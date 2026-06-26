«В итоге вы ничего не слышите». Лор-врач рассказал, как правильно чистить уши, чтобы не повредить слух

Сурдолог Мирзобекян: убирать серу из ушей нужно только снаружи

В прессе распространились новости о внезапной потере слуха звездой сериала «Глухарь» Владиславом Котлеровским из-за серных пробок. В беседе с 360.ru артист опроверг такие заявления, но сама ситуация спровоцировала дискуссию о личной гигиене. Как правильно чистить уши, чтобы не повредить слух и почему ватные палочки могут быть опасны, рассказала практикующий лор-врач и сурдолог Екатерина Мирзобекян.

Зачем организму ушная сера

Специалист объяснила, что совершенно убирать серу из уха не следует. Это вещество необходимо для защиты организма.

«Сера в ухе быть должна. Она ухо защищает и увлажняет. Внутри нет сальных и потовых желез, и эта субстанция выполняет некую охранительную функцию смазки», — пояснила Екатерина Мирзобекян.

Доктор отметила, что склонность к образованию серных пробок у всех проявляется по-разному из-за анатомических особенностей. Наружный слуховой проход имеет достаточно изогнутое строение. У кого-то в детстве больше серные пробки, у кого-то в юности их нет, а в более пожилом возрасте они появляются.

С возрастом структура слухового прохода может меняться, и у пожилых людей серные пробки действительно образуются чаще.

Скрытая угроза ватных палочек

Главная ошибка большинства людей заключается в попытке очистить ушной канал слишком глубоко. Екатерина Мирзобекян рассказала, что человеческий организм способен очищаться самостоятельно.

«Сера должна отходить сама, постепенно она выходит наружу. На практике мы можем достать ее только оттуда, куда войдет наш мизинец, так устроила природа. Поэтому чистить уши можно ватными палочками, но вводить их надо не больше, чем на половину длинны ее головки. Убирать серу нужно только снаружи», — предостерегла сурдолог.