Безудержные траты: как распознать шопоголизм и сохранить рассудок в «черную пятницу»

Психолог Валуева объяснила бум популярности на реабилитацию шопоголизма

Shatokhina Natalia/news.ru
Фото: Shatokhina Natalia/news.ru/www.globallookpress.com

Частные реабилитационные центры в России все чаще принимают пациентов с неочевидным, но разрушительным диагнозом — шопоголизм. Терапия включает в себя работу с тревогой, травмами и даже назначение препаратов. Почему безудержный шопинг перестал быть дурной привычкой и превратился в болезнь, требующую клинического лечения, и как уберечь свой кошелек и психику в сезон больших распродаж, таких как «черная пятница», — выяснил 360.ru.

Что такое шопоголизм и как его лечат

Шопоголизм (ониомания) — это поведенческая зависимость, близкая к игровой (лудомании) или пищевой, рассказала 360.ru дипломированный психолог, гипнотерапевт, эксперт по работе с подсознанием Анастасия Валуева. Иными словами, это компульсивное поведение — повторяющиеся, навязчивые и нелогичные действия, которые человек ощущает себя вынужденным совершать, чтобы снять тревогу или напряжение.

Главный признак подобного — облегчение после покупки, которое сменяется стыдом. Возникает замкнутый круг.

Сначала выделяется дофамин, потом быстро падает — возникает тревога. Чтобы ее заглушить, требуется новая покупка.

Анастасия Валуева

Терапия от шопоголизма, как и от любой другой зависимости, существует. Самая распространенная и доступная — амбулаторная. Она включает психотерапию один-два раза в неделю. Акцент делают на тревожности, импульсивности и депрессии.

Чаще всего назначают направления психотерапии: когнитивно-поведенческое, ДПДГ (десенсибилизация и переработка движением глаз) или через трансформацию образа, отметила Валуева. Кроме того, бывает и разбор финансового поведения.

Shatokhina Natalia/news.ru
Фото: Shatokhina Natalia/news.ru/www.globallookpress.com

При запущенной стадии болезни возможно обращение в специализированные клиники, которые психолог назвала Light Rehab — рехабы с облегченными программами реабилитации.

«Они похожи на реабилитацию при зависимостях, но мягче. Все-таки это не наркомания. Однако принципы те же самые. Они могут включать в себя групповые занятия, работу с триггерами, эмоциональную регуляцию, финансовую грамотность, иногда медикаментозную поддержку, если диагноз поставил психиатр и уже есть сильное тревожное депрессивное расстройство», — отметила специалист.

Иногда люди с тяжелыми формами зависимости обращаются и в полноценные рехабы. В таком случае шопоголизм буквально разрушает их жизнь: пациенты залезают в кредиты, а родственникам приходится отнимать гаджеты и перекрывать доступ к деньгам. Такие стадии лечат в стационарах.

Когда шопоголизм стал лишь признаком более серьезных расстройств, таких как депрессия, тревожность или нарушение сна, психотерапия продлится от трех месяцев до полугода, рассказала 360.ru клинический психолог Ксения Петрова. Если же речь идет исключительно об ониомании, то запрос получится решить за две сессии с психологом.

Lantyukhov Sergey/news.ru
Фото: Lantyukhov Sergey/news.ru/www.globallookpress.com

«Как правило, человек не осознает, что в жизни немало удовольствий, которые можно получать другим способом. На одной встрече он это поймет, а вторая станет контрольной», — объяснила Петрова.

В группе риска находятся:

На иглу шопоголизма может подсесть любой, не согласилась с коллегой Петрова.

«Девочки покупают одежду, мальчики — компьютеры, игры, какие-нибудь машины, аксессуары. Все потому, что мозг не знает, что такое деньги. Они же не существуют — это лишь цифры в приложении телефона, которые нельзя потрогать. А кофточка мягкая, красивая, понятная вещь», — объяснила специалист.

Shatokhina Natalia/news.ru
Фото: Shatokhina Natalia/news.ru/www.globallookpress.com

Почему россияне массово страдают от шопоголизма

Шопоголизм начинает быть серьезной проблемой в эпоху доступности денег, когда человек берет кредиты или кредитные карты на импульсивные покупки. Для мозга эти средства не имеют ценности, так что подобная практика нередко приводит к долговой яме.

Вторая причина — агрессивный маркетинг.

«Мы живем в период потребления и маркетинга. Экономика держится на потребительском спросе и кредитах. Мозг не понимает, где его обманывают. Он видит красивую картинку и считает ее ценной, но не думает, надо это или нет», — объяснила Петрова.

Валуева отметила, что реклама уже не подвергается критике — она бьет точно в цель, в боль каждого из нас.

Еще одна причина шопоголизма — неумение получать удовольствие. Современные люди мало отдыхают, много нервничают, несутся, словно локомотивы, на полной скорости. Когда ресурсы нервной системы истощаются, мозг ищет источник быстрого дофамина. Для некоторых этим становится еда, для других — алкоголь или скроллинг соцсетей, а у шопоголиков — импульсивные покупки.

Shatokhina Natalia/news.ru
Фото: Shatokhina Natalia/news.ru/www.globallookpress.com

«Психика ищет выходы. Если становится легче после приобретения, мозг это запоминает. Покупки продолжаются, потому что люди постоянно живут в тревоге, а шопинг приводит к облегчению состояния», — объяснила Валуева.

Как ретейлеры привлекают шопоголиков в «черную пятницу»

За пару-тройку дней до «черной пятницы» продавцы завышают цены и потом, в день Х, возвращают все как было или чуть выше. Тогда у шопоголика создается ощущение выгоды от приобретения.

«Продавцы так удовлетворяют его эго: я  — самый хитрый и предприимчивый  — смог урвать по выгодной стоимости. В офлайн-магазинах маркетологи кладут товары на уровне глаз покупателя, чтобы тот, помимо основных, приобрел еще и мелочевку»,  — рассказал 360.ru социальный психолог Александр Кичаев.

Важен и ажиотаж. Все эти зачеркнутые с якобы корректной когда-то стоимостью ценники тоже заставляют глаза разбегаться.

Shatokhina Natalia/news.ru
Фото: Shatokhina Natalia/news.ru/www.globallookpress.com

Как справиться с шопоголизмом в «черную пятницу — 2025»

Валуева дала советы, как удержаться от ненужных покупок в сезон распродаж:

«Чаще всего в такой момент есть шанс, что человек поленится, и импульс приобрести сломается», — объяснила Валуева.

Bulkin Sergey/news.ru
Фото: Bulkin Sergey/news.ru/www.globallookpress.com

Петрова посоветовала в период «черной пятницы» устроить цифровой детокс: гаджеты — в сторону, интернет-магазины — под запретом. Это поможет не думать о материальном и сосредоточиться на внутреннем состоянии.

«Давайте будем разумными: 28 ноября отключаем телефоны, гуляем, пьем горячий какао с маршмеллоу, смотрим на природу, тискаем детей, собак, кошек, обнимаемся, ходим на свидания и получаем удовольствие другими способами», — подытожила Петрова.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте