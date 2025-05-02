«Лучше перебдеть». Назван нетипичный симптом, когда ребенка надо срочно вести к врачу

Майские праздники в самом разгаре. Специалисты Педиатрического университета рассказали, в каких случаях не обойтись домашней аптечкой и лучше обратиться к доктору.

«И здесь только одно правило должно быть в голове: не надо переоценивать взрослость ребенка. Смертность от внешних причин увеличивается по сравнению со смертностью от медицинских», — сообщил ректор Педиатрического университета Дмитрий Иванов «Петербургскому дневнику».

Он подчеркнул: кажется, что ребенок достаточно разумен и понимает, как важно соблюдать меры предосторожности. Однако иногда его охватывает азарт. У детей развито чувство соперничества, напомнил специалист, и в силу ложного ощущения независимости они могут не сообщать о своих планах и отправиться в потенциально опасные места.

С начала 2025 года из клиники Педиатрического университета поступило 180 сообщений о травмах детей в общественных местах. Среди них травмы, полученные на уличных тренажерах, падение с высоты, ожоги, утопление, опасные игры в заброшенных зданиях и травмы от электросамокатов. И почти в 90% случаев травмы были получены по невнимательности взрослых.