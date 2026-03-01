Как съесть хурму и не попасть под нож: советы по выбору и количеству

Гастроэнтеролог Фарбер объяснил, как съесть хурму, чтобы не лечь под нож хирурга

Сочная и сладкая хурма для многих становится причиной экстренной госпитализации. Вязкие сорта этой ягоды способны образовывать в желудке плотные комки — фитобезоары, которые приводят к непроходимости кишечника и требуют хирургического вмешательства. Как распознать опасные симптомы, почему возникает закупорка и сколько плодов можно съесть без риска для здоровья, выяснил 360.ru.

Как может навредить вязкая хурма

Несмотря на сладость и полезные свойства ягоды — большое количество витаминов, микроэлементов, аскорбиновой кислоты, бета-каротина, — хурма, если есть ее слишком много, может обернуться неприятностями:

запором;

вздутием живота;

болями в желудке;

непроходимостью кишечника.

«Это известный случай образования так называемых фитобезоаров при употреблении однократно, то есть зараз, большого количества хурмы, особенно вяжущей или незрелой», — рассказал 360.ru врач-гастроэнтеролог кандидат медицинских наук Андрей Фарбер.

Непроходимость возникает из-за того, что хурма застаивается в желудке. Она образует комок непереваренных волокон, кожуры и вязкой части ягоды, который при движении по кишечнику просто застревает.