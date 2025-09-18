Как справиться с ОРВИ и гриппом осенью
Учебный год начался в условиях растущей заболеваемости ОРВИ и гриппом. Как отмечает глава Роспотребнадзора Анна Попова, после каникул люди вернулись в школьные, студенческие и рабочие коллективы — «каждый со своим вирусным багажом». Сейчас особенно важно понимать: какие инфекции нас ждут этой осенью, как уберечь детей от вирусов и как правильно бороться с болезнью.
Фальстарт ОРВИ и гриппа
В этом году вирусы активизировались еще до наступления «своего» сезона. В теплые сентябрьские дни Роспотребнадзор еженедельно фиксирует рост заболеваемости ОРВИ.
Напомнил о себе и COVID-19 (ковид), в новом варианте «Стратус», происходящем от «омикрона». По данным лаборатории геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, заболевание в большинстве случаев протекает в легкой и умеренной форме с привычными для ковида симптомами: боль в горле и кашель, повышение температуры, головная боль, насморк, слабость и быстрая утомляемость, ломота в костях и т. д.
Характерная особенность нового штамма — осиплость и временная потеря голоса. Вирус отличается высокой контагиозностью и может быстро распространяться.
В Россию пришел и грипп, сообщила Анна Попова. Пока это единичные случаи. Кампания по вакцинации от гриппа уже стартовала: используется отечественная четырехвалентная вакцина, состав которой скорректирован в соответствии с прогнозами ВОЗ.
Если болезнь настигла
Эффективность борьбы с инфекцией во многом определяется скоростью реагирования. Профессор Андрей Продеус, главный детский аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области, подчеркивает: при развитии респираторной инфекции не столь важно, каким именно вирусом вызвана болезнь — гриппом, ковидом или другим ОРВИ. В приоритете — обратиться к врачу, который назначит лечение, как можно раньше, а не переносить недуг «на ногах». По его словам, это снижает риск осложнений и ограничивает распространение вируса среди окружающих.
Он отмечает, что при респираторных инфекциях нельзя ограничиваться только симптоматическим лечением. Возможно, после консультации с врачом необходимо подключать противовирусные препараты.
По мнению Продеуса, оправдано использование универсальных препаратов широкого спектра действия, которые активны сразу против нескольких видов вирусов. Речь идет о так называемых ингибиторах фузии — средствах, которые мешают вирусу «сливаться» с клеткой и останавливают его размножение. Один из таких препаратов — умифеновир (Арбидол), применяемый в лечении и профилактике целого ряда респираторных инфекций (грипп, коронавирусная, аденовирусная и другие ОРВИ).
Не случайно именно препараты прямого действия, включая умифеновир, российский Минздрав в своих клинических рекомендациях относит к первой линии терапии при ОРВИ. Противовирусные препараты, влияющие на иммунный ответ, отнесены к резервной группе.
Простые правила защиты
Даже самые современные препараты не заменяют элементарных мер профилактики.
Профессор Андрей Продеус советует:
- держаться подальше от людей, которые кашляют и чихают. Безопасной считается дистанция хотя бы в полтора метра;
- мыть руки с мылом 5–6 раз в день, особенно после поездок в транспорте или работы с гаджетами;
- не трогать лицо руками, чтобы вирусам было сложнее попасть в организм;
- высыпаться, правильно питаться и по возможности избегать стресса.
Роспотребнадзор, в свою очередь, рекомендует не забывать о базовых правилах: использовать маску в транспорте и при уходе за больным (менять каждые два часа), дезинфицировать гаджеты и регулярно проветривать помещения.