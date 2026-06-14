Врач Лапа: чтобы скорая приехала быстро, нужно четко сообщить состояние больного

У человека закружилась голова, и он опустился на пол? Молодой мужчина упал без сознания на улице? Нужно срочно вызывать бригаду скорой помощи, но растерянность частенько берет верх: пальцы не слушаются, а в голове путаются мысли. Что нужно делать, чтобы скорая приехала на вызов максимально быстро без выяснения дополнительных обстоятельств — в материале 360.ru.

Вызывать или не вызывать?

Конечно же, в первую очередь нужно помнить, что не всякое недомогание требует вызова скорой. Экстренная помощь нужна только при прямой угрозе жизни.

Прежде чем набрать 103 или 112, задайте себе вопрос: действительно ли существует угроза жизни. Ниже — список ситуаций, которые определенно требуют незамедлительной медицинской помощи:

потеря сознания (даже на несколько секунд);

остановка дыхания или удушье;

кровотечение, которое не останавливается давящей повязкой;

боль в груди, отдающая в руку, шею или лопатку — возможный инфаркт;

внезапная слабость в руке или ноге, перекос лица, невнятная речь — признаки инсульта;

тяжелая травма, например, после падения с высоты или ДТП и другие;

ожог дыхательных путей или поражение кожи размером с ладонь и больше;

отравление со рвотой, сонливостью или спутанным сознанием;

отек лица, сыпь и резкое падение давления после укуса или лекарства — анафилаксия.

А вот что точно не считается поводом для скорой:

температура без судорог и вялости;

насморк;

старая боль в спине;

головная боль без неврологических симптомов.

Запомните правило: всегда лучше перестраховаться, но перестраховка должна быть разумной. Каждый необоснованный вызов отвлекает бригаду от случаев, когда человек находится между жизнью и смертью.

Что говорить диспетчеру

Вы набрали номер 103 или 112. В трубке ответили. Что сказать дальше?

Врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа советует не тратить время на лишние подробности. Диспетчеру нужны в первую очередь три вещи.

Первое — фамилия, имя и отчество. Назовите себя или пациента, если вызываете для другого человека. Это идентифицирует вызов и сразу запускает процесс оформления.

Второе — что беспокоит и в сознании ли человек. Именно информация о сознании, по словам врача, позволяет диспетчеру мгновенно оценить угрозу жизни, и, если требуется, бригада выедет максимально быстро.

Третье — точный адрес. Улица, дом, корпус, подъезд, этаж, код домофона, ориентир для проезда. Максимально точный адрес позволит бригаде не искать вас по обрывкам информации.