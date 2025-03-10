10 марта 2025 14:39 Календарь аллергика — 2025. Как подготовиться к раннему цветению растений 0 0 0 Фото: FrankHoermann/SVEN SIMON / www.globallookpress.com Здоровье

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Весна 2025 года обещает стать настоящим испытанием для аллергиков. Из-за аномально теплой зимы и минимального снежного покрова в Москве и Подмосковье сезон аллергии начнется раньше обычного. Уже в ближайшие недели врачи прогнозируют начало пыления березы — одного из самых агрессивных аллергенов. 360.ru выяснил, как подготовиться и минимизировать симптомы, а также составил календарь аллергика на 2025 год.

Почему сезон аллергии в 2025 году начнется раньше? Зима 2024–2025 годов выдалась необычно теплой: температура в Москве и Подмосковье редко опускалась ниже климатической нормы, а снежный покров был минимальным. Такие условия создали благоприятную среду для раннего пробуждения природы. По словам аллергологов, уже в конце марта береза, один из главных источников пыльцы, начнет активно цвести. Обычно сезон пыления березы в средней полосе России начинается в середине апреля и длится до конца мая. Но на этот раз аллергикам придется столкнуться с пыльцой на две-три недели раньше. Это связано не только с теплой зимой, но и с изменением климата в целом. За последние десятилетия сезоны цветения растений сместились и концентрация пыльцы в воздухе увеличилась.

Фото: IMAGO/Zoonar.com/Achim Prill / www.globallookpress.com

Когда и что цветет в разных регионах России и в Москве Март–апрель В средней полосе России, в том числе в Москве и Подмосковье, а также на Урале и северо-западе страны в этот период начинают цвести ольха, ива, орешник, осина и тополь. На юге — абрикос, алыча, кипарис и верба. В Крыму — голубая ель, кизил и первоцвет. В столичном регионе из-за аномально теплой зимы уже зафиксировали пыльцу ольхи, а на северо-западе России — пыльцу орешника.

Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

Апрель–май В большинстве регионов России зацветут лиственные деревья: береза, ясень, тополь, ива, клен, вяз, осина. В Москве и Подмосковье ожидается цветение дуба и сосны. Май–июнь Этот период предполагает цветение хвойных деревьев и злаковых трав. Речь идет о соснах и елях, ржи, тимофеевке, овсянице и мятлике. В столичном регионе — одуванчик, костер, лисохвост, липа. Июнь–август В это время российские регионы накроет цветение подорожника, гречишных, крапивы, полыни, лебеды и амброзии. То же самое ожидается в Москве и Подмосковье. Позже всего эти растения начнут цвести в Сибири, Поволжье и Приморском крае.

Фото: Wosunan Photostory/Ingram Images / www.globallookpress.com

Как аллергикам пережить сезон цветения Изоляция Существует множество способов пережить сезон цветения, в первую очередь речь идет о профилактике. Самый действенный способ — изоляция себя или смена климатических зон на те, где цветения и пыления нет. Но, понятное дело, большинство людей не могут себе это позволить. Очищение воздуха Можно приобрести хорошие очистители воздуха для дома. Эти устройства действительно помогают: они обеспечивают очищение воздуха от аллергенов. Питание Если говорить о пылении, то речь идет о гиперчувствительности к растительным аллергенам. Казалось бы, при чем здесь пища? Однако бывают перекрестные реакции, в том числе с едой. Поэтому следует исключить из рациона те или иные продукты, на которые у пациента есть аллергия.

Фото: Daniel Karmann/dpa / www.globallookpress.com

Противоаллергенная терапия Современная медицина предлагает различные методы борьбы с аллергией, и один из самых эффективных — противоаллергенная терапия. Это комплекс методов, направленных на снижение чувствительности организма к аллергенам. Его цель — не просто устранить симптомы аллергии, а воздействовать на причину заболевания, то есть на чрезмерную реакцию иммунной системы на определенные вещества. Существует два основных подхода к противоаллергенной терапии: Симптоматическое лечение — использование препаратов, которые временно снимают симптомы аллергии (антигистаминные средства, кортикостероиды и другие). Патогенетическое лечение — методы, направленные на изменение реакции иммунной системы на аллерген. К этому типу терапии относится, например, аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ).

Интересно АСИТ — это золотой стандарт в лечении аллергии. Суть метода заключается в постепенном приучении организма к аллергену. Пациенту вводят небольшие дозы вещества, вызывающего аллергию, постепенно увеличивая концентрацию. Со временем иммунная система перестает воспринимать аллерген как угрозу, симптомы аллергии уменьшаются или исчезают полностью. АСИТ — это золотой стандарт в лечении аллергии. Суть метода заключается в постепенном приучении организма к аллергену. Пациенту вводят небольшие дозы вещества, вызывающего аллергию, постепенно увеличивая концентрацию. Со временем иммунная система перестает воспринимать аллерген как угрозу, симптомы аллергии уменьшаются или исчезают полностью.

Существуют подкожные инъекции — аллерген вводится в виде уколов под кожу. Процедура проводится в клинике под наблюдением врача. Второй вариант — сублингвальная терапия: аллерген в виде капель или таблеток помещается под язык. Этот метод можно использовать дома, но только после консультации с врачом. Курс АСИТ длится от нескольких месяцев до трех-пяти лет, в зависимости от тяжести аллергии и индивидуальных особенностей пациента. АСИТ эффективна при следующих видах аллергии: поллиноз (аллергия на пыльцу растений);

аллергия на клещей домашней пыли;

аллергия на плесень;

аллергия на яд насекомых (например, пчел или ос). Важно начать терапию заранее, до начала сезона аллергии. Например, при аллергии на пыльцу березы курс АСИТ обычно начинают осенью или зимой. Помимо АСИТ, существуют и другие методы, которые помогают бороться с аллергией: Медикаментозная терапия Антигистаминные препараты — блокируют действие гистамина, вещества, которое вызывает симптомы аллергии.

Кортикостероиды — используются для снятия воспаления при тяжелых формах аллергии.

Стабилизаторы тучных клеток — предотвращают выброс гистамина и других медиаторов аллергии. Элиминационная терапия Этот метод предполагает максимальное исключение контакта с аллергеном. Например: использование воздушных фильтров и очистителей воздуха;

регулярная влажная уборка;

исключение из рациона продуктов, вызывающих перекрестную аллергию. Народные методы и альтернативная медицина Некоторые пациенты прибегают к народной медицине: промыванию носа солевыми растворами или приему травяных настоев. Однако такие методы не заменяют основного лечения и должны быть согласованы с врачом.

Фото: IMAGO/www.imago-images.de / www.globallookpress.com

Анализы для аллергиков Помимо периодов цветения, нужно знать, на что еще может быть аллергия. Для этого следует сдавать анализы на общий иммуноглобулин Е, эозинофильный катионный белок и другие. Зачастую различные заболевания могут вызывать аллергические реакции или усиливать их, например, паразитозы. Снизить симптоматику можно, в том числе убрав те самые паразитозы. Все это можно выявить и по анализам крови, и по анализам кала. В некоторых случаях речь идет о дисбактериозе кишечника — нарушение микробиома также приводит к усилению аллергических реакций. СИЗ как защита от аллергенов Еще один способ пережить сезон аллергии — использовать средства индивидуальной защиты. Лучше всего — респираторы.

Фото: Moritz Wolf/http://imagebroker.com/#/search/ / www.globallookpress.com

Как отличить аллергию от простуды Обычно аллергики знают симптомы этого недуга. Чтобы быть абсолютно уверенным, необходимо сдавать анализы. Медики проводят скарификационные тесты или анализы крови на выявление гиперчувствительности к аллергенам. Однако порой отличить простуду от аллергии действительно сложно. Как правило, реакции на пыльцу не сопровождаются повышенной температурой тела, в отличие от ОРВИ. Аллергия также имеет более затяжной характер и хорошо реагирует на соответствующую терапию. 1. Причина возникновения Простуда вызывается вирусами, которые попадают в организм при контакте с больным человеком или через предметы общего пользования.

Аллергия — реакция иммунной системы на определенные вещества (аллергены), такие как пыльца, шерсть животных, пыль или продукты питания. 2. Начало и продолжительность симптомов Простуда развивается постепенно. Сначала может появиться легкое недомогание, затем насморк, кашель и другие симптомы. Обычно простуда длится 7–10 дней, после чего симптомы исчезают.

Аллергия начинается внезапно, как только вы контактируете с аллергеном. Симптомы могут сохраняться неделями или даже месяцами, пока продолжается воздействие аллергена.

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3. Характер насморка При простуде выделения из носа обычно густые, желтоватые или зеленоватые, особенно на поздних стадиях заболевания.

При аллергии выделения прозрачные и водянистые, напоминающие воду. 4. Чихание При простуде чихание может быть частым, но не таким интенсивным.

При аллергии чихание часто бывает приступообразным, особенно при контакте с аллергеном (например, после выхода на улицу в сезон цветения растений). 5. Зуд и слезоточивость Простуда редко сопровождается зудом в носу, глазах или горле.

Аллергия почти всегда вызывает зуд в носу, глазах и даже ушах. Глаза могут краснеть и слезиться. 6. Температура тела При простуде часто наблюдается повышение температуры тела, особенно в первые дни заболевания.

При аллергии температура обычно остается нормальной, если только не присоединилась вторичная инфекция.

Фото: Moritz Wolf/http://imagebroker.com/#/search/ / www.globallookpress.com

7. Сезонность Простуда чаще возникает в холодное время года (осень, зима).

Аллергия может быть сезонной (например, весной при цветении растений) или круглогодичной (например, при аллергии на пыль или шерсть животных). 8. Эффективность антигистаминных препаратов При простуде антигистаминные препараты не оказывают значительного эффекта.

При аллергии прием антигистаминных средств быстро облегчает симптомы. Что делать, если вы сомневаетесь? Если вы не можете определить, что вызывает симптомы, обратитесь к врачу. Аллерголог или терапевт проведет осмотр, назначит анализы (например, кожные пробы или анализ крови на аллергены) и поставит точный диагноз.