09 июля 2024 01:22 «Курить должно быть немодно». Готовы ли россияне к введению штрафов за курящих детей? Депутат Тумусов: закон о штрафах родителям за курение детей преждевременный 0 0 0 Фото: Freepik Здоровье

Штрафы

Дети

Курение

Законы

Госдума РФ

Семья

Минздрав

Запреты

Депутаты

Правительство РФ

Большинство министерств и ведомств в российском правительстве не поддержало законопроект о штрафах родителям за курение их детей. Однако в кабмине признали, что концепция заслуживает внимания, но требует доработки. Инициатором ужесточения антитабачного закона выступил глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев. Насколько важен отклоненный законопроект и вернется ли Госдума к его обсуждению, выяснял 360.ru.

Кабмин рекомендовал автору проработать документ в рамках похожего законопроекта, представленного депутатами фракции ЛДПР и одобренного ГД при условии доработки. «Концепция законопроекта заслуживает внимания. <…> Представляется целесообразным продолжить работу в рамках указанного законопроекта», — сказано в проекте отзыва, который утвержден правительственной комиссией по законопроектной деятельности.

Интересно Законопроект предлагает внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях РФ, установив штраф для родителей за курение их детей младше 16 лет. Законопроект предлагает внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях РФ, установив штраф для родителей за курение их детей младше 16 лет.

Общество не готово Законопроект поддержали Роспотребнадзор и Минздрав. Автор законопроекта сообщил ТАСС, что намерен исключить штрафы для родителей из новой редакции. Насколько этот пункт важен и нужно ли его оставить в проекте закона, рассказал депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета ГД по охране здоровья Федот Тумусов. «Я противник всяких разных запретов. Надо больше разъяснительными методами работать», — заявил собеседник 360.ru. Тумусов признал, что курение — это очень вредная привычка, вдвойне опасная для детей. При этом он отметил, что необходимо вести направленную деятельность, чтобы родители осознавали свою моральную ответственность и отвечали за своих детей. Введение штрафов за курение несовершеннолетних преждевременно, считает депутат. Он заявил, что такой закон «в далекой перспективе может иметь свои какие-то результаты». А пока общество не готово. «Вот если мы будем строить общество, основанное на семейной парадигме, то есть когда центром всего генетического кода развития России является семья, тогда мы поднимем роль семей с точки зрения идеологии, экономики и финансов. Вот тогда и ответственность в разы поднялась бы. Наказывать в целом семью и естественно главу семьи, и в целом родителей — это было бы логично. А сейчас мы этого еще не сделали, поэтому я считаю, это немного преждевременно», — поделился мнением Тумусов.

Собственный пример Свою точку зрения на новый законопроект высказал психолог Владислав Чубаров. Эксперт считает, что прививать правильные привычки должны в семье и лучше всего — собственным примером. Психолог полностью поддерживает инициативу с ужесточением антитабачного законодательства. «За детей полностью в плане психологического воспитания и прививание каких-то хороших или плохих привычек ответственны родители. Зачастую дети начинают курить, видя, что родители курят, и считают, что это признак некой взрослости», — пояснил Чубаров. Запреты на курение со стороны родителей с вредной привычкой не воспринимаются подростками, такие противоречия нужно решать, уверен психолог. Лучше всего на детей влияет пример родителей, чем запреты или рассказы, что это плохо. Курящим родителям Чубаров посоветовал поговорить с ребенком и сделать акцент на том, что это серьезная зависимость и болезнь, от которой сложно избавиться. «Если объяснить ребенку, не запугивая его, есть шанс, что ребенок услышит и поймет, что это нечто такое плохое, пагубное, к чему не стоит привыкать», — считает психолог.

В поддержку инициативы выступил и общественный деятель Владимир Михайлов. Он рассказал 360.ru, как нужно поступать взрослому при обнаружении курящего чужого ребенка. «Представляете, идет взрослый человек, а неподалеку стоят мальчишки и девчонки курят. Что, этот взрослый должен их ругать? Да нет, нужно просто узнать их родителей и оштрафовать», — считает общественник. Михайлов заявил, что ответственность за детей несут родители в любом случае, несмотря на статистику о влиянии школы и друзей на поведение подростков. Он считает, что необходимо пропагандировать здоровый образ жизни.

«Должен быть культ ЗОЖ. Курить должно быть просто не модно» Владимир Михайлов Общественный деятель

Общественник считает, что продвигать здоровый образ жизни нужно не только в реальности, но и посредством кино, а не как сейчас — «все герои курят и пьют, кому-то морды бьют».