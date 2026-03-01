Как съесть хурму и не попасть под нож: советы по выбору и количеству
Гастроэнтеролог Фарбер объяснил, как съесть хурму, чтобы не лечь под нож хирурга
Сочная и сладкая хурма для многих становится причиной экстренной госпитализации. Вязкие сорта этой ягоды способны образовывать в желудке плотные комки — фитобезоары, которые приводят к непроходимости кишечника и требуют хирургического вмешательства. Как распознать опасные симптомы, почему возникает закупорка и сколько плодов можно съесть без риска для здоровья, выяснил 360.ru.
Как может навредить вязкая хурма
Несмотря на сладость и полезные свойства ягоды — большое количество витаминов, микроэлементов, аскорбиновой кислоты, бета-каротина, — хурма, если есть ее слишком много, может обернуться неприятностями:
- запором;
- вздутием живота;
- болями в желудке;
- непроходимостью кишечника.
«Это известный случай образования так называемых фитобезоаров при употреблении однократно, то есть зараз, большого количества хурмы, особенно вяжущей или незрелой», — рассказал 360.ru врач-гастроэнтеролог кандидат медицинских наук Андрей Фарбер.
Непроходимость возникает из-за того, что хурма застаивается в желудке. Она образует комок непереваренных волокон, кожуры и вязкой части ягоды, который при движении по кишечнику просто застревает.
Иногда состояние разрешается самостоятельно или с помощью стимулирования перистальтики. Но если комок не проходит по кишечнику сам, его оттуда «эвакуируют» хирургическим или эндоскопическим путем, отметил гастроэнтеролог.
Кто находится в группе риска
- люди с мочекаменной болезнью;
- пациенты с язвенной болезнью желудка;
- с проблемами с двенадцатиперстной кишки;
- с холециститом;
- с панкреатитом;
- с сахарным диабетом.
Когда возникает непроходимость:
- если съесть много хурмы в один прием пищи;
- съесть много незрелой, то есть вязкой хурмы;
- хурму съел человек из группы риска.
Симптомы непроходимости кишечника
Определить проблему можно по следующим признакам:
- рвота — многократная, которая не приводит к облегчению;
- боли в животе — резкие и приступообразные, возникающие внезапно, могут привести к шоковому состоянию;
- задержка стула и газов;
- вздутие и асимметрия — живот становится напряженным и увеличенным неравномерно;
- жажда, сухость слизистых и повышение температуры, которые говорят об обезвоживании и интоксикации организма.
Как лечат непроходимость кишечника
Непроходимость кишечника — серьезное нарушение ЖКТ, которое требует медицинского наблюдения, заявил Фарбер.
«Непроходимость — это хирургическая ситуация, которая разрешается методом наблюдения. Есть вероятность, что она пройдет самостоятельно, но чаще всего пациента оперируют», — отметил врач.
По этой причине при первых симптомах следует обратиться к врачу. Именно специалист должен решить, насколько необходимо хирургическое вмешательство.
Как правило, это определяют по рентгену. Если комок не двигается, делают либо лапароскопию — операцию через прокол, — либо классический разрез. Метод зависит от размеров фитобезоара.
Первая помощь при непроходимости
Если в животе после поедания ягоды чувствуется дискомфорт, можно пить теплую жидкость — она стимулирует перистальтику, благодаря чему комок с хурмой может продвинуться по кишечнику самостоятельно.
Однако если боль не проходит, усиливается или длится более двух часов, следует немедленно вызвать скорую или обратиться к врачу.
Как избежать проблем после хурмы
Проблема с непроходимостью кишечника из-за фрукта вполне реальная и может положить человека на операционный стол. Чтобы этого не случилось, врачи рекомендуют соблюдать следующие правила:
- отдавать предпочтение не вяжущим сортам хурмы: «Ромашке», «Корольку», «Свечке», «Азербайджанской», «Персикону», «Бычьему сердцу», «Шарон»;
- выбирать зрелую хурму. Если плод попался зеленым, лучше подождать, пока он дозреет. Для ускорения процесса ягоду кладут в коробку вместе с бананом, яблоком или грушей;
- съедать строго одну хурму в день, даже если она не вяжет;
- чистить плод — в большинстве случае именно кожура под воздействием танинов хурмы и желудочного сока образовывает непереваренный комок;
- если хурма вяжет, ее можно положить на 10-12 часов в морозилку, а затем разморозить;
- не есть плод натощак;
- не запивать ягоду холодной водой, молоком или напитками с содержанием большого количества белка;
- допускается запивать хурму теплой водой или выпить стакан сразу после поедания фрукта;
- тщательно пережевывать;
- запечь.