Безудержные траты: как распознать шопоголизм и сохранить рассудок в «черную пятницу»

Частные реабилитационные центры в России все чаще принимают пациентов с неочевидным, но разрушительным диагнозом — шопоголизм. Терапия включает в себя работу с тревогой, травмами и даже назначение препаратов. Почему безудержный шопинг перестал быть дурной привычкой и превратился в болезнь, требующую клинического лечения, и как уберечь свой кошелек и психику в сезон больших распродаж, таких как «черная пятница», — выяснил 360.ru.

Что такое шопоголизм и как его лечат Шопоголизм (ониомания) — это поведенческая зависимость, близкая к игровой (лудомании) или пищевой, рассказала 360.ru дипломированный психолог, гипнотерапевт, эксперт по работе с подсознанием Анастасия Валуева. Иными словами, это компульсивное поведение — повторяющиеся, навязчивые и нелогичные действия, которые человек ощущает себя вынужденным совершать, чтобы снять тревогу или напряжение. Главный признак подобного — облегчение после покупки, которое сменяется стыдом. Возникает замкнутый круг.

Сначала выделяется дофамин, потом быстро падает — возникает тревога. Чтобы ее заглушить, требуется новая покупка. Анастасия Валуева

Терапия от шопоголизма, как и от любой другой зависимости, существует. Самая распространенная и доступная — амбулаторная. Она включает психотерапию один-два раза в неделю. Акцент делают на тревожности, импульсивности и депрессии. Чаще всего назначают направления психотерапии: когнитивно-поведенческое, ДПДГ (десенсибилизация и переработка движением глаз) или через трансформацию образа, отметила Валуева. Кроме того, бывает и разбор финансового поведения.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

При запущенной стадии болезни возможно обращение в специализированные клиники, которые психолог назвала Light Rehab — рехабы с облегченными программами реабилитации. «Они похожи на реабилитацию при зависимостях, но мягче. Все-таки это не наркомания. Однако принципы те же самые. Они могут включать в себя групповые занятия, работу с триггерами, эмоциональную регуляцию, финансовую грамотность, иногда медикаментозную поддержку, если диагноз поставил психиатр и уже есть сильное тревожное депрессивное расстройство», — отметила специалист. Иногда люди с тяжелыми формами зависимости обращаются и в полноценные рехабы. В таком случае шопоголизм буквально разрушает их жизнь: пациенты залезают в кредиты, а родственникам приходится отнимать гаджеты и перекрывать доступ к деньгам. Такие стадии лечат в стационарах. Когда шопоголизм стал лишь признаком более серьезных расстройств, таких как депрессия, тревожность или нарушение сна, психотерапия продлится от трех месяцев до полугода, рассказала 360.ru клинический психолог Ксения Петрова. Если же речь идет исключительно об ониомании, то запрос получится решить за две сессии с психологом.

Фото: Lantyukhov Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

«Как правило, человек не осознает, что в жизни немало удовольствий, которые можно получать другим способом. На одной встрече он это поймет, а вторая станет контрольной», — объяснила Петрова. В группе риска находятся: женщины;

тревожные люди;

склонные к депрессии и эмоциональной пустоте;

личности с низкой самооценкой;

люди с провалами в саморегуляции;

пациенты, которые в детстве жили в бедной семье;

«контролеры» — те, кто через покупки пытается контролировать жизнь. На иглу шопоголизма может подсесть любой, не согласилась с коллегой Петрова. «Девочки покупают одежду, мальчики — компьютеры, игры, какие-нибудь машины, аксессуары. Все потому, что мозг не знает, что такое деньги. Они же не существуют — это лишь цифры в приложении телефона, которые нельзя потрогать. А кофточка мягкая, красивая, понятная вещь», — объяснила специалист.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

Почему россияне массово страдают от шопоголизма Шопоголизм начинает быть серьезной проблемой в эпоху доступности денег, когда человек берет кредиты или кредитные карты на импульсивные покупки. Для мозга эти средства не имеют ценности, так что подобная практика нередко приводит к долговой яме. Вторая причина — агрессивный маркетинг. «Мы живем в период потребления и маркетинга. Экономика держится на потребительском спросе и кредитах. Мозг не понимает, где его обманывают. Он видит красивую картинку и считает ее ценной, но не думает, надо это или нет», — объяснила Петрова. Валуева отметила, что реклама уже не подвергается критике — она бьет точно в цель, в боль каждого из нас. Еще одна причина шопоголизма — неумение получать удовольствие. Современные люди мало отдыхают, много нервничают, несутся, словно локомотивы, на полной скорости. Когда ресурсы нервной системы истощаются, мозг ищет источник быстрого дофамина. Для некоторых этим становится еда, для других — алкоголь или скроллинг соцсетей, а у шопоголиков — импульсивные покупки.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

«Психика ищет выходы. Если становится легче после приобретения, мозг это запоминает. Покупки продолжаются, потому что люди постоянно живут в тревоге, а шопинг приводит к облегчению состояния», — объяснила Валуева. Как ретейлеры привлекают шопоголиков в «черную пятницу» За пару-тройку дней до «черной пятницы» продавцы завышают цены и потом, в день Х, возвращают все как было или чуть выше. Тогда у шопоголика создается ощущение выгоды от приобретения. «Продавцы так удовлетворяют его эго: я — самый хитрый и предприимчивый — смог урвать по выгодной стоимости. В офлайн-магазинах маркетологи кладут товары на уровне глаз покупателя, чтобы тот, помимо основных, приобрел еще и мелочевку», — рассказал 360.ru социальный психолог Александр Кичаев. Важен и ажиотаж. Все эти зачеркнутые с якобы корректной когда-то стоимостью ценники тоже заставляют глаза разбегаться.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

Как справиться с шопоголизмом в «черную пятницу — 2025» Валуева дала советы, как удержаться от ненужных покупок в сезон распродаж: Составить список, иначе человеку будет труднее справляться со своей импульсивностью;

Придерживаться правила 24 часов: отложить понравившиеся вещи в избранное на сутки. Если спустя время желание купить прошло, покупка была бы импульсивной;

Удалить данные банковских карт из браузера и приложений, чтобы не было возможности быстро оплатить вещь; «Чаще всего в такой момент есть шанс, что человек поленится, и импульс приобрести сломается», — объяснила Валуева. Поставить запрет на вход в маркетплейсы после девяти часов вечера, отключить пуш-уведомления со скидками;

Перед оплатой сделать паузу. Спросить себя, насколько конкретная вещь необходима прямо сейчас. Так получится отличить истинную потребность от импульсивной покупки;

Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

Заранее спланировать бюджет на покупки и стараться его придерживаться. Это станет внутренним ориентиром, неким коридором, который первое время поможет не тратить деньги впустую;

Искать альтернативные источники удовольствия: массаж, кино, книга, еда, прогулка, баня, секс — все, что доставляет яркие эмоции. Петрова посоветовала в период «черной пятницы» устроить цифровой детокс: гаджеты — в сторону, интернет-магазины — под запретом. Это поможет не думать о материальном и сосредоточиться на внутреннем состоянии. «Давайте будем разумными: 28 ноября отключаем телефоны, гуляем, пьем горячий какао с маршмеллоу, смотрим на природу, тискаем детей, собак, кошек, обнимаемся, ходим на свидания и получаем удовольствие другими способами», — подытожила Петрова.