Как съесть хурму и не попасть под нож: советы по выбору и количеству

Гастроэнтеролог Фарбер объяснил, как съесть хурму, чтобы не лечь под нож хирурга

Ilya Moskovets/URA.RU
Фото: Ilya Moskovets/URA.RU/www.globallookpress.com

Сочная и сладкая хурма для многих становится причиной экстренной госпитализации. Вязкие сорта этой ягоды способны образовывать в желудке плотные комки — фитобезоары, которые приводят к непроходимости кишечника и требуют хирургического вмешательства. Как распознать опасные симптомы, почему возникает закупорка и сколько плодов можно съесть без риска для здоровья, выяснил 360.ru.

Как может навредить вязкая хурма

Несмотря на сладость и полезные свойства ягоды — большое количество витаминов, микроэлементов, аскорбиновой кислоты, бета-каротина, — хурма, если есть ее слишком много, может обернуться неприятностями:

«Это известный случай образования так называемых фитобезоаров при употреблении однократно, то есть зараз, большого количества хурмы, особенно вяжущей или незрелой», — рассказал 360.ru врач-гастроэнтеролог кандидат медицинских наук Андрей Фарбер.

Непроходимость возникает из-за того, что хурма застаивается в желудке. Она образует комок непереваренных волокон, кожуры и вязкой части ягоды, который при движении по кишечнику просто застревает.

Anvar Galeev/Russian Look
Фото: Anvar Galeev/Russian Look/www.globallookpress.com

Иногда состояние разрешается самостоятельно или с помощью стимулирования перистальтики. Но если комок не проходит по кишечнику сам, его оттуда «эвакуируют» хирургическим или эндоскопическим путем, отметил гастроэнтеролог.

Кто находится в группе риска

Когда возникает непроходимость:

Ekaterina Sychkova/URA.RU
Фото: Ekaterina Sychkova/URA.RU/www.globallookpress.com

Симптомы непроходимости кишечника

Определить проблему можно по следующим признакам:

Как лечат непроходимость кишечника

Непроходимость кишечника — серьезное нарушение ЖКТ, которое требует медицинского наблюдения, заявил Фарбер.

«Непроходимость — это хирургическая ситуация, которая разрешается методом наблюдения. Есть вероятность, что она пройдет самостоятельно, но чаще всего пациента оперируют», — отметил врач.

Фото: Медиасток.рф

По этой причине при первых симптомах следует обратиться к врачу. Именно специалист должен решить, насколько необходимо хирургическое вмешательство.

Как правило, это определяют по рентгену. Если комок не двигается, делают либо лапароскопию — операцию через прокол, — либо классический разрез. Метод зависит от размеров фитобезоара.

Первая помощь при непроходимости

Если в животе после поедания ягоды чувствуется дискомфорт, можно пить теплую жидкость — она стимулирует перистальтику, благодаря чему комок с хурмой может продвинуться по кишечнику самостоятельно.

Однако если боль не проходит, усиливается или длится более двух часов, следует немедленно вызвать скорую или обратиться к врачу.

Как избежать проблем после хурмы

Проблема с непроходимостью кишечника из-за фрукта вполне реальная и может положить человека на операционный стол. Чтобы этого не случилось, врачи рекомендуют соблюдать следующие правила:

Bulkin Sergey/news.ru
Фото: Bulkin Sergey/news.ru/www.globallookpress.com

