Россия начала новый этап в борьбе с раком. Что такое карбеновые лиганды и как они действуют на опухоль

Ученые из Уральского федерального университета создали противоопухолевые комплексы с карбенами. В будущем они смогут подавлять рост опухолевых клеток в 10 раз эффективнее самых известных препаратов для химиотерапии. О целях разработки и борьбе с раком — в материале 360.ru.

Что такое соединения с карбеновыми лигандами

Карбеновые лиганды — это молекулы или частицы, содержащие карбеновую группу, соединенную с центральным атомом металла в координационном комплексе. Карбены — нейтральные частицы с неспаренными электронными парами, обладающие реакционной способностью и способные формировать прочные связи с металлами.

Химию карбеновых комплексов интенсивно исследуют: она открывает новые перспективы для синтеза материалов с уникальными физическими и химическими свойствами. Ученые стремятся оптимизировать структуру и функциональность карбеновых лигандов для повышения эффективности катализаторов и разработки инновационных технологий.

«Эти соединения проектировали как более продвинутые химиотерапевтические препараты по сравнению с использующимися. В перспективе они могут изменить существующий подход к методам лечения и облегчить побочные эффекты», — рассказал 360.ru заведующий лабораторией структурных исследований и физико-химических методов анализа УрФУ Олег Ельцов.