Как живут люди с аутизмом: симптомы, правила общения и главные мифы

Американский рэпер Канье Уэст еще недавно жаловался на биполярное расстройство. Однако на днях заявил, что он, как герой фильма «Человек дождя», страдает аутизмом, причем выявить заболевание удалось благодаря жене Бьянке Цензори. Что это за расстройство, можно ли его распознать еще до рождения и реально ли вылечить, разбирался 360.ru.

Что такое аутизм Аутизм — расстройство аутистического спектра (РАС). Хотя его официально диагностировали только в XX веке, оно сопровождало человечество на протяжении всей истории. Ведь его часто путали с сумасшествием, депрессией и даже просто плохим настроением. Это сложное нейробиологическое состояние, влияющее на развитие мозга. Оно отражается в особенностях социального поведения, взаимодействия, коммуникации человека, рассказала 360.ru психолог Галина Красноруженко. Проявления аутизма могут варьироваться от легких до тяжелых форм.

Причины возникновения аутизма до конца не изучены. Большинство ученых считают, что это связано с генетическим фактором. Исследования показывают: определенные гены могут повышать риск развития РАС. Но точные механизмы их действия пока не ясны. Галина Красноруженко

Есть и другие факты, сказывающиеся на риске возникновения аутизма. Это возраст родителей при рождении ребенка, влияние токсических веществ и инфекций во время беременности.

Интересно Определить, болен ли ребенок аутизмом, до родов нельзя. В некоторых случаях первые признаки отклонений можно заметить на первом году жизни. Чаще всего РАС диагностируют у детей до трех-четырех лет. Для этого требуются симптомы характерной триады: недостаток социальных взаимодействий, нарушенная взаимная коммуникация, ограниченность интересов и повторяющийся репертуар поведения. Определить, болен ли ребенок аутизмом, до родов нельзя. В некоторых случаях первые признаки отклонений можно заметить на первом году жизни. Чаще всего РАС диагностируют у детей до трех-четырех лет. Для этого требуются симптомы характерной триады: недостаток социальных взаимодействий, нарушенная взаимная коммуникация, ограниченность интересов и повторяющийся репертуар поведения.

Фото: Йоко Оно со своей художественной инсталляцией, посвященной аутизму, 2 апреля 2009 года. Luiz Rampelotto / Global Look Press

Признаки аутизма у детей Распознать аутизм у детей не столь просто, так как симптомы проявляются индивидуально, пояснила Красноруженко. Однако есть несколько общих признаков, которые могут указывать на наличие расстройства. «Это ограниченные интересы и повторяющиеся движения. Дети могут проявлять чрезмерный интерес к определенным предметам или занятиям, повторять одни и те же действия снова и снова. Также это отсутствие интереса к общению: часто избегают контактов, не реагируют на свое имя», — перечислила психолог.

Интересно Синдром раннего детского аутизма впервые описали в 1943 году. К 2018-му в геноме человека стали известны аллели, как связанные с проявлениями аутизма, так и препятствующие его развитию. Однако все больше ученых считают, что аутизм порождают не одни лишь гены, а целый ряд отдельных причин, действующих одновременно. Синдром раннего детского аутизма впервые описали в 1943 году. К 2018-му в геноме человека стали известны аллели, как связанные с проявлениями аутизма, так и препятствующие его развитию. Однако все больше ученых считают, что аутизм порождают не одни лишь гены, а целый ряд отдельных причин, действующих одновременно.

Дети с аутизмом редко проявляют интерес к другим людям, то есть не выступают инициаторами общения с окружающими. Еще один фактор — проблема с речью и коммуникацией. «Аутистам зачастую трудно понимать других людей и выражать свои мысли словами. Еще один момент — чувствительность к сенсорным стимулам. Многие дети испытывают повышенную чувствительность к звукам, свету, запахам, прикосновениям», — уточнила Красноруженко.

Фото: Грета Тунберг страдает синдром Аспергера — это форма аутизма. IMAGO/Udo Herrmann / Global Look Press

Признаки аутизма у взрослых Аутизм у взрослых может проявляться несколько иначе, чем у детей, отметила психолог. Обычно есть сложности при социальной адаптации, и если для ребенка младшего возраста проблемы понимания социальных норм и правил общения вполне понятны, то у взрослого трудности с этим уже говорят об отклонениях. «Признаки аутизма у взрослых: трудности установления и поддержания дружеских отношений, повышенная тревожность в новых ситуациях, ограниченный круг интересов и увлечений. Это проблемы с коммуникациями, в частности с невербальными, например — понимание жестов и мимики», — пояснила Красноруженко. У кого бы ни был аутизм — у ребенка или у взрослого, — этот сложный многогранный феномен требует внимательного и индивидуального подхода со стороны специалистов и близких людей, предупредила собеседница 360.ru. Каждый человек с РАС уникален.

Как вести себя при общении с аутистом Терпение поможет наладить общение с аутистами и сделать его более комфортным. Ведь такие люди чаще всего испытывают трудности с пониманием социальных сигналов и интерпретации эмоций. Поэтому медленно реагируют на слова или действия обычного собеседника, уточнила психолог.

Нужно дать им время для ответа и не торопить, внимательно слушать. Аутисты, как правило, имеют собственные интересы и увлечения, поэтому стоит узнать больше о том, что им по душе, проявлять искренний интерес к словам. Галина Красноруженко

При общении с человеком, страдающим расстройством аутистического спектра, важно говорить прямо, избегать сложных и каких-то новомодных слов, шуток, неясных двусмысленных выражений. Лучше всегда говорить прямо, четко и понятно — как с ребенком, сколько бы лет ни было вашему собеседнику. Важен именно открытый диалог. «Необходимо уважать личные границы. Некоторые люди с аутизмом очень чувствительны к физическому контакту или громким звукам. Поэтому следует избегать неожиданных прикосновений, все делать плавно, аккуратно и бережно», — добавила Красноруженко.

Фото: Папа римский Франциск с участниками международной конференции по аутизму в Ватикане, 22 ноября 2014 года. Evandro Inetti / Global Look Press

Помимо этого, нужно поддерживать позитивную атмосферу: стараться создавать дружелюбную обстановку во время общения, сглаживать острые моменты и не допускать конфликтных ситуаций. Это поможет аутисту чувствовать себя комфортнее и увереннее.

Людям с РАС сложно воспринимать информацию визуально или через речь. Поэтому необходимо использовать разные способы передачи информации. Например, если собеседник не понимает, можно делать письменные заметки, «напоминалки», показывать картинки, писать сообщения. Галина Красноруженко

Аутизм проявляется по-разному: не все люди с РАС ведут себя одинаково, так что крайне важно избегать стереотипов в общении с ними, напомнила психолог. Также необходимо проявлять эмпатию, сочувствие, понимание того, как человек воспринимает мир. И всегда запрашивать обратную связь. Берите общение под свой контроль. Если собеседник не до конца понимает, о чем вы говорите, отвлекается или устает от общения, лучше напрямую спросить, все ли понятно. Если он начинает уставать, нервничать, сделайте перерыв или переведите тему. Психолог подчеркнула: вылечить аутизм пока невозможно. Человек с РАС едва ли когда-либо сможет избавиться от этой особенности психики. Однако хороший специалист сможет адаптировать к социуму и облегчить коммуникацию с другими людьми.

Степени аутизма Обычно выделяют четыре типа аутизма. Первая группа — наиболее тяжелые случаи: отсутствие речи, улыбки, зрительного контакта, страха, игнорирование обращений.

Пациенты второй группы, как правило, имеют плохо развитые языковые навыки, говорят штампами, не приемлют смену привычного ритма жизни, протесты сопровождаются агрессией, криком, движение скованны, умственное развитие слабое.

Третьей группе сложно идти на компромисс, понимать интересы других людей. Обычно у них на лице застывшая улыбка и взгляд, направленный «мимо», речь быстрая и не всегда внятная, часто нарушена координация, присутствует вербальная агрессия по отношению к близким.

Четвертая группа — самая легкая форма патологии. Она характеризуется нарушением социального взаимодействия и задержкой психического развития. Интонация и мимика бедные, прерывистый зрительный контакт, речь нечеткая, есть склонности конструированию, музыке, рисованию.

Фото: Художник-аутист Реммик Уодсворт, Флорида, 15 мая 2017 года. Tampa Bay Times / Global Look Press

Мифы об аутизме

Люди с аутизмом гениальны? Среди талантливых людей действительно встречаются аутисты. В их числе — кинорежиссер Стенли Кубрик, американская рок-звезда Кортни Лав, юная художница Айрис Грейс Хэлмшоу, актер Энтони Хопкинс и многие другие. Но расстройство аутистического спектра не равно гениальности. Тут у аутистов все так же, как у обычных людей: у кого-то есть выдающиеся способности, кто-то не может преодолеть трудности с бытовыми навыками, коммуникацией, обучением и многим другим.

Фото: Режиссер Стэнли Кубрик. imago stock&people / Global Look Press

Вакцинация провоцирует аутизм? Это один из самых распространенных и в то же время опасных мифов. Его «отец» — британский врач Эндрю Уэйкфилд. В 1988 году он сфальсифицировал результаты исследования и заявил о связи вакцин против кори, эпидемического паротита и краснухи с аутизмом. Только в 2010-м вранье обнаружили и опровергли. К тому времени на совести Уэйкфилда был целый ряд вспышек кори во всем мире. В итоге доктор навсегда лишился врачебной лицензии, но до сих пор остается одним из главных столпов антипрививочников.

Фото: Доктор Эндрю Уэйкфилд, Лондон, 16 июля 2007 года. Stephen Lock / Global Look Press

Аутизм можно вылечить? По последним данным, аутизм неизлечим. Точно так же как не существует единого оптимального метода терапии — это всегда частный случай, лечение подбирается индивидуально. Гарантировать, что какой-то метод наверняка сможет помочь аутисту лучше адаптироваться в этом мире, нельзя. Но шарлатанов это не останавливало. Пользуясь плохой осведомленностью близких, они навязывали лечение аутизма лоботомией, пересадкой стволовых клеток, биоакустической коррекцией, транскраниальной магнитной стимуляцией мозга и даже предлагали откровенно мошеннические варианты вроде метода Томатиса (нейросенсорная слуховая стимуляция).