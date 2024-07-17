Малышева рассказала, как безопасно бороться с болью

Огромное количество людей подвержено постоянным стрессам — будь то проблемы на работе, дома, со здоровьем или в личной жизни. Постоянное нервное напряжение провоцирует головную боль, дискомфорт в спине или шее. Вместе с тем боль полезна нашему организму, ведь она сигнализирует, что с ним что-то не так и требуется лечение. Но все же жить так постоянно крайне дискомфортно, к тому же продолжительные болевые ощущения истощают эндокринную и иммунную системы, ослабляя защитные функции организма.

Для решения этих проблем люди, как правило, принимают обезболивающие препараты. В большинстве случаев для купирования боли используют анальгетики, которые блокируют передачу сигналов боли на уровне головного мозга или периферических нервов.

Одним из наиболее востребованных видов анальгетиков являются так называемые нестероидные противовоспалительные средства (НПВС). Чаще всего эти средства применяются при боли в мышцах и суставах, невралгии, но их можно использовать при головной и зубной боли, лихорадке и в других случаях. Важно, что в отличие от стероидных средств НПВС не ослабляют иммунитет и обменные процессы.

Сегодня в России существует огромное количество обезболивающих препаратов с разными действующими веществами. Например, известные нам ибупрофен — препарат «Некст Уно Экпресс», парацетамол — препарат «Пенталгин», метамизол натрия — препарат «Анальгин», нимесулид — препарат «Нимесил», напроксен — препарат «Новема» — все они борются с болью.

При этом никто не задумывается, что некоторые препараты этой группы могут вызвать подъем давления и увеличить риски развития инфаркта и инсульта.

«Напроксен имеет один из лучших сердечно-сосудистых профилей из всех лекарств», — отметила врач и телеведущая Елена Малышева.

Это особенно важно для пожилых пациентов, регулярно принимающих препарат, например, при артритах, артрозах или радикулите. Он проявляет активность до 12 часов, в то время как срок действия других НПВС составляет около трех-четырех часов.

Благодаря комбинации напроксена и дифенгидрамина обезболивающее блокирует боль на 12 часов, улучшается качество сна. Это особенно ценно для людей, страдающих от плохого сна из-за болевых ощущений.