Борьба с курением в России выходит на новый уровень: что хотят сделать с IQOS
Никотиновый альянс счел бессмысленным нанесение устрашающих фото на IQOS
На упаковках систем нагревания табака, таких как IQOS, должны быть размещены устрашающие изображения, предупреждающие о вреде курения, как это делается с сигаретами. С такой инициативой выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. В беседе с 360.ru депутат рассказал, что обращение уже составлено, в ближайшее время его направят в Минздрав.
В чем плюсы «страшной» маркировки на IQOS
Он отметил, что системы нагревания табака набирают популярность. Это вызывает озабоченность у большого количества специалистов в области здравоохранения.
«Поэтому маркировка, такая же, как на сигаретах, мне кажется, не помешает. Напротив, будет привлекать внимание у пользователей IQOS и подобных вещей», — сказал Чернышов.
По мнению парламентария, при желании инициативу можно реализовать в течение нескольких месяцев.
«Кому-то поможет, кому-то не поможет. Будем оценивать после введения», — добавил он.
Курильщики ко всему привыкают
Однако такой метод борьбы с курением малоэффективен, считает председатель Никотинового альянса Андрей Лоскутов.
С точки зрения финансов последствий здесь быть никаких не должно. Это расходы производителя. С точки зрения снижения количества потребителей данной продукции тем более никаких последствий не возникнет, поскольку уже много лет это применяется на традиционных табачных изделиях и эффективность именно такого формата призыва к отказу от курения... Кажется, уже все поняли, что она никакая.
Андрей Лоскутов
председатель Никотинового альянса
Сначала курильщики пытались как-то избавиться от картинок. Например, продавались специальные пустые пачки, куда можно было вставить пачку сигарет, чтобы скрыть изображение.
«Но бизнес не пошел, потому что люди перестали их покупать. Они привыкли и не считают это страхом», — добавил он.
Есть еще один юридический нюанс, напомнил эксперт. В рамках единого экономического пространства нужно устанавливать одинаковые правила для табачных изделий и продуктов с никотином.
Если подобную меру с нанесением изображения введут в России, то одновременно она должна быть принята и в странах, которые связаны со страной общим экономическим договором.