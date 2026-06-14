Как правильно вызвать скорую помощь: пошаговая инструкция — от звонка до встречи бригады
Врач Лапа: чтобы скорая приехала быстро, нужно четко сообщить состояние больного
У человека закружилась голова, и он опустился на пол? Молодой мужчина упал без сознания на улице? Нужно срочно вызывать бригаду скорой помощи, но растерянность частенько берет верх: пальцы не слушаются, а в голове путаются мысли. Что нужно делать, чтобы скорая приехала на вызов максимально быстро без выяснения дополнительных обстоятельств — в материале 360.ru.
Вызывать или не вызывать?
Конечно же, в первую очередь нужно помнить, что не всякое недомогание требует вызова скорой. Экстренная помощь нужна только при прямой угрозе жизни.
Прежде чем набрать 103 или 112, задайте себе вопрос: действительно ли существует угроза жизни. Ниже — список ситуаций, которые определенно требуют незамедлительной медицинской помощи:
- потеря сознания (даже на несколько секунд);
- остановка дыхания или удушье;
- кровотечение, которое не останавливается давящей повязкой;
- боль в груди, отдающая в руку, шею или лопатку — возможный инфаркт;
- внезапная слабость в руке или ноге, перекос лица, невнятная речь — признаки инсульта;
- тяжелая травма, например, после падения с высоты или ДТП и другие;
- ожог дыхательных путей или поражение кожи размером с ладонь и больше;
- отравление со рвотой, сонливостью или спутанным сознанием;
- отек лица, сыпь и резкое падение давления после укуса или лекарства — анафилаксия.
А вот что точно не считается поводом для скорой:
- температура без судорог и вялости;
- насморк;
- старая боль в спине;
- головная боль без неврологических симптомов.
Запомните правило: всегда лучше перестраховаться, но перестраховка должна быть разумной. Каждый необоснованный вызов отвлекает бригаду от случаев, когда человек находится между жизнью и смертью.
Что говорить диспетчеру
Вы набрали номер 103 или 112. В трубке ответили. Что сказать дальше?
Врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа советует не тратить время на лишние подробности. Диспетчеру нужны в первую очередь три вещи.
Первое — фамилия, имя и отчество. Назовите себя или пациента, если вызываете для другого человека. Это идентифицирует вызов и сразу запускает процесс оформления.
Второе — что беспокоит и в сознании ли человек. Именно информация о сознании, по словам врача, позволяет диспетчеру мгновенно оценить угрозу жизни, и, если требуется, бригада выедет максимально быстро.
Третье — точный адрес. Улица, дом, корпус, подъезд, этаж, код домофона, ориентир для проезда. Максимально точный адрес позволит бригаде не искать вас по обрывкам информации.
Лучше заранее пред самим звонком где-то записать эти три пункта. Когда человек пугается и видит, что другому плохо, он может замешкаться. А нужно отвечать диспетчеру четко и быстро. Самое главное, сообщить, в сознании ли человек. Не просто «плохо» или «температура». Все остальное — потом.
Людмила Лапа
врач-терапевт высшей квалификации
Остальные детали (давление, хронические болезни, что ел и когда заболел) сообщите после того, как назвали эти ключевые факты. Диспетчер задаст уточняющие вопросы — отвечайте на них спокойно и по факту.
Не думайте, что диспетчер тянет время, пока расспрашивает вас. Скорее всего, бригада уже выехала после получения главной информации, остальное диспетчер передаст бригаде позже.
Но даже идеальный звонок не гарантирует быстрой помощи, если бригаду некому встретить.
Встречаем скорую. Не мешаем, а помогаем
Одна из самых частых потерь времени происходит у двери. Закрытый домофон, запертый подъезд, перепутанный корпус — и машина кружит по дворам, а диспетчер безуспешно перезванивает.
Откройте входную дверь, если живете в частном доме. Если подъезд закрыт — сообщите код домофона диспетчеру еще во время вызова или напишите его на бумажке и прикрепите на дверь снаружи.
Уберите животных в другую комнату. Собака, даже самая добрая, может броситься на незнакомцев в форме — врачи потратят время на собаку вместо осмотра пациента.
Включите свет во всех помещениях, где придется идти врачам. Освободите проход к больному: уберите стулья, табуреты, детские игрушки с пола.
Подготовьте документы и положите их на видное место. Паспорт пациента, полис ОМС, СНИЛС и список принимаемых лекарств — все в одну папку или на стол.
Если человеку плохо на улице?
Кто-то должен обязательно выйти встречать скорую. Не надейтесь, что врачи сами найдут нужное место в большом дворе или темном переулке.
В темное время суток светите на себя телефон с включенным фонариком или машите рукой с освещенным экраном — так бригада увидит вас за 100 метров. Не стесняйтесь громко позвать: «Скорая! Сюда!».
Оставшийся с пациентом человек не должен давать лекарства без команды диспетчера. Не нужно перекладывать больного без нужды, если он упал и не двигается.
Если пациент потерял сознание и не дышит — начинайте непрямой массаж сердца. Диспетчер продиктует ритм по телефону, не бойтесь ошибиться.
О чем говорить с врачами?
Когда врач осматривает пациента и задает вопросы, ваша задача — отвечать четко и не мешать работе. Многие родственники в этот момент начинают перебивать, давать советы или жаловаться на долгое ожидание — все это мешает врачу сосредоточиться и отнимает секунды, которые могут стоить жизни.
Называйте только факты: «Заболело в 19:00», «Измерили давление — 90 на 60, пульс 120», «Пациент сказал, что боль отдает в левую руку».
Сообщите о хронических болезнях, если знаете: «Раньше перенес инфаркт», «Стоит на учете с эпилепсией», «Аллергия на лидокаин».
Покажите список лекарств, которые пациент принимает постоянно. Лучше заранее держать его в той же папке, что и документы.
Не нужно высказывать врачу свои переживания по поводу того, как долго добирались медики. Врачи не управляют ни пробками, ни количеством свободных бригад.
Не сбивайте врача ложными догадками и предположениями, но и не обесценивайте симптомы. Пусть врач проверит все сам и поставит диагноз.
Не указывайте и не подсказывайте врачам, основываясь на советах в интернете. Доверьтесь профессионалу.
Если врачи предлагают госпитализацию, не отказывайтесь сгоряча. Если настаивают — значит, видят реальную угрозу.
Не боги людей спасают
Помните, скорая помощь не прилетает на крыльях, как по волшебству. Ее вызывают, встречают и сопровождают. И от того, насколько четко это сделано, зависит скорость оказания помощи.