«В итоге вы ничего не слышите». Лор-врач рассказал, как правильно чистить уши, чтобы не повредить слух
Сурдолог Мирзобекян: убирать серу из ушей нужно только снаружи
В прессе распространились новости о внезапной потере слуха звездой сериала «Глухарь» Владиславом Котлеровским из-за серных пробок. В беседе с 360.ru артист опроверг такие заявления, но сама ситуация спровоцировала дискуссию о личной гигиене. Как правильно чистить уши, чтобы не повредить слух и почему ватные палочки могут быть опасны, рассказала практикующий лор-врач и сурдолог Екатерина Мирзобекян.
Зачем организму ушная сера
Специалист объяснила, что совершенно убирать серу из уха не следует. Это вещество необходимо для защиты организма.
«Сера в ухе быть должна. Она ухо защищает и увлажняет. Внутри нет сальных и потовых желез, и эта субстанция выполняет некую охранительную функцию смазки», — пояснила Екатерина Мирзобекян.
Доктор отметила, что склонность к образованию серных пробок у всех проявляется по-разному из-за анатомических особенностей. Наружный слуховой проход имеет достаточно изогнутое строение. У кого-то в детстве больше серные пробки, у кого-то в юности их нет, а в более пожилом возрасте они появляются.
С возрастом структура слухового прохода может меняться, и у пожилых людей серные пробки действительно образуются чаще.
Скрытая угроза ватных палочек
Главная ошибка большинства людей заключается в попытке очистить ушной канал слишком глубоко. Екатерина Мирзобекян рассказала, что человеческий организм способен очищаться самостоятельно.
«Сера должна отходить сама, постепенно она выходит наружу. На практике мы можем достать ее только оттуда, куда войдет наш мизинец, так устроила природа. Поэтому чистить уши можно ватными палочками, но вводить их надо не больше, чем на половину длинны ее головки. Убирать серу нужно только снаружи», — предостерегла сурдолог.
Попытки продвинуть палочку глубже приводят к обратному эффекту и нарушают естественный дренаж органа слуха.
«Когда мы работаем палочкой глубже, она проталкивает дальше серу. Оттуда субстанция уже сама не выйдет, постепенно затрудняя и естественное отхождение. Так часто и формируются серные пробки», — объяснила Мирзобекян механизм ухудшения слуха.
Риск агрессивного воспаления
Серные массы не представляют для человека никакой опасности. Проблемы начинаются, когда их пытаются извлечь агрессивными методами, некоторые люди используют даже булавки.
«Это травмирует кожу наружного слухового прохода, начинается воспаление. В таком месте оно агрессивное и очень болезненное», — рассказала сурдолог.
Екатерина Мирзобекян рекомендовала отказаться от таких способов очистки ушей. Предрасположенному к образованию серных пробок человеку эффективнее будет выяснить периодичность этого процесса и просто регулярно посещать врача.
Для предотвращения проблемы также существуют специальные профилактические средства, которые разжижают ушную серу.
Правила безопасной профилактики
Екатерина Мирзобекян посоветовала проще относиться к этой физиологической особенности. Избавиться от серных пробок помогут базовые правила гигиены.
«Ничего плохого нет в том, чтобы раз в полгода приходить на диспансеризацию, лор-доктор при осмотре удалит скопление серной массы. Не доводите себя до состояния, когда серная пробка полностью блокирует слуховой проход. Стоит пойти искупаться в душ — она от воды разбухает, и вы в итоге глохнете, вообще ничего не слышите», — поделилась опытом сурдолог.
Особое внимание гигиене ушей стоит уделить перед длительными поездками. Врач настоятельно рекомендует наносить превентивный визит в клинику перед отпуском или командировкой.
«Если вы куда-то собираетесь уехать, едете на отдых или в командировку, зайдите к лор-врачу, профилактически очистите слуховой проход, и никаких проблем не будет», — резюмировала Екатерина Мирзобекян.
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