Красивые и опасные. Какие весенние цветы лучше не трогать из-за токсинов Билог Филин рассказал о смертельной опасности ландыша и токсичности первоцветов

Первоцветы считаются одним из главных символов весны, но за яркой окраской скрывается серьезная опасность. Некоторые растения содержат природные токсины, опасные как для людей, так и для домашних животных. Поэтому некоторыми цветами лучше любоваться издали и не предпринимать попытки их сорвать.

Страшные подснежники и печеночница

Самое большое количество ядовитых веществ, которые раздражают слизистые и вызывают отравление, содержится в подснежниках и печеночнице, рассказал кандидат биологических наук научный сотрудник Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» Алексей Филин. В беседе с «Москвой 24» он подчеркнул, что основные токсины содержатся в соке первоцветов. Также специалист предостерег от срывания ягод волчьего лыка. Плоды красивого кустарника при соприкосновении с кожей провоцируют дерматит.

Смертельную опасность для человека представляет собой ландыш. Содержащиеся в листьях, корнях и плодах гликозиды негативно влияют на сердце. «Если человек по неосторожности какую-то часть цветка проглотит, то нужно вызывать скорую помощь», — подчеркнул Филин. Он добавил, что после физического контакта с весенним цветком необходимо тщательно вымыть руки, чтобы токсины не попали в организм.

Первая помощь при отравлении первоцветами

В случае отравления важно смотреть на симптомы человека и растение, которое вызвало такую реакцию, заявила врач-терапевт Елена Игнатикова. Она пояснила, что в случае попадания в организм токсинов ландыша начинаются резкое замедление пульса и усиление сердцебиения. При их появлении нельзя провоцировать рвоту, чтобы не создавать рефлекс, вызывающий остановку сердца.

Реакции на другие цветы проявляются в виде тошноты, рвоты, жжения во рту и диареи. «В этом случае важно прекратить контакт с ядом, убрать остатки растения изо рта, промыть его водой и вызвать скорую помощь», — подчеркнула Игнатикова. Врач добавила, что пострадавшему после оказания первой помощи нельзя давать молоко или кисломолочные продукты. Они ускоряют всасывание жирорастворимых токсинов, что ухудшит состояние отравившегося человека.