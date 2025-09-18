Как справиться с ОРВИ и гриппом осенью

Учебный год начался в условиях растущей заболеваемости ОРВИ и гриппом. Как отмечает глава Роспотребнадзора Анна Попова, после каникул люди вернулись в школьные, студенческие и рабочие коллективы — «каждый со своим вирусным багажом». Сейчас особенно важно понимать: какие инфекции нас ждут этой осенью, как уберечь детей от вирусов и как правильно бороться с болезнью.

Фальстарт ОРВИ и гриппа

В этом году вирусы активизировались еще до наступления «своего» сезона. В теплые сентябрьские дни Роспотребнадзор еженедельно фиксирует рост заболеваемости ОРВИ.

Напомнил о себе и COVID-19 (ковид), в новом варианте «Стратус», происходящем от «омикрона». По данным лаборатории геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, заболевание в большинстве случаев протекает в легкой и умеренной форме с привычными для ковида симптомами: боль в горле и кашель, повышение температуры, головная боль, насморк, слабость и быстрая утомляемость, ломота в костях и т. д.

Характерная особенность нового штамма — осиплость и временная потеря голоса. Вирус отличается высокой контагиозностью и может быстро распространяться.

В Россию пришел и грипп, сообщила Анна Попова. Пока это единичные случаи. Кампания по вакцинации от гриппа уже стартовала: используется отечественная четырехвалентная вакцина, состав которой скорректирован в соответствии с прогнозами ВОЗ.