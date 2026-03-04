Коварный сезон цветения. Иммунолог рассказал, как аллергикам спастись от весенней пыльцы

Иммунолог Болибок: от аллергии на пыльцу березы в России давно есть вакцина

На Юге России расцвели деревья. Первыми распустились орешник и ольха — аллергики начали страдать. Но впереди самое страшное время — цветение березы. Как перестать чихать и кашлять из-за пыльцы — в материале 360.ru.

Самый коварный аллерген

В средней полосе, на севере и северо-западе России основные аллергены — это цветущие деревья. Самые «злостные» из них — береза, ольха и орешник, рассказал 360.ru врач-аллерголог, иммунолог Владимир Болибок. В южных степных регионах главный враг — полынь и амброзия.

Аллергия на пыльцу березы считается одной из самых распространенных.

«Настолько это коварный аллерген, что, когда к нам приезжают работать иностранцы из Вьетнама, Малайзии, Филиппин или Индии, у них „появляется повод“ заполучить аллергию на пыльцу березы», — отметил иммунолог.

Примечательно, что из-за березы страдают не только россияне, но и жители Европы, Северной Америки.