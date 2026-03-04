Коварный сезон цветения. Иммунолог рассказал, как аллергикам спастись от весенней пыльцы
Иммунолог Болибок: от аллергии на пыльцу березы в России давно есть вакцина
На Юге России расцвели деревья. Первыми распустились орешник и ольха — аллергики начали страдать. Но впереди самое страшное время — цветение березы. Как перестать чихать и кашлять из-за пыльцы — в материале 360.ru.
Самый коварный аллерген
В средней полосе, на севере и северо-западе России основные аллергены — это цветущие деревья. Самые «злостные» из них — береза, ольха и орешник, рассказал 360.ru врач-аллерголог, иммунолог Владимир Болибок. В южных степных регионах главный враг — полынь и амброзия.
Аллергия на пыльцу березы считается одной из самых распространенных.
«Настолько это коварный аллерген, что, когда к нам приезжают работать иностранцы из Вьетнама, Малайзии, Филиппин или Индии, у них „появляется повод“ заполучить аллергию на пыльцу березы», — отметил иммунолог.
Примечательно, что из-за березы страдают не только россияне, но и жители Европы, Северной Америки.
Как спасаться от пыльцы
Климатическая норма для центральной России предполагает, что береза цветет в конце марта — апреле. Но эти сроки могут значительно варьироваться в зависимости от рельефа местности.
Один из полезных инструментов для аллергиков — метеосайты, где публикуют распространение пыльцы. В России это «Яндекс Погода».
Низкий им поклон и от врачей-аллергологов, и от пациентов-аллергиков. Они наконец-то стали публиковать карты распространения пыльцы, это потрясающее подспорье. Мы можем там отследить, где эти облака пыльцы летают, как они передвигаются, насколько высокая концентрация пыльцы. Я своим пациентам всегда советую: открывайте «Яндекс Погоду», ищите раздел «Пыльца», ставьте там свой аллерген и следите за ним.
Владимир Болибок
врач-аллерголог, иммунолог
Действенный способ защиты от аллергии на пыльцу березы для взрослых — вакцинация.
«Пациенты до сих пор считают, что их лечить нечем, поэтому к аллергологу они не идут вовремя — в межсезонье. Самый идеальный момент — это где-то ноябрь, декабрь, начинать аллерготерапию, чтобы вы успели как бы провакцинироваться», — посоветовал врач.
Куда бежать аллергикам от березы
Как подчеркнул медик, раньше часто применяли метод лечения, который называется «элиминация», для пациентов с аллергией на березу. Его суть заключалась в том, что человек переезжал в местность, где нет опасной для него пыльцы.
«Оказывается, березы не росли на Южном берегу Крыма. Но с 2014 года крымчане их высадили. Теперь аллергикам деваться некуда. Берез нет только на побережье Северного Ледовитого океана», — заключил Болибок, назвав самым доступным направлением для отъезда на период цветения Среднюю Азию.