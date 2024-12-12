Сегодня 09:26 Клинику академика Ройтберга в Химках признали самой клиентоцентричной в стране 0 0 0 Фото: Институт ядерной медицины при АО «Медицина» в Подмосковье Здоровье

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Клинику академика Ройтберга (АО «Медицина») в Химках признали лучшей по внедрению стандартов клиентоцентричности в России. Награду вручили в рамках конкурса «Лучший проект государственно-частного взаимодействия в здравоохранении», организованного Минздравом России.

Лучшая из частных Задачей конкурса было выявление успешной практики в области государственно-частного взаимодействия в сфере здравоохранения. Премию победителям в пяти номинациях на торжественной церемонии вручил первый заместитель главы Минздрава Виктор Фисенко. Клиника имени Ройтберга выиграла в новой номинации — «Лучшая медицинская организация частной системы здравоохранения, участвующая в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, по внедрению принципов и стандартов клиентоцентричности». Эта номинация стала продолжением федерального проекта «Государство для людей», призванного повысить качество жизни населения и уровня доверия к государству.

Критерии оценки При выборе лучших клиник из всех заявленных комиссия учитывала доступность медицинской помощи, удовлетворенность пациентов и условия труда сотрудников. В «Институте ядерной медицины» (ИЯМ), обособленном подразделении АО «Медицина», оказывают услуги лечения по полису обязательного медицинского страхования, хотя медучреждение относится к системе частного здравоохранения. В 2023 году Клиника академика Ройтберга оказала помощь 27 760 пациентам в Московской области по полису ОМС и получила высокую оценку качества услуг — 95,1 балла из 100. Жители Подмосковья высоко оценили услуги по полису ОМС, работу врачей и доступность высокотехнологичного обслуживания. Пациенты дали самую высокую оценку практически по всем важным аспектам обслуживания по ОМС. «Мы выражаем искреннюю благодарность администрации Московской области за поддержку и внимание к развитию государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения», — отметил президент АО «Медицина», академик РАН Григорий Ройтберг.

Фото: Институт ядерной медицины при АО «Медицина» в Подмосковье

Крупнейший центр ядерной медицины «Институт ядерной медицины» открыли в 2021 году в Химках. Клинику тогда посетили губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Почетные гости отметили, что это первый центр такого масштаба в России: передовые технологии, современные аппараты и сотрудники с огромным опытом обеспечивают высокий уровень лечения пациентов с онкологическими заболеваниями. В феврале на базе клиники начал работу первый в России цифровой ПЭТ/КТ сканер Discovery MI Gen2 с инновационной системой искусственного интеллекта. Эта система позволяет обнаруживать на ранних стадиях самые мелкие злокачественные образования и повышает точность диагностики онкозаболеваний до 93%. Специальная технология ASiR-V сокращает время проведения исследования и повышает безопасность процедуры.

«Институт ядерной медицины» АО «Медицина» стал первой клиникой в России, аккредитованной по международным стандартам качества и безопасности медицинской помощи JCI и трижды подтверждавшей соответствие этим стандартам.