«Лучше перебдеть». Назван нетипичный симптом, когда ребенка надо срочно вести к врачу
Майские праздники в самом разгаре. Специалисты Педиатрического университета рассказали, в каких случаях не обойтись домашней аптечкой и лучше обратиться к доктору.
«И здесь только одно правило должно быть в голове: не надо переоценивать взрослость ребенка. Смертность от внешних причин увеличивается по сравнению со смертностью от медицинских», — сообщил ректор Педиатрического университета Дмитрий Иванов «Петербургскому дневнику».
Он подчеркнул: кажется, что ребенок достаточно разумен и понимает, как важно соблюдать меры предосторожности. Однако иногда его охватывает азарт. У детей развито чувство соперничества, напомнил специалист, и в силу ложного ощущения независимости они могут не сообщать о своих планах и отправиться в потенциально опасные места.
С начала 2025 года из клиники Педиатрического университета поступило 180 сообщений о травмах детей в общественных местах. Среди них травмы, полученные на уличных тренажерах, падение с высоты, ожоги, утопление, опасные игры в заброшенных зданиях и травмы от электросамокатов. И почти в 90% случаев травмы были получены по невнимательности взрослых.
Медики отмечают, что родители делятся на две группы. Одни сразу обращаются к врачу, если ребенок заболевает, другие избегают визитов к докторам, надеясь, что проблема решится сама собой.
Заведующая приемным отделением Педиатрического университета Ксана Штернлихт советует обращаться за помощью при травмах, открытых ранах и укусах любых животных.
В общем, если состояние ребенка настораживает родителей, надо обратиться к врачу. Потому что в практике были случаи, когда казалось, что с ребенком все хорошо, но он отказывается от питания, вялый. Есть родители, которые могут оценить адекватно состояние ребенка, а есть родители, которые не могут это сделать. Если речь идет о детях, то лучше перебдеть, чем недобдеть.
Ксана Штернлихт
Заведующая приемным отделением клиники Педиатрического университета
У детей есть способность к компенсации, которая может длиться долго. На первый взгляд, никаких признаков болезни может не быть, но когда врачи проводят анализы, то иногда удивляются, как ребенок дожил до такого состояния.