие же:
- апатия и потеря интереса к работе;
- частые больничные;
- снижение вовлеченности в работу и вопросы коллектива;
- претензии к руководству;
- постоянная усталость даже после отдыха;
- отстраненность, цинизм.
Существует ли эпидемия выгорания?
Согласно исследованию, выгорание заразно и часто распространяется именно сверху вниз, от начальника к подчиненным.
«Рыба гниет с головы, гласит знаменитая поговорка. Если руководитель выгорает, то его поведение негативно влияет на команду. Но в психологии существует такое понятие, как эффект эмоционального заражения, когда в коллективе работают много выгоревших сотрудников и именно они заражают руководителя. Но в большинстве случаев в массовом выгорании все же виноват лидер», — объяснила Валуева.
Бывает ли массовое выгорание в России?
Психолог отметила, что, помимо США, проблема актуальна и для России. Более того, ее можно назвать распространенной.
Так, еще в 2023 году опубликовали исследование НАФИ, согласно которому профессиональное выгорание переживали свыше 13 миллионов россиян. Среди них чаще всего встречались мужчины в возрасте от 35 до 44 лет без высшего образования, занятые в сфере госуправления, финансов, образования, работавшие на одном месте от семи до 10 лет и с невысоким доходом.
Распознать массовое или коллективное выгорание можно по следующим признакам:
- рост количества больничных и прогулов;
- кадровая текучка, когда люди увольняются без явных причин;
- снижение качества работы, регулярные ошибки;
- токсичная атмосфера с ссорами, конфликтами, напряжением в коллективе, офисными войнами, общей апатией.
Как понять, что коллектив выгорел
Массовое выгорание — это не просто сумма уставших сотрудников. Это системная проблема, которая отражается на рабочей атмосфере и бизнес-результатах, заявила психолог.
Понять, что подступили трудности, можно по эмоционально-поведенческим признакам.
«Например, учащаются конфликты, коллеги срываются друг на друге, сотрудники перестают проявлять инициативу, действуют на автомате. В общении преобладает негатив, задачи обесцениваются. Потом снижается продуктивность, растет число ошибок, начинается прокрастинация. Задачи откладываются, работники не соблюдают дедлайны, уходят в формализм, выполняют обязанности на минимуме и без энтузиазма», — отметила Валуева.
Затем подключаются физические и психологические симптомы: люди приходят на работу разбитыми даже после выходных, часто берут отгулы по состоянию здоровья или больничные, жалуются на бессонницу и головные боли — признаки хронического стресса.
Далее идут организационные последствия: текучка кадров, снижение вовлеченности в рабочие процессы, рост «тихого увольнения», когда сотрудники делают ровно столько, сколько необходимо, чтобы остаться на занимаемой должности.
«В целом меняется атмосфера в коллективе, теряется командный дух, каждый начинает играть сам за себя, уходит желание помогать, замалчиваются проблемы, чувствуется напряжение, отсутствует радость от успехов», — отметила эксперт.
Чем грозят компаниям последствия массового выгорания
Выгорание напрямую вредит бизнесу, убеждена Валуева.
«За снижением производительности следует падение качества продукта, за увольнением — затраты по найму и обучению нового сотрудника, за больничным и прогулом — дополнительные расходы», — отметила психолог.
Поэтому неудивительно, что в США компании теряют десятки тысяч долларов из-за общей усталости коллектива.
Как справиться с выгоранием команды
Чтобы справиться с массовым выгоранием, прежде всего важно осознать проблему.
«Глава компании должен увидеть связь между своим состоянием, атмосферой в коллективе и убытками. Лидер может взять перерыв, делегировать задачи, в целом посмотреть, как обстоят дела с распределением обязанностей. Далее следует поработать с психологом и HR-специалистом над улучшением корпоративной культуры. Компаниям неплохо было бы внедрять программы психологической поддержки и системы мотивации, чтобы у людей появился смысл работать», — объяснила специалист.
А вот игнорирование проблемы лишь усугубит ситуацию.
«Нельзя закрывать глаза на очевидные вещи», — отметила Валуева.
Помимо психологической поддержки сотрудников, руководителю важно улучшать коммуникацию в коллективе. Это можно делать через регулярные планерки, встречи, тим-билдинг, корпоративные игры.
Также можно ввести гибкие решения, например удаленку, сокращенные дни, отмену ненужных встреч. Будет полезно ввести в практику анонимные опросы или встречи с сотрудниками один на один, чтобы понимать, что происходит в команде.
Можно снизить нагрузки, пересмотреть дедлайны, отменить лишние задачи. Будет неплохо организовать доступ команды к психологу, тренинги по управлению стрессом. Это касается и руководителя в том числе.
«Но самое главное — это личный пример. Если руководитель в стрессе, то коллектив этим заражается. Поэтому лечить выгорание нужно сначала у себя. Ведь это не просто усталость, это кризис, который бьет по бизнесу. Чем раньше его распознают, тем проще исправить ситуацию и преодолеть его», — подытожила Валуева.