Борьба с курением в России выходит на новый уровень: что хотят сделать с IQOS

На упаковках систем нагревания табака, таких как IQOS, должны быть размещены устрашающие изображения, предупреждающие о вреде курения, как это делается с сигаретами. С такой инициативой выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. В беседе с 360.ru депутат рассказал, что обращение уже составлено, в ближайшее время его направят в Минздрав.

В чем плюсы «страшной» маркировки на IQOS

Он отметил, что системы нагревания табака набирают популярность. Это вызывает озабоченность у большого количества специалистов в области здравоохранения.

«Поэтому маркировка, такая же, как на сигаретах, мне кажется, не помешает. Напротив, будет привлекать внимание у пользователей IQOS и подобных вещей», — сказал Чернышов.

По мнению парламентария, при желании инициативу можно реализовать в течение нескольких месяцев.

«Кому-то поможет, кому-то не поможет. Будем оценивать после введения», — добавил он.