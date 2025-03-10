Календарь аллергика — 2025. Как подготовиться к раннему цветению растений

FrankHoermann/SVEN SIMON
Фото: FrankHoermann/SVEN SIMON/www.globallookpress.com

Весна 2025 года обещает стать настоящим испытанием для аллергиков. Из-за аномально теплой зимы и минимального снежного покрова в Москве и Подмосковье сезон аллергии начнется раньше обычного. Уже в ближайшие недели врачи прогнозируют начало пыления березы — одного из самых агрессивных аллергенов. 360.ru выяснил, как подготовиться и минимизировать симптомы, а также составил календарь аллергика на 2025 год.

Почему сезон аллергии в 2025 году начнется раньше?

Зима 2024–2025 годов выдалась необычно теплой: температура в Москве и Подмосковье редко опускалась ниже климатической нормы, а снежный покров был минимальным. Такие условия создали благоприятную среду для раннего пробуждения природы. По словам аллергологов, уже в конце марта береза, один из главных источников пыльцы, начнет активно цвести.

Обычно сезон пыления березы в средней полосе России начинается в середине апреля и длится до конца мая. Но на этот раз аллергикам придется столкнуться с пыльцой на две-три недели раньше. Это связано не только с теплой зимой, но и с изменением климата в целом. За последние десятилетия сезоны цветения растений сместились и концентрация пыльцы в воздухе увеличилась.

IMAGO/Zoonar.com/Achim Prill
Фото: IMAGO/Zoonar.com/Achim Prill/www.globallookpress.com

Когда и что цветет в разных регионах России и в Москве

Март–апрель

В средней полосе России, в том числе в Москве и Подмосковье, а также на Урале и северо-западе страны в этот период начинают цвести ольха, ива, орешник, осина и тополь. На юге — абрикос, алыча, кипарис и верба. В Крыму — голубая ель, кизил и первоцвет.

В столичном регионе из-за аномально теплой зимы уже зафиксировали пыльцу ольхи, а на северо-западе России — пыльцу орешника.

Bulkin Sergey/news.ru
Фото: Bulkin Sergey/news.ru/www.globallookpress.com

Апрель–май

В большинстве регионов России зацветут лиственные деревья: береза, ясень, тополь, ива, клен, вяз, осина. В Москве и Подмосковье ожидается цветение дуба и сосны.

Май–июнь

Этот период предполагает цветение хвойных деревьев и злаковых трав. Речь идет о соснах и елях, ржи, тимофеевке, овсянице и мятлике.

В столичном регионе — одуванчик, костер, лисохвост, липа.

Июнь–август

В это время российские регионы накроет цветение подорожника, гречишных, крапивы, полыни, лебеды и амброзии. То же самое ожидается в Москве и Подмосковье.

Позже всего эти растения начнут цвести в Сибири, Поволжье и Приморском крае.

Wosunan Photostory/Ingram Images
Фото: Wosunan Photostory/Ingram Images/www.globallookpress.com

Как аллергикам пережить сезон цветения

Изоляция

Существует множество способов пережить сезон цветения, в первую очередь речь идет о профилактике. Самый действенный способ — изоляция себя или смена климатических зон на те, где цветения и пыления нет. Но, понятное дело, большинство людей не могут себе это позволить.

Очищение воздуха

Можно приобрести хорошие очистители воздуха для дома. Эти устройства действительно помогают: они обеспечивают очищение воздуха от аллергенов.

Питание

Если говорить о пылении, то речь идет о гиперчувствительности к растительным аллергенам. Казалось бы, при чем здесь пища? Однако бывают перекрестные реакции, в том числе с едой. Поэтому следует исключить из рациона те или иные продукты, на которые у пациента есть аллергия.

Daniel Karmann/dpa
Фото: Daniel Karmann/dpa/www.globallookpress.com

Противоаллергенная терапия

Современная медицина предлагает различные методы борьбы с аллергией, и один из самых эффективных — противоаллергенная терапия. Это комплекс методов, направленных на снижение чувствительности организма к аллергенам. Его цель — не просто устранить симптомы аллергии, а воздействовать на причину заболевания, то есть на чрезмерную реакцию иммунной системы на определенные вещества.

Существует два основных подхода к противоаллергенной терапии:

Симптоматическое лечение — использование препаратов, которые временно снимают симптомы аллергии (антигистаминные средства, кортикостероиды и другие).

Патогенетическое лечение — методы, направленные на изменение реакции иммунной системы на аллерген. К этому типу терапии относится, например, аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ).

Интересно

АСИТ — это золотой стандарт в лечении аллергии. Суть метода заключается в постепенном приучении организма к аллергену. Пациенту вводят небольшие дозы вещества, вызывающего аллергию, постепенно увеличивая концентрацию. Со временем иммунная система перестает воспринимать аллерген как угрозу, симптомы аллергии уменьшаются или исчезают полностью.

Существуют подкожные инъекции — аллерген вводится в виде уколов под кожу. Процедура проводится в клинике под наблюдением врача. Второй вариант — сублингвальная терапия: аллерген в виде капель или таблеток помещается под язык. Этот метод можно использовать дома, но только после консультации с врачом.

Курс АСИТ длится от нескольких месяцев до трех-пяти лет, в зависимости от тяжести аллергии и индивидуальных особенностей пациента.

АСИТ эффективна при следующих видах аллергии:

Важно начать терапию заранее, до начала сезона аллергии. Например, при аллергии на пыльцу березы курс АСИТ обычно начинают осенью или зимой.

Помимо АСИТ, существуют и другие методы, которые помогают бороться с аллергией:

Медикаментозная терапия

Элиминационная терапия

Этот метод предполагает максимальное исключение контакта с аллергеном. Например:

Народные методы и альтернативная медицина

Некоторые пациенты прибегают к народной медицине: промыванию носа солевыми растворами или приему травяных настоев. Однако такие методы не заменяют основного лечения и должны быть согласованы с врачом.

IMAGO/www.imago-images.de
Фото: IMAGO/www.imago-images.de/www.globallookpress.com

Анализы для аллергиков

Помимо периодов цветения, нужно знать, на что еще может быть аллергия.  Для этого следует сдавать анализы на общий иммуноглобулин Е, эозинофильный катионный белок и другие. Зачастую различные заболевания могут вызывать аллергические реакции или усиливать их, например, паразитозы. Снизить симптоматику можно, в том числе убрав те самые паразитозы.

Все это можно выявить и по анализам крови, и по анализам кала. В некоторых случаях речь идет о дисбактериозе кишечника — нарушение микробиома также приводит к усилению аллергических реакций.

СИЗ как защита от аллергенов

Еще один способ пережить сезон аллергии —  использовать средства индивидуальной защиты. Лучше всего — респираторы.

Moritz Wolf/http://imagebroker.com/#/search/
Фото: Moritz Wolf/http://imagebroker.com/#/search//www.globallookpress.com

Как отличить аллергию от простуды

Обычно аллергики знают симптомы этого недуга. Чтобы быть абсолютно уверенным, необходимо сдавать анализы. Медики проводят скарификационные тесты или анализы крови на выявление гиперчувствительности к аллергенам.

Однако порой отличить простуду от аллергии действительно сложно. Как правило, реакции на пыльцу не сопровождаются повышенной температурой тела, в отличие от ОРВИ. Аллергия также имеет более затяжной характер и хорошо реагирует на соответствующую терапию.

1. Причина возникновения

2. Начало и продолжительность симптомов

IMAGO/Zoonar.com/Max 4e
Фото: IMAGO/Zoonar.com/Max 4e/www.globallookpress.com

3. Характер насморка

4. Чихание

5. Зуд и слезоточивость

6. Температура тела

Moritz Wolf/http://imagebroker.com/#/search/
Фото: Moritz Wolf/http://imagebroker.com/#/search//www.globallookpress.com

7. Сезонность

8. Эффективность антигистаминных препаратов

Что делать, если вы сомневаетесь?

Если вы не можете определить, что вызывает симптомы, обратитесь к врачу. Аллерголог или терапевт проведет осмотр, назначит анализы (например, кожные пробы или анализ крови на аллергены) и поставит точный диагноз.

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