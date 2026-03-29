Красивые и опасные. Какие весенние цветы лучше не трогать из-за токсинов
Билог Филин рассказал о смертельной опасности ландыша и токсичности первоцветов
Первоцветы считаются одним из главных символов весны, но за яркой окраской скрывается серьезная опасность. Некоторые растения содержат природные токсины, опасные как для людей, так и для домашних животных. Поэтому некоторыми цветами лучше любоваться издали и не предпринимать попытки их сорвать.
Страшные подснежники и печеночница
Самое большое количество ядовитых веществ, которые раздражают слизистые и вызывают отравление, содержится в подснежниках и печеночнице, рассказал кандидат биологических наук научный сотрудник Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» Алексей Филин.
В беседе с «Москвой 24» он подчеркнул, что основные токсины содержатся в соке первоцветов. Также специалист предостерег от срывания ягод волчьего лыка. Плоды красивого кустарника при соприкосновении с кожей провоцируют дерматит.
Смертельную опасность для человека представляет собой ландыш. Содержащиеся в листьях, корнях и плодах гликозиды негативно влияют на сердце.
«Если человек по неосторожности какую-то часть цветка проглотит, то нужно вызывать скорую помощь», — подчеркнул Филин.
Он добавил, что после физического контакта с весенним цветком необходимо тщательно вымыть руки, чтобы токсины не попали в организм.
Первая помощь при отравлении первоцветами
В случае отравления важно смотреть на симптомы человека и растение, которое вызвало такую реакцию, заявила врач-терапевт Елена Игнатикова.
Она пояснила, что в случае попадания в организм токсинов ландыша начинаются резкое замедление пульса и усиление сердцебиения. При их появлении нельзя провоцировать рвоту, чтобы не создавать рефлекс, вызывающий остановку сердца.
Реакции на другие цветы проявляются в виде тошноты, рвоты, жжения во рту и диареи.
«В этом случае важно прекратить контакт с ядом, убрать остатки растения изо рта, промыть его водой и вызвать скорую помощь», — подчеркнула Игнатикова.
Врач добавила, что пострадавшему после оказания первой помощи нельзя давать молоко или кисломолочные продукты. Они ускоряют всасывание жирорастворимых токсинов, что ухудшит состояние отравившегося человека.