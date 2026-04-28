28 апреля 2026 14:51 Уход за кожей в холода. Какие «зимние» процедуры у косметолога еще можно успеть сделать Дерматолог Егорова посоветовала защищать кожу SPF даже в пасмурную погоду

Здоровье

Здоровье

Здравоохранение

Погода

Солнце

Погода в Москве

В холодное время года многие косметологические процедуры становятся особенно актуальными из-за снижения солнечной активности, что минимизирует риск пигментации после них. Также зимой кожа особенно нуждается в увлажнении и защите от негативного воздействия холода, ветра и сухого воздуха в помещениях. Как подготовиться к лету без вреда — в материале 360.ru.

Популярные зимние процедуры Биоревитализация. Инъекции гиалуроновой кислоты глубоко увлажняют кожу, стимулируют процессы регенерации, улучшают тургор и эластичность. Процедура особенно актуальна зимой, так как помогает предотвратить сухость, шелушение и ранние признаки старения.

Мезотерапия — это введение коктейлей с витаминами, антиоксидантами, гиалуроновой кислотой и другими активными компонентами. Процедура помогает восполнить недостаток питательных веществ, укрепить кожу и улучшить ее тонус. Зимой риск пигментации после процедуры минимален из-за низкой солнечной активности.

Фото: Komsomolskaya Pravda / www.globallookpress.com

Химические пилинги. Отшелушивают ороговевшие клетки, улучшают текстуру кожи, цвет лица, помогают бороться с пигментацией и мелкими морщинами. Зимой предпочтительны мягкие и срединные пилинги на основе гликолевой, молочной или миндальной кислоты.

Фотоомоложение. Процедура с использованием световых импульсов стимулирует обновление клеток, помогает бороться с пигментацией, сосудистыми изменениями, мелкими морщинами. Зимой сниженная солнечная активность сводит к минимуму риск появления новых пигментных пятен.

Плазмотерапия (PRP). Введение собственной плазмы пациента, богатой тромбоцитами и факторами роста. Стимулирует регенерацию клеток, улучшает текстуру кожи, делает ее более увлажненной и сияющей.

Оксигенотерапия (кислородная терапия). В кожу вводится чистый кислород вместе с увлажняющими и питательными компонентами. Процедура улучшает микроциркуляцию, насыщает клетки кислородом и повышает тонус кожи.

Фото: Komsomolskaya Pravda / www.globallookpress.com

Что делать с кожей перед приближением тепла 1. Пересмотреть домашний уход. После зимы кожа может быть обезвожена и требовать дополнительного ухода. Стоит обратить внимание на средства с гиалуроновой кислотой, керамидами, маслами, церамидами — они помогают создать защитный барьер и удерживать влагу. 2. Проверить состояние кожи. Если проводились агрессивные процедуры (пилинги, лазерные методики), важно дать коже время на восстановление. Некоторые изменения могут проявиться не сразу, а через две-четыре недели, когда кожа полностью обновится.

Фото: Vasilii Smirnov / www.globallookpress.com

3. Усилить защиту от солнца. Даже зимой ультрафиолетовые лучи могут повредить кожу, поэтому важно продолжать использовать средства с SPF. 4. Подготовить кожу к перепадам температур. Если зимой проводились процедуры, которые повышают чувствительность кожи к внешним воздействиям, стоит постепенно адаптировать уход к более активным летним методам. Перед проведением любых процедур необходимо проконсультироваться с косметологом. Специалист подберет процедуры с учетом типа кожи, ее состояния и индивидуальных особенностей. Также стоит учитывать возможные противопоказания и соблюдать рекомендации по уходу после процедур.

Фото: Медиасток.рф

После зимы кожа действительно требует особенного ухода, рассказала 360.ru врач-дерматолог, косметолог, трихолог Татьяна Егорова. «Витаминов, солнца не хватает», — отметила она. Самая популярная и в то же время важная процедура — чистка кожи. Затем идут антипигментные процедуры. «Чаще всего это антипигментные коктейли, потому что весеннее солнце вызывает достаточно мощную пигментацию. Мы должны кожу сейчас активно защищать кремом с SPF 50+. Тридцаточки недостаточно. Если мы не хотим пигментироваться, то обязательно 50+. Принимать внутрь также витамин С, использовать крема, в составе которых находится койевая, феруловая кислота, витамин С, арбутин. Эти крема будут также препятствовать сильной пигментации», — объяснила специалист. Важно обязательно увлажнять кожу, добавила врач.

Не забывать про здоровый образ жизни, здоровое питание, сбалансированные белки, жиры и углеводы чтобы были сейчас, особенно в век оземпиков, семаглутидов, тирзепатидов очень много девочек в авитаминозе. Если кушать не хотим, тогда восполняем потери белка коктейлями, биодобавками, витаминами и так далее. И все это держим под контролем, это важно. Татьяна Егорова

SMAS-лифтинг — это всесезонная процедура. «Она классная, хорошая. Сейчас популярностью также пользуется неинвазивный RF-лифтинг. Это такая бьюти-процедура, которая помогает коллагену структурироваться. Это курсовая процедура, безболезненная, приятное такое тепло. Помогает поддержать овал лица в тонусе», — сказала Егорова.

Фото: Медиасток.рф

Какие процедуры можно делать дома Аппараты, предназначенные для ухода в домашних условиях, обычно имеют слабую мощность. «То, что вы делаете дома, может делаться вообще каждый день. Мощность аппаратов совсем минимальная», — отметила Егорова. Но каждый аппарат нужно рассматривать отдельно.

Потому что есть действительно хорошие, качественные, есть не очень качественные, есть мощные, есть не очень мощные. Есть те, которые могут навредить, есть те, которые не могут навредить, даже если их неправильно используют. Тут много нюансов. Татьяна Егорова

Использовать такие устройства необходимо строго по инструкции. «Инструкцию сначала надо почитать, как там написано, так и пользоваться. <… > Не надо никого слушать, потому что, может быть, у кого-то точно такой же аппарат, но там другая модификация, немножко другая модель, немножко какой-то параметр отличается — и все, уже можно навредить. Поэтому четко следовать инструкции, все, больше никого не слушаем, никуда не смотрим — только инструкция к данному аппарату. Если инструкции нет, большие сомнения, значит лучше не пользоваться», — предупредила врач.

Фото: IMAGO/Zoonar.com/Sirijit Jongcha / www.globallookpress.com

Инъекции тоже не менее важны, здесь все зависит от типа кожи. Необходимую процедуру может назначить специалист после консультации.

У меня девчонки приходят на фотоомоложение сейчас. Адекватным я делаю, кого уже знаю много лет, и я знаю, что они будут ходить в шляпе и будут пользоваться SPF 50+, и из дома не выходить практически. Татьяна Егорова

Если не соблюдать необходимые правила, пигментация будет еще больше. Какие процедуры не стоит делать Не рекомендуется делать IPL и лазерную шлифовку, агрессивные пилинги. «Вообще все сильно повреждающие процедуры делать не стоит, потому что будет пигментация. Но, конечно, при соблюдении правильных условий, правильного ухода, их тоже можно делать. Но надо быть уверенным в том, что человек действительно будет все правильно соблюдать», — предупредила Егорова.

Фото: www.globallookpress.com

Всегда ли нужна защита от ультрафиолета Крем с SPF нужно наносить на все открытые участки тела даже в пасмурную погоду. «Если есть ультрафиолет, то возможно риск пигментации. Поэтому да, касается это и пасмурной погоды. В пасмурную погоду мы тоже загораем, как бы нам не казалось, что солнца нет», — объяснила дерматолог. Нельзя забывать о зоне декольте.

Это очень видно. Кожа на лице шикарная, хорошая, замечательная, а на декольте уже все, бабусечкина кожа. Это очень сильно видно. Татьяна Егорова

Чем раньше начать использовать SPF, тем лучше. «Если мы будем правильно наносить SPF на кожу лица и декольте, у нас будет всю жизнь красивая, классная кожа. Ее только чуть-чуть увлажнить, и все. В идеале выбирать механические факторы защиты, но они видимые, как замазка на лице. Поэтому, конечно, в плане эстетики можно и химические», — рассказала косметолог. Механические факторы менее вредны, их лучше наносить на тело. «Химические лучше на лицо. Вы же не поедете куда-то там замазанной на встречу в Москве, например. А по-хорошему, конечно, лучше механические только использовать, они менее вредные», — заключила Егорова.