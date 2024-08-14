Ковид снова на подъеме. Заболеваемость в России подскочила почти на 30%
Вирусолог Чепурнов объяснил рост случаев ковида почти на 30% в России
Заболеваемость ковидом за последнюю неделю подскочила в России на 29,1%. Такие данные привели в федеральном оперштабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Каковы причины этого всплеска, 360.ru обсудил с ведущим научным сотрудником Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, Александром Чепурновым.
«[Да, наблюдается] очередной пик, ведь биология этого заболевания не изменилась, он как имел подъемы, так и имеет. Другое дело, что в начале всей этой коронавирусной эпопеи были очень высокие пики, которые многократно превышали фон, а сейчас все реализуется в относительно небольших подъемах», — указал эксперт.
При этом Чепурнов отметил, что представленные сведения все же не до конца отражают реальную картину. Причина, по его словам, в том, что проходят тесты и обращаются к врачам пациенты, которые заболели ковидом в чуть более тяжелой форме. При легком его течении многие просто не занимаются диагностикой.
«Объективную картину, как ни странно, дают сточные воды. Во многих странах на них больше ориентируются. Потому что там методом ПЦР вполне можно оценить разницу и хорошо видеть реальную динамику», — уточнил собеседник 360.ru.
А так заболевание стало протекать легче, люди в значительной степени «проэпидемичены» — они либо переболели, либо провакцинированы. Легче переносят все это.
Александр Чепурнов
Вместе с тем, продолжил специалист, есть и достаточно тяжелые случаи. Особенно это касается пожилых людей. У таких пациентов течение болезни более сложное.
«Но в большинстве случаев ситуация легче, все не так, как раньше. Поэтому нет необходимости выделять какие-то специализированные клиники именно под это или принимать какие-то другие дополнительные меры», — добавил он.
По информации оперштаба, с 5 по 11 августа рост заболеваемости ковидом отметили в 59 субъектах. В больницу из-за него попали 1100 человек. Количество госпитализаций по сравнению с предшествующей неделей выросло почти на четверть (24,2%).
Увеличение числа госпитализаций зафиксировали в 47 регионах, причем в 22 из них рост был более, чем в среднем по стране.
«Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 7,01% и возрос в сравнении с предыдущей неделей на 29,1%», — подчеркнули в штабе.