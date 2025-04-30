Россия начала новый этап в борьбе с раком. Что такое карбеновые лиганды и как они действуют на опухоль
Исследователь УрФУ Ельцов рассказал о новом методе борьбы с раком
Ученые из Уральского федерального университета создали противоопухолевые комплексы с карбенами. В будущем они смогут подавлять рост опухолевых клеток в 10 раз эффективнее самых известных препаратов для химиотерапии. О целях разработки и борьбе с раком — в материале 360.ru.
Что такое соединения с карбеновыми лигандами
Карбеновые лиганды — это молекулы или частицы, содержащие карбеновую группу, соединенную с центральным атомом металла в координационном комплексе. Карбены — нейтральные частицы с неспаренными электронными парами, обладающие реакционной способностью и способные формировать прочные связи с металлами.
Химию карбеновых комплексов интенсивно исследуют: она открывает новые перспективы для синтеза материалов с уникальными физическими и химическими свойствами. Ученые стремятся оптимизировать структуру и функциональность карбеновых лигандов для повышения эффективности катализаторов и разработки инновационных технологий.
«Эти соединения проектировали как более продвинутые химиотерапевтические препараты по сравнению с использующимися. В перспективе они могут изменить существующий подход к методам лечения и облегчить побочные эффекты», — рассказал 360.ru заведующий лабораторией структурных исследований и физико-химических методов анализа УрФУ Олег Ельцов.
В чем отличия от химиотерапии
Современные препараты для лечения рака, по словам эксперта, имеют ряд серьезных недостатков. Даже наиболее известный цисплатин.
«У них высокая токсичность и множество побочных эффектов, также наблюдается развитие резистентности опухолевых клеток к их воздействию», — поделился Ельцов.
Поэтому основная цель работы — поиск новых веществ с отличным механизмом действия, которые в перспективе могут преодолеть существующие недостатки и использоваться в медицине.
«Соединения проявляют большую активность, что позволит снизить необходимые дозировки, а также имеют иной механизм действия. Это можно будет использовать при лечении резистентных к действию цисплатина опухолевых клеток», — подчеркнул эксперт.
Дальнейшие исследования
Доступные на сегодня препараты помогли совершить серьезный прорыв в лечении рака. Однако пришла пора двигаться дальше.
Существует ряд малоподверженных воздействию злокачественных новообразований, на борьбу с которыми в том числе ориентирована разработка соединений с карбеновыми лигандами. Ученые надеются снизить побочные эффекты цисплатина и аналогов.
«Коллеги из лаборатории первичного биоскрининга, клеточных и генных технологий УрФУ провели комплекс исследований синтезированных нами соединений на опухолевых клеточных культурах in vitro, которые показали многообещающие результаты», — отметил Ельцов.
Следующим этапом станут испытания на лабораторных животных. Работы планируют проводить в одном из российских научных медицинских центров онкологии.
Прежде чем соединения с карбеновыми лигандами начнут применять в медицине, они, как и любые другие препараты и кандидаты в фармацевтические субстанции, должны пройти долгий путь от разработки до клинической практики через несколько серий доклинических и клинических испытаний.