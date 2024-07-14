Сегодня 13:03 Кишечная палочка с доставкой на дом. Готовая еда в Москве провалила проверку в лаборатории Терапевт-диетолог Лушникова назвала самые опасные штаммы кишечной палочки 0 0 0 Здоровье

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Недопустимое количество кишечной палочки и микробов обнаружили в 62,5% образцов готовой еды, заказанной в популярных сервисах доставки Москвы. Хотя кишечная палочка — естественный обитатель кишечника человека, отдельные ее штаммы опасны для человека. О том, в каких случаях она представляет угрозу для здоровья, разбирался 360.ru.

Когда кишечная палочка опасна для человека Многие штаммы кишечной палочки являются естественными обитателями кишечника человека, будучи частью его здоровой микрофлоры, указал полковник медицинской службы в отставке автор книг по истории эпидемий Михаил Супотницкий. Опасность, по его словам, представляют ее отдельные разновидности. «Кишечная палочка попадает в готовую еду из исходных продуктов, плохо обработанных. При этом важно понимать, что опасны только ее токсигенные варианты. Вообще не понимаю, кому в голову приходит покупать такие продукты, я их никогда не покупаю», — подчеркнул Супотницкий.

Фото: РИА «Новости»

Какие штаммы кишечной палочки самые опасные Среди штаммов кишечной палочки, которые не входят в состав нормофлоры кишечника человека и являются серьезными патогенами, вызывающими в том числе поражение желудочно-кишечного тракта, можно отдельно выделить несколько наиболее опасных видов, отметила терапевт-диетолог Ольга Лушникова. В первую очередь речь идет о штамме серотипа O157:H7 (STEC O157), или энтерогеморрагическом. Он становится причиной 90% случаев геморрагических колитов и 10% — гемолитико-уремического синдрома.

Фото: РИА «Новости»

«Среди симптомов заражения — схваткообразные боли в животе и диарея, нередко с кровью. Могут наблюдаться лихорадка и рвота», — пояснила Лушникова. Проблема инфицирования этим возбудителем, по ее словам, связана с употреблением термически плохо обработанной пищи и передачи штамма «через руки». Второй крайне опасный высоко-патогенный штамм кишечной палочки — O104:H4. В 2011 году он вызвал настоящую эпидемию в Германии, напомнила врач. Ситуация была тяжелой — в стране фиксировали высокий уровень смертности среди пострадавших из-за развития гемолитико-уремического синдрома.

Фото: РИА «Новости»

«Виновными тогда обозначили листья салата и пророщенные семена, в поливе которых использовалась вода с признаками фекального заражения», — уточнила собеседница 360.ru. Помимо этих штаммов, добавила специалист, различают энтеротоксические, энтероинвазивные и энтеропатогенные разновидности. Первые вызывают так называемую «диарею путешественников», вторые становятся причиной кровавой диареи, а третьи — виновниками водянистой у новорожденных. Что такое болезни грязных рук Отдельно Супотницкий обратил внимание на понятие «болезни грязных рук». В него, по его словам, входят не только токсигенные штаммы кишечной палочки, но и возбудители дизентерии, брюшного тифа, сальмонеллы, стафилококк.

Кишечная палочка — это еще самый простой вариант, хуже, когда попадутся сальмонеллы или возбудитель брюшного тифа — вот тут мало не покажется. Михаил Супотницкий

При токсигенных штаммах кишечной палочки у человека возникает множество неприятных симптомов — появляются тошнота, рвота и диарея, поднимается температура, добавил Супотницкий. При этом живет кишечная палочка во всех плохо обработанных продуктах. «Поэтому рисковать не стоит. На мой взгляд, домашняя еда — более безопасный путь», — добавил специалист.

Фото: РИА «Новости»

Результаты исследования образцов готовой еды из популярных в Москве сервисов доставки ранее опубликовали «Известия». По информации издания, в 62,5% из них выявили недопустимое количество кишечной палочки и микробов. Для лабораторного анализа отбирали еду, как для обычного бизнес-ланча. Среди образцов были «Винегрет» и «Оливье», салат «Витаминный», куриные котлеты и оладьи, шницель, мясные ежики, роллы и другие блюда.