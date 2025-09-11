Сегодня 09:57 Не быть старухой из «Золотой рыбки». Как распознать синдром упущенной жизни? Психолог Бережной назвал симптомы синдрома упущенной жизни 0 0 0 Фото: IMAGO/Zoonar.com/Veronika Kornev / www.globallookpress.com Эксклюзив

Синдром упущенной жизни (FOMO) — это модель поведения, при которой человек испытывает боль, страдания и страх, связанные с ощущением, что его собственная жизнь хуже или менее насыщенна, чем у других людей. История развития явления началась в 2003 году и тесно связана с расцветом социальных сетей, которые многократно расширили возможности для сравнения.

Если раньше человек сравнивал себя преимущественно с соседями и коллегами и разница не была столь очевидной, то сегодня он невольно сопоставляет свои будни с яркой, отредактированной жизнью кумиров из социальных сетей, понимая разницу в доходах, графике жизни и окружении. Это приводит к глубокому внутреннему кризису, когда под влиянием навязанных извне идеальных образов теряется ценность собственной реальности. Источники этого синдрома многогранны.

Внутренние — нечестность с собой, отсутствие любви к себе и ценности собственного «Я». Подобное выражается в постоянной погоне за чужими целями и игнорировании своих истинных желаний.

В романтических отношениях синдром проявляется, когда пара живет по принципу «а что подумают другие», принимая решения из желания соответствовать, а не из понимания собственных потребностей. Александр Бережной

В семье привычка сравнивать ребенка с другими закладывает фундамент для будущего комплекса неполноценности и развития синдрома FOMO. Проблема на системном уровне — повсеместная конкуренция, понимаемая не как здоровое развитие своего потенциала, а как борьба и необходимость «быть лучше других».

Классический пример синдрома упущенной жизни — старуха из сказки о золотой рыбке Александра Сергеевича Пушкина. Ее погоня за статусом и желание превзойти окружающих в итоге привели к плачевному результату. В современной жизни главная форма проявления синдрома — это жизнь ради лайков и одобрения других, а также игнорирование реальности в пользу активного потребления чужой жизни через сериалы и социальные сети. Чтобы проверить, есть ли у вас признаки этого синдрома, можно задать себе три вопроса. Первый: часто ли вы ловите себя на чувстве тревоги и неудовлетворенности, просматривая ленту соцсетей и наблюдая за успехами или отдыхом других людей? Второй: сравниваете ли вы свои достижения, внешность или образ жизни с другими людьми? Это сравнение часто заставляет вас чувствовать себя хуже?

Фото: Ilya Moskovets/URA.RU / www.globallookpress.com

Третий: чувствуете ли вы, что живете не своей жизнью, а пытаетесь соответствовать ожиданиям окружающих или навязанным обществом стандартам? Если вы ответили «да» на два или более вопросов, это может свидетельствовать о наличии синдрома упущенной жизни. Однако важно помнить, что тест — лишь упрощенный инструмент самодиагностики. Синдром упущенной жизни подсвечивает, что внутри есть страх. Фундаментом для выхода из этого состояния станет честность перед собой и смелость реализовывать свои глубинные ценности, что в итоге приводит к контакту с собой и ощущению полноты жизни. Цифровая гигиена может быть следующим шагом на пути создания «антидота FOMO», что подразумевает осознанное ограничение времени, проводимого в социальных сетях, отключение уведомлений, чтобы они не отвлекали постоянно, и тщательную чистку подписок. В результате в ленте должны остаться только те источники, которые действительно вдохновляют, а не вызывают чувство неполноценности и тревогу.

Фото: IMAGO/CraSH/imageSPACE / www.globallookpress.com

Дополнительным инструментом выступает осознанное планирование. Его суть в том, чтобы не бояться что-то упустить, а, наоборот, сознательно и обдуманно пропускать некоторые события или возможности в пользу своих истинных целей и ценностей. Этот подход закономерно приводит к концепции JOMO (Joy Of Missing Out) — радости от упущенной выгоды. Это прямая противоположность FOMO. Автор статьи: Александр Бережной, бизнес-психолог, консультант по стратегическому управлению, Директор по развитию ООО «Вместе.ПРО»