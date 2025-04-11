Сегодня 07:00 Лучшие мобильные приложения аптек. Топ-3 от Роскачества Роскачество назвало приложения «ЕАПТЕКА», «Ютека» и Apteka.ru лучшими в России 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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Специалисты оценили удобство интерфейса, безопасность и доступность мобильных приложений аптек и составили список лучших. Результаты исследования Роскачества попали в распоряжение 360.ru.

Центр цифровой экспертизы Роскачества проверил по 135 критериям 28 бесплатных мобильных приложений аптек для устройств на базе iOS и Android, имеющих не менее тысячи отзывов. Специалисты проверили все ключевые функции, от регистрации и поиска лекарств через каталог до оформления заказа и доставки. Они оценили удобство, кроссплатформенность, производительность, безопасность и адаптированность сервисов для людей с ограниченными возможностями. Функциональность Абсолютно все приложения имеют содержательные карточки товаров и возможность сделать заказ без регистрации. Большим количеством способов поиска смогли похвастать Apteka.ru, «Мегаптека», «Все Аптеки», «Здравсити» и «Аптека Столички», однако популярные запросы можно посмотреть только в восьми сервисах.

Фото: РИА «Новости»

Изменение цен указано у «Все Аптеки», максимальное количество фильтров при поиске — у «Ютеки». Самым редким оказался пункт о назначении врачом, он есть только у шести приложений. Лидерами по функциональности стали «Ютека», чьи приложения на Android и iOS набрали 4,57 балла, «ЕАПТЕКА» — 4,46 на Android и 4,28 на iOS, Apteka.ru — 4,13 для обеих платформ. Удобство Покупателям важна простота и качество навигации по приложению. Поэтому Роскачество проверило, насколько легко определить текущий раздел, предыдущий и дальнейшие шаги, а также подсчитало минимально необходимое количество кликов для выполнения основных пользовательских сценариев. Все приложения оказались довольно удобными, средняя оценка — 3,5 балла и больше. Лучшими специалисты признали «ЕАПТЕКА» с 4,64 для приложений на Android, «Ютека» — 3,94 на iOS, «Аптеки 36,6» — 3,96 на Android и 3,84 на iOS, «Аптеки Плюс» — 3,92 на Android и 3,62 на iOS. Особые возможности Меньше всего приложения аптек подходят для людей с ограниченными возможностями здоровья. Ни одно из них разработчики не адаптировали в достаточной мере, полностью недоступным оказался сервис «Ригла». Самыми распространенными недочетами специалисты назвали отсутствие подписей к элементам для программ чтения с экрана, сложную авторизацию и некорректную фокусировку.

Фото: РИА «Новости»

Безопасность и правовая оценка Авторы исследования выяснили, какой объем пользовательских данных и разрешений запрашивали онлайн-аптеки, имели ли приложения аналитические трекеры, собирающие информацию о пользователе, а также возможность удалить аккаунт. Последняя имелась во всех приложениях, но пользователям «Аптека.ру» и «Все аптеки» пришлось бы для этого обратиться в службу поддержки. Правовую оценку Роскачество провело совместно с АНО «ПравоРоботов». Они проверили, соответствовала ли политика конфиденциальности каждого отдельного сервиса требованиям закона «О персональных данных» (№ 152-ФЗ от 27.07.2006) и опережающим критериям. Общие результаты улучшились по сравнению с анализов трехлетней давности. Итоговый рейтинг Мобильные приложения аптек показали хороший результат — предоставили покупателям широкие возможности. Недочеты нашли в части доступности для людей с ограничениями и обеспечении информационной безопасности. Лучшими приложениями для Android Роскачество признало «ЕАПТЕКА», «Ютека» и Apteka.ru. Они набрали 4,51, 4,31 и 4,27 балла соответственно. Среди сервисов на iOS максимальный результат показали «Ютека», «ЕАПТЕКА» и «Аптека 36,6» — 4,48, 4,36 и 4,23 балла.