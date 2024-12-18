«Легкий ковид» уложил россиян в кровать. Что это за вирус и стоит ли его бояться

Россияне стали жаловаться на «легкий ковид». Симптомы у всех одинаковые — ломота тела, головная боль, вялость и довольно невысокая температура. В Роспотребнадзоре уже назвали инфекцию разновидностью ОРВИ. Переносится она легко, хотя выздоравливает человек более медленно.

Сезонная эпидемия Об эпидемии «легкого ковида» сообщил Telegram-канал Shot. У заболевших, указали в публикации, нет не характерных для острой респираторной инфекции насморка и боли в горле. Тем не менее, даже с невысокой температурой — около 37,5 градуса — человека приковывает к постели на несколько дней. Больные заявили, что ощущения — как при ковиде, но только в более легкой форме. Замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в беседе с РИА «Новости» отметил, что у большинства ОРВИ проявления схожие, а «легкий ковид», скорее всего, как раз стал одной из разновидностей сезонных заболеваний.

Сейчас наблюдается сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Возбудителей этих инфекций — более 250, начиная от риновирусов и заканчивая коронавирусом и вирусом гриппа. Александр Горелов представитель Роспотребнадзора

Он напомнил, что при ОРВИ есть и головная боль, и ломота в теле, и повышение температуры. «Так что судя по симптомам, мы можем предположить, что это одна из разновидностей сезонных ОРВИ», — сказал Горелов. По словам специалиста, точно определить разновидность болезни невозможно без лабораторного тестирования. Чтобы минимизировать возможные осложнения и выбрать правильное лечение, нужно вовремя установить диагноз. Горелов также призвал соблюдать респираторный этикет, поскольку любая разновидность ОРВИ — заразная инфекция.

Фото: Bernd WeiÃŸbrod / dpa / Global Look Press

Инфекция легкая, а выздоровление долгое Иммунолог, заведующий лабораторией НИИ вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова Михаил Костинов заявил ведущей 360.ru Регине Ореховой, что бояться новой версии вируса не стоит. «У людей есть уже естественный иммунитет, потому что они очень много или часто встречались с ковидом. Та доза иммунитета, которую они получали после очередной инфекции, сейчас помогает», — обратил он внимание. Более затяжной процесс выздоровления иммунолог объяснил истощением иммунной системы.

Частые очаговые вспышки в разных городах, селах все-таки делают свое дело. И не зря это называют ковидом: он отличается от гриппа, его осложнения намного чаще и тяжелее бывают, чем при обычной респираторной инфекции. Михаил Костинов иммунолог

Банальная ОРВИ обычно проходит через неделю, максимум — 10 дней. А при ковиде процесс реабилитации будет медленнее — и две, и три недели. «А симптоматика такая же: усталость, человек плохо спит, болят ноги, суставы. <…> Мы обычно нашпигованы вирусами группы герпеса. И когда идет ковид, он активизируется, и возникает боль в суставах, головная боль, [учащенное] сердцебиение, как будто не хватает воздуха, может быть быть гайморит или фарингит», — перечислил собеседник 360.ru. Костинов подтвердил, что речь идет о «легком ковиде» с задержанным течением.