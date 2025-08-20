Сегодня 18:24 «Каждый сходит с ума по-своему». Московский блогер накормил сына-дошкольника мухоморами Миколог Вишневский: нельзя кормить детей мухоморами даже в микродозах 0 0 0 Фото: Ana Fernandez/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com Эксклюзив

Московский блогер и бизнесмен Евгений Шевелев начал кормить ребенка мухоморами, чтобы стабилизировать его нервную систему. Предприниматель самостоятельно составил для ребенка курс и остался доволен результатом. Однако не все ученые поддерживают подобные методы «лечения». Подробнее — в материале 360.ru.

Евгений Шевелев начал использовать мухомор в рационе своей семьи и ребенка, потому что долго изучал его биохимию. В беседе с 360.ru блогер подчеркнул, что речь идет именно о сушеных грибах. В них содержится иботеновая кислота. Она превращается в мусцимол в процессе сушки. Иботеновая кислота токсична, а мусцимол — нет. Он воздействует на рецепторы гамма-аминомасляной кислоты, которые помогают стабилизировать работу центральной нервной системы. Благодаря этому улучшаются когнитивные функции и развитие человека.

Так как центральная нервная система — это мозг всего тела, мозг и компьютер всего тела, она влияет и управляет и периферической, и соматической, и вегетативной нервной системой, и также она управляет всеми процессами. Евгений Шевелев

Благо пояснил, что его ребенок неоднократно проходил курсы ноотропов по назначению врачей. Ему прописали терапию, потому что у него была слуховая амнезия с рождения. «Они (препараты — прим. ред.) разгоняли его центральную нервную систему, после которых мы ребенка даже поймать не могли», — отметил отец. Он родился в начале седьмого месяца, с весом всего два килограмма. Первые месяцы жизни мальчик провел в реанимации — не мог дышать самостоятельно. Из-за асфиксии и тяжелых родов у него задержалось развитие речи и слухового восприятия.

Фото: Медиасток.рф

Можно ли есть мухомор? По словам Евгении, сыну назначили электроэнцефалограмму. Исследование показало, что с мозгом у ребенка все в порядке, только «недорабатывается процесс». Но назначенные медиками лекарства не помогали, хотя семья проходила несколько курсов. «Первых две недели его очень сильно триггерило на все. Он бегал как сумасшедший ребенок, который не слышит даже собственного имени. Врач говорил о том, что это все нормально. Запуска никакого не происходило <… > и я понял, что мне нет смысла ждать», — рассказал Евгений. Блогер понял, что ему нужно не ускорять работу центральной нервной системы сына, а стабилизировать ее.

И после того как я лично, под свою ответственность, прописал этот курс, через неделю у него запустилась речь. Все сработало. <...> Я смотрю на прямо на вещество. Оно работает, оно есть, по нему написано очень много книг, например, миколог Вишневский, кандидатских наук, также писал про детей в своей книге. Там написано прямым текстом, что это не запрещено. Евгений Шевелев

Как отметил блогер, теперь его сын понимает слова и может поддерживать разговор. «Это как заварить кору березы. Ничего в этом страшного нет. Каждый сходит с ума по-своему», — сказал он об употреблении мухоморов.

Фото: Sandra Schänzer/imageBROKER.com / www.globallookpress.com

Кормление детей мухоморами: последствия Ставить «эксперименты» с грибами на детях опасно. Об этом 360.ru рассказала миколог, кандидат биологических наук, автор и организатор ежегодного Грибного фестиваля в Аптекарском огороде Михаил Вишневский. Ученый отметил, что микродозинг красного мухомора — это роскошное лекарственное средство, созданное для человека самой природой. Но к его приему нужно подходить с умом. Даже самые маленькие дозы нельзя давать несовершеннолетним.

Если этот товарищ экспериментирует на ребенке, то в любом случае это нужно порицать. Даже если мы считаем, что он не сам бодяжит на коленке, а берет нормальные препараты у ответственных производителей, то это большой ай-яй-яй. Все, что связано так или иначе с мухомором, это — 18+. Михаил Вишневский

Действие этого препарата, отметил миколог, схоже с ГАМК — гамма-аминомасляной кислотой, которая подавляет электрическую активность мозга. «Нисколько нельзя», — подчеркнул Вишневский, отвечая на вопрос сколько граммов вещества можно давать ребенку. Собеседник подчеркнул, что красный мухомор — это психотропный препарат, который нужно принимать в зрелом возрасте, осознавая последствия. «А ребенок никак не может осознавать последствия, плюс неизвестно, что ему расскажет родитель», — заявил он. Кроме того, добавил эксперт, важно выяснить, есть ли у этой семьи в анамнезе случаи шизофрении. Если такие случаи были, мухомор даже в небольшой дозе может сработать как триггер. «Если в генетическом поле генный комплекс шизофрении присутствует, она (шизофрения — прим. ред.) может проявиться. А если она есть в какой-то форме, то может усилиться, причем неожиданно, скачкообразно», — пояснил он. Вишневский отметил, что не стоит кормить детей мухоморами даже на уровне микродозинга.