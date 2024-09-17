Как пережить мощнейшую магнитную бурю сентября? Советы физика, тренера и эзотерика

Физик Эйнмонт объяснил природу магнитных бурь на Земле

Фото: Unsplash

В конце сентября 2024 года Землю настигнет несколько мощных магнитных бурь. Одна из них пришлась на 16–17-е числа. Она может повлиять на самочувствие метеозависимых людей и работу некоторых технических систем. Когда именно прогнозируются магнитные бури, как они могут сказаться на здоровье человека и что делать метеозависимым — в материале 360.ru.

Магнитные бури в конце сентября 2024 года

В последние годы ученые отмечают увеличение активности на Солнце. Это может привести к более частым и интенсивным магнитным бурям на Земле. В связи с этим важно знать, когда ожидаются такие явления, чтобы быть готовым к возможным последствиям для здоровья и техники.

По прогнозам, в конце сентября-2024 ожидается несколько магнитных бурь разной интенсивности.

Магнитная буря 16–17 сентября

Согласно данным с сайта Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, сегодняшняя магнитная буря оценивается на 3.66 из пяти возможных. Это довольно мощная волна, которую люди точно ощутят.

Yuan Quan/XinHua
Фото: Yuan Quan/XinHua/Global Look Press

«В настоящий момент событие пока продолжается, хотя длительным оно быть не должно. Все же основные массы плазмы уже прошли мимо планеты», — говорится на сайте.

Буря может вызвать небольшие сбои в работе электроники и повлиять на самочувствие метеозависимых людей. Рекомендуется избегать стрессовых ситуаций и больше отдыхать.

Помимо дискомфорта, земляне смогут понаблюдать за северным сиянием. Повезет жителям Западного полушария: наиболее яркие сияния будут в Канаде и США. В России их зону не выявили.

Скриншот сайта Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН
Фото: Скриншот сайта Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

Магнитная буря 26–27 сентября

Ученые прогнозируют сильную магнитную бурю 26 и 27 сентября. Возможны серьезные сбои в работе техники и ухудшение самочувствия у людей с хроническими заболеваниями.

Метеозависимым людям рекомендуют ограничить физические нагрузки и избегать переутомления.

Магнитная буря 28 сентября

В конце месяца ожидается менее интенсивная магнитная буря, которая тем не менее может вызвать серьезные проблемы со связью и электропитанием.

Люди могут отмечать у себя головные боли, слабость и другие симптомы метеочувствительности. В это время важно соблюдать режим дня, отказаться от тяжелой пищи и не перегружать себя работой.

Скриншот сайта Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН
Фото: Скриншот сайта Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

Отчего возникают магнитные бури

Магнитная буря — возмущение геомагнитного поля Земли, которое происходит из-за вспышек на Солнце.

«Солнце — это большой котел, в котором из водорода постоянно производится гелий. По этой причине в космос выбрасываются ядра водорода. Иногда эти процессы происходят быстрее, поэтому случаются мощные выбросы. Они выглядят как темные пятна», — рассказал 360.ru ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН, научно-исследовательской лаборатории космических исследований Натан Эйсмонт.

Если такой выброс попадает в Землю, то на планете возникают магнитные бури, когда протоны встречаются с земным магнитным полем. От их скорости зависит длительность явления. Частицы могут двигаться по направлению к нашей планете со скоростью от 100 до 900 километров в секунду.

«Магнитное поле на земле защищает нас и все живое от всплесков солнца. Нужно знать, что протоны попадают в воронки у полюсов. Через них они попадают в слои атмосферы», — уточнил ученый.

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Иногда протоны могут серьезно влиять на жизнь, например, на линии электропередачи. Однажды в Канаде во время магнитной бури вышло из строя электроснабжение.

«Кроме того, протоны могут повлиять на спутники и вывести их из строя. На время магнитных бурь устройства следует перевести в безопасный режим. Также протоны способствуют „набуханию“ атмосферы. В один из таких случаев бизнесмен Илон Маск потерял часть летающих спутников. Атмосфера их вытеснила, и они сгорели», — рассказал Эйсмонт.

Существует несколько методов прогнозирования магнитных бурь. Один из них — наблюдение за солнечными пятнами. Это области на поверхности нашей звезды, где температура ниже, чем в окружающей среде.

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Другой метод — использование космических аппаратов, которые измеряют параметры солнечного ветра, потока заряженных частиц, который исходит от светила.

Такой ветер может ускоряться или замедляться под воздействием магнитных полей. Измеряя его скорость и плотность, можно предсказать вероятность возникновения магнитной бури.

Несмотря на то что магнитные бури не представляют непосредственной угрозы для жизни и здоровья человека, они могут вызывать сбои в работе техники и ухудшение самочувствия у некоторых людей. Поэтому важно следить за прогнозами магнитных бурь.

Головная боль при магнитной буре: как облегчить

Магнитные бури могут вызывать головную боль у метеозависимых. Это связано с тем, что изменения магнитного поля Земли влияют на работу сердечно-сосудистой и нервной систем человека.

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Чтобы облегчить головную боль во время магнитных бурь, можно попробовать следующие методы:

«Во время магнитных бурь нужно больше находиться на свежем воздухе и отдавать предпочтение физической активности. Это должна быть легкая физическая нагрузка, например фитнес. Прогулки развивают сердечно-сосудистую и дыхательную систему, поэтому им тоже следует уделить внимание», — рассказал 360.ru фитнес-тренер и эксперт по ЗОЖ Игорь Коркин.

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Магнитная буря — прекрасное время для отдыха и хобби. Мозг будет синтезировать необходимые для хорошего настроения гормоны, которые смогут нивелировать негативное влияние бурь.

Правильное и сбалансированное питание — еще один совет, который дал Коркин. По его словам, оно необходимо для набора нужного количества белков, жиров и углеводов. Если соблюдать это правило, не возникнет профицита или дефицита витаминов, а мышцы останутся в тонусе.

Усталость в магнитную бурю: как справиться

Плохое самочувствие во время магнитной бури — нормальное явление, особенно для метеозависимых. В такие дни многие испытывают усталость, головную боль и другие неприятные симптомы.

Несколько советов, как справиться с усталостью во время магнитной бури:

Svetlana Vozmilova
Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press

«Такие мощные магнитные бури обычно имеют непродолжительный характер. Не думаю, что сегодняшние магнитные бури будут долгими», — порассуждала в разговоре с 360.ru эзотерик Анастасия Петрова.

По ее мнению, не стоит бояться магнитных бурь, но если вы чувствуете, что ваши дела в этот день идут не так. Существуют внешние обстоятельства, на которые человек не может повлиять. Например, природные катаклизмы и изменения.

Нужно поберечь себя, постараться успокоиться и наблюдать со стороны за происходящим. И если у вас есть возможность в этот день отдохнуть, то лучше это сделать.

Анастасия Петрова

эзотерик

Сколько магнитных бурь случается за год и от чего зависит их количество

За год происходит несколько десятков магнитных бурь разной интенсивности. Их количество зависит от солнечной активности, которая имеет 11-летний цикл. В периоды повышенной активности Солнца вероятность возникновения магнитных бурь выше.

Также на количество бурь влияют процессы на поверхности светила, такие как вспышки и выбросы корональной массы.

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