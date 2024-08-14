Ковид снова на подъеме. Заболеваемость в России подскочила почти на 30%

Заболеваемость ковидом за последнюю неделю подскочила в России на 29,1%. Такие данные привели в федеральном оперштабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Каковы причины этого всплеска, 360.ru обсудил с ведущим научным сотрудником Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, Александром Чепурновым.

«[Да, наблюдается] очередной пик, ведь биология этого заболевания не изменилась, он как имел подъемы, так и имеет. Другое дело, что в начале всей этой коронавирусной эпопеи были очень высокие пики, которые многократно превышали фон, а сейчас все реализуется в относительно небольших подъемах», — указал эксперт.

При этом Чепурнов отметил, что представленные сведения все же не до конца отражают реальную картину. Причина, по его словам, в том, что проходят тесты и обращаются к врачам пациенты, которые заболели ковидом в чуть более тяжелой форме. При легком его течении многие просто не занимаются диагностикой.

«Объективную картину, как ни странно, дают сточные воды. Во многих странах на них больше ориентируются. Потому что там методом ПЦР вполне можно оценить разницу и хорошо видеть реальную динамику», — уточнил собеседник 360.ru.