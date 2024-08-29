Калорийные и полезные: россиянам назвали главные свойства грецких орехов

Урожай молодых грецких орехов появился на прилавках российских магазинов в конце августа. Этот продукт незаменим для тех, кто хочет наладить свой сон, кто заботится о сердце и сосудах и хочет снизить в организме «плохой» холестерин. О полезных свойствах грецких орехов рассказала проекту Роспотребнадзора «Здоровое питание» ведущий консультант по лабораторной медицине, ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии ведомства Маргарита Провоторова.

Она пояснила, что в грецком орехе содержится рекордный объем важных для организма полиненасыщенных жирных кислот. Достаточно съесть от пяти до семи половинок, чтобы покрыть суточную норму.

«Научные исследования показали, что при употреблении грецких орехов как минимум четыре раза в неделю риск развития сердечно-сосудистых заболеваний снижается примерно на 37%», — заявила Провоторова.

Кроме того, эти вещества улучшают память и другие когнитивные функции

Гликемический индекс грецких орехов настолько низкий, что его можно есть людям, страдающим от сахарного диабета. Кроме того, этот продукт богат полезными марганцем, магнием, фосфором, цинком, железом и витаминами групп Е, А, С и К. Такой состав сделал орех «антиоксидантной бомбой».

Полезен грецкий орех и для микробиома кишечника. Кроме того, высокое содержание мелатонина или гормона сна помогут наладить режим и снизить раздражительность.

Но употреблять в пищу грецкие орехи можно не всем. Эти плоды могут вызвать сильную аллергическую реакцию. Также от них нужно отказаться людям с хроническими заболеваниями печени, желчного пузыря и при подагре.

Увлекаться грецкими орехами также не стоит из-за высокой калорийности. Оптимальный суточный размер порции должен составлять не более 30 — 35 граммов. Орехи можно есть в качестве перекуса или в виде добавки в овсяной каше, творогу и йогурту.

Ранее специалисты проекта Роспотребнадзора «Здоровое питание» посоветовали россиянам добавить в свой рацион вишню для укрепления иммунитета и кровеносной системы, а также облепиху, как источник большого объема витамина С, который ягода сохраняет после термической обработки или заморозки.