Сегодня 14:52 Шишки вместо гладкого лица после ботокса. Как уколы красоты могут изуродовать женщину Косметолог Егорова: колоть ботокс можно даже беременным Фото: Karl-Josef Hildenbrand/dpa / www.globallookpress.com Эксклюзив

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«Рога» вместо гладкого лба: у жительницы Башкортостана после уколов ботокса появились шишки, которые не проходят даже на фоне антигистаминных. Косметолог списала все на аллергию, но пациентка сомневается. Что пошло не так, чем опасны уколы красоты и как этого избежать — в материале 360.ru.

«Рога» вместо морщин По словам девушки, шишки появились на месте инъекций, сообщила Baza. При этом никакой болезненности она не испытывает. После уколов ботокса у некоторых девушек действительно могут образоваться небольшие шишки, но, как правило, они рассасываются в течение 1-1,5 недели, рассказала 360.ru врач-дерматолог, косметолог, трихолог клиники Lumirens Татьяна Егорова. «Скорее всего, это аутоиммунная реакция на токсин. Такое очень редко, но бывает», — отметила эксперт. Егорова задалась вопросом, были ли у девушки подобные реакции на уколы ботокса до этого. Возможно, эти бугорки на лбу стали внутренними гематомами из-за разрывов сосудов и капилляров. Также неизвестно, что колола клиентка до этого: вполне возможно, что таким образом подействовал коктейль из разных препаратов.

Фото: Телеграм-канал Baza

Как лечат подобные негативные реакции на уколы ботокса «Любой доктор знает, какие лекарства ввести, чтобы они побыстрее рассосались. И никаких шишек не будет», — заверила Егорова. Тем не менее, она посоветовала пациентке обратиться к доктору. Врач выяснит, есть ли у девушки аутоиммунные заболевания или длительные аллергии, посмотрит уровень общего иммуноглобулина Е в крови, сделает УЗИ мягких тканей, чтобы посмотреть, есть ли там гранулемотозное воспаление или это просто инфильтрация, которая со временем пройдет. Егорова подчеркнула: осложнения от уколов красоты могут быть у любого человека, даже если он пошел к хорошему врачу. Что такое ботокс Ботокс — это медицинский препарат на основе ботулотоксина, который расслабляет мышцы и разглаживает морщины. «Самый первый ботулотоксин, который у нас появился, назывался ботоксом. Соответственно, ботулотоксин типа A — это белковая субстанция, которая выделяет бактерии Clostridium botulinum», — объяснила врач.

Фото: uwe umstätter/imageBROKER.com / www.globallookpress.com

В косметологии используют именно ботулотоксин типа A — специально очищенный бутолотоксин. Изначально неврологи лечили им порезы, параличи и косоглазие. Однако в неврологии дозы таких препаратов были в сотни раз больше, чем у косметологов.

Интересно Если неврологи используют 300-400 единиц бутулотоксина для лечения той или иной патологии, то косметологи вводят 15-30, а в редких случаях — 50-100 единиц ботулотоксина, когда его колют в подмышки и шею.

Действие ботокса заключается в следующем: ботулотоксин типа А встраивается в молекулу Snap 25, в которую в норме встраивается ацетилхолин — нейромедиатор, который отвечает за сокращение мышцы. Когда ботулотоксин встраивается в эту молекулу, ацетилхолин туда уже не влезает, и мышца не сокращается, благодаря чему нет мимики и морщин. Также возникает небольшой лимфостаз, который способствует разглаживанию складок кожи. Если коротко, препарат временно разрывает связь между нервами и мышцами. Они перестают сильно сокращаться, и со временем кожа над ними выравнивается. Однако через несколько месяцев ботокс выбивается из молекул, ацетилхолин снова начинает выделяться, а мышца — работать.

Фото: Karl-Josef Hildenbrand/dpa / www.globallookpress.com

«Доза препарата при этом ничтожна и нетоксична. По последним исследованиям, ботокс разрешили делать даже беременным женщинам, так как ботулотоксин не имеет системного действия и действует на месте — в мембранах», — объяснила Егорова. Делать уколы красоты можно с 18 лет — как только появляются первые заломы. В старости, по ее словам, лицо будет выглядеть свежее. Однако есть и те, кому ботокс не нужен, — просто потому что генетически так сложилось, что у них нет морщин. Женщины реагируют на подобные инъекции по-разному. В норме покраснения в местах уколов, болезненность, небольшие шишки, которые исчезают в среднем за неделю. «Если одна и та же рука колет одного и того же человека, то его [препарата] может хватить на три месяца, иногда на полгода, иногда на два месяца. Это зависит от многих факторов: уровня стресса, потребления алкоголя, физической активности, свертываемости крови, приема антидепрессантов», — объяснила косметолог.

Фото: uwe umstätter/imageBROKER.com / www.globallookpress.com

Когда мимика восстановится, процедуру можно повторить.

Интересно Некоторые колют ботокс, чтобы прекратить приступы мигрени. Препарат расслабляет мышцы головы и шеи, снижая давление на кровеносные сосуды и чувствительные медиаторы. Со временем чувствительность падает, уменьшается общая воспалительная активность, и мозг реже запускает мигренозный каскад. Первые улучшения, судя по отзывам, наступают спустя две-три недели после укола.

Чем опасны уколы ботокса Помимо образования шишек, у девушки из-за неправильно выбранного места укола может опуститься бровь и закрыться глаз. То же самое может произойти, если пациентка в течение первых шести часов после инъекции наклонялась или уснула. Из-за этого может возникнуть диффузия, когда ботулотоксин распределился не там. «У нас на рынке есть серый несертифицированный ботулотоксин. Многие доктора им пользуются, я знаю. Нормальный доктор никогда его не уколет. Но есть домашние косметологи, которые думают, что все знают, либо начинающие доктора», — отметила Егорова. От уколов некачественного ботокса может начаться вакциноассоциированный ботулизм — инфекционное заболевание, с которым нужно обращаться в инфекционную больницу, где неврологи выводят ботокс специальной сывороткой.

Фото: uwe umstätter/imageBROKER.com / www.globallookpress.com