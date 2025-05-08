Сегодня 12:40 Обратная сторона гормональных препаратов для аллергиков. Как спастись в «пыльцевой шторм» Врач Болибок назвал главные опасности гормональных препаратов от аллергии 0 0 0 Фото: Wosunan Photostory / www.globallookpress.com Эксклюзив

Здоровье

Болезни

Лекарства

Врачи

Россия

Москва

Концентрация пыльцы березы в Москве бьет рекорды и на этой неделе превысила норму в тысячу раз. Аллергикам приходится очень тяжело — кто-то обращается к врачу, другие пытаются лечиться сами. О том, какие факторы нужно обязательно учитывать при подобной самопомощи, в беседе с 360.ru объяснил аллерголог и иммунолог Владимир Болибок.

По словам специалиста, в острый период для облегчения симптомов аллергии или для того, чтобы они исчезли, применяют всего два метода. Первый — это элиминация (удаление) аллергена или избегание контакта с ним. Если человеку удается это сделать, он будет чувствовать себя хорошо, пояснил Болибок. Этого можно добиться, например, уехав в другую местность, где аллергена нет.

«В России это южный берег Крыма либо побережье Северного Ледовитого океана, где лежит снег», — добавил собеседник 360.ru.

Фото: РИА «Новости»

Второй метод — использовать средства индивидуальной и коллективной защиты. Под индивидуальной защитой подразумевается обычная медицинская маска. Она хорошо защищает от пыльцы, однако лучшим вариантом, по словам Болибока, будет респиратор. Также есть и особые аллергомаски, в которых даже можно заниматься спортом на улице. Отдельное внимание врач обратил на необходимость защиты глаз. Для этого подойдут очки, которые плотно прилегают к глазницам, например велоочки.

«А коллективная защита означает защиту помещений. На форточки или окна надо повесить материал, который не пропускает пыльцу. Мы традиционно советуем вешать марлю в четыре слоя или спанбонд — огородники знают его, укутывают им грядки», — отметил Болибок.

Если есть климат-контроль — закройте все окна и пользуйтесь им. Естественно, нужна и влажная уборка, но не силами аллергика. Владимир Болибок

В случае если метод с элиминацией аллергена использовать невозможно, нужно прибегать к симптоматическим средствам. Они бывают двух видов — гормональные и негормональные.

«Вторые без рецепта отпускают в аптеках, но надо обратиться к фармацевту и попросить подобрать негормональный противоаллергический препарат. А они, зная всю номенклатуру, подберут и капли, и таблетки, и спреи в нос», — указал врач.

Фото: РИА «Новости»

Гормональные препараты сильнее, они очень быстро убирают симптомы, но, являясь иммуносупрессорами, сильно давят на локальную иммунную систему. И в этом их минус.

«Сама по себе аллергическая реакция иммунопатологическая, она развивается в ответ на то, что иммунная система обычным способом ответить не может. Само слово „аллергия“ означает „реагируй по-другому“», — пояснил собеседник 360.ru.

Она нормально ответить не может и реагирует очень бурно, гормональные препараты эту бурную реакцию очень быстро снимают, но они и нормальную реакцию сильно подавляют. Владимир Болибок

С учетом этого обратной стороной приема таких препаратов в дальнейшем могут быть сложности при лечении уже аллерговакцинами: слизистая пациента на них может просто не отреагировать. С негормональными препаратами подобной проблемы нет: они не вмешиваются в иммунную систему. Но, если простой препарат не помогает, стоит обращаться к врачу, желательно — к аллергологу. Если с этим есть сложности, то к терапевту или лору (детям — к педиатру). Эти специалисты тоже могут назначить лечение и записать к аллергологу. «Без него я бы не советовал начинать гормональное лечение. <…> Вакцины на все виды пыльцы, которые у нас летают в России, есть, а лечение гормонами очень сильно вредит дальнейшей аллерговакцинации», — заключил Болибок.