Сегодня 20:01 Как пережить мощнейшую магнитную бурю сентября? Советы физика, тренера и эзотерика Физик Эйнмонт объяснил природу магнитных бурь на Земле 0 0 0 Фото: Unsplash Здоровье

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В конце сентября 2024 года Землю настигнет несколько мощных магнитных бурь. Одна из них пришлась на 16–17-е числа. Она может повлиять на самочувствие метеозависимых людей и работу некоторых технических систем. Когда именно прогнозируются магнитные бури, как они могут сказаться на здоровье человека и что делать метеозависимым — в материале 360.ru.

Магнитные бури в конце сентября 2024 года В последние годы ученые отмечают увеличение активности на Солнце. Это может привести к более частым и интенсивным магнитным бурям на Земле. В связи с этим важно знать, когда ожидаются такие явления, чтобы быть готовым к возможным последствиям для здоровья и техники. По прогнозам, в конце сентября-2024 ожидается несколько магнитных бурь разной интенсивности. Магнитная буря 16–17 сентября Согласно данным с сайта Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, сегодняшняя магнитная буря оценивается на 3.66 из пяти возможных. Это довольно мощная волна, которую люди точно ощутят.

Фото: Yuan Quan/XinHua / Global Look Press

«В настоящий момент событие пока продолжается, хотя длительным оно быть не должно. Все же основные массы плазмы уже прошли мимо планеты», — говорится на сайте. Буря может вызвать небольшие сбои в работе электроники и повлиять на самочувствие метеозависимых людей. Рекомендуется избегать стрессовых ситуаций и больше отдыхать. Помимо дискомфорта, земляне смогут понаблюдать за северным сиянием. Повезет жителям Западного полушария: наиболее яркие сияния будут в Канаде и США. В России их зону не выявили.

Фото: Скриншот сайта Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

Магнитная буря 26–27 сентября Ученые прогнозируют сильную магнитную бурю 26 и 27 сентября. Возможны серьезные сбои в работе техники и ухудшение самочувствия у людей с хроническими заболеваниями. Метеозависимым людям рекомендуют ограничить физические нагрузки и избегать переутомления. Магнитная буря 28 сентября В конце месяца ожидается менее интенсивная магнитная буря, которая тем не менее может вызвать серьезные проблемы со связью и электропитанием. Люди могут отмечать у себя головные боли, слабость и другие симптомы метеочувствительности. В это время важно соблюдать режим дня, отказаться от тяжелой пищи и не перегружать себя работой.

Фото: Скриншот сайта Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

Отчего возникают магнитные бури Магнитная буря — возмущение геомагнитного поля Земли, которое происходит из-за вспышек на Солнце. «Солнце — это большой котел, в котором из водорода постоянно производится гелий. По этой причине в космос выбрасываются ядра водорода. Иногда эти процессы происходят быстрее, поэтому случаются мощные выбросы. Они выглядят как темные пятна», — рассказал 360.ru ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН, научно-исследовательской лаборатории космических исследований Натан Эйсмонт. Если такой выброс попадает в Землю, то на планете возникают магнитные бури, когда протоны встречаются с земным магнитным полем. От их скорости зависит длительность явления. Частицы могут двигаться по направлению к нашей планете со скоростью от 100 до 900 километров в секунду. «Магнитное поле на земле защищает нас и все живое от всплесков солнца. Нужно знать, что протоны попадают в воронки у полюсов. Через них они попадают в слои атмосферы», — уточнил ученый.

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Иногда протоны могут серьезно влиять на жизнь, например, на линии электропередачи. Однажды в Канаде во время магнитной бури вышло из строя электроснабжение. «Кроме того, протоны могут повлиять на спутники и вывести их из строя. На время магнитных бурь устройства следует перевести в безопасный режим. Также протоны способствуют „набуханию“ атмосферы. В один из таких случаев бизнесмен Илон Маск потерял часть летающих спутников. Атмосфера их вытеснила, и они сгорели», — рассказал Эйсмонт. Существует несколько методов прогнозирования магнитных бурь. Один из них — наблюдение за солнечными пятнами. Это области на поверхности нашей звезды, где температура ниже, чем в окружающей среде.

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Другой метод — использование космических аппаратов, которые измеряют параметры солнечного ветра, потока заряженных частиц, который исходит от светила. Такой ветер может ускоряться или замедляться под воздействием магнитных полей. Измеряя его скорость и плотность, можно предсказать вероятность возникновения магнитной бури. Несмотря на то что магнитные бури не представляют непосредственной угрозы для жизни и здоровья человека, они могут вызывать сбои в работе техники и ухудшение самочувствия у некоторых людей. Поэтому важно следить за прогнозами магнитных бурь. Головная боль при магнитной буре: как облегчить Магнитные бури могут вызывать головную боль у метеозависимых. Это связано с тем, что изменения магнитного поля Земли влияют на работу сердечно-сосудистой и нервной систем человека.

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Чтобы облегчить головную боль во время магнитных бурь, можно попробовать следующие методы: Постарайтесь больше отдыхать и спать, чтобы снизить нагрузку на организм.

Прогулки на свежем воздухе помогут улучшить кровообращение и насытить организм кислородом.

Теплый душ или ванна помогут снять напряжение и расслабить мышцы.

Легкая физическая активность, например, йога или растяжка, помогут улучшить кровообращение.

Массаж головы и шеи может помочь снять напряжение в мышцах и уменьшить головную боль.

Избегание стрессовых ситуаций, который способствует усугублению головной боли. «Во время магнитных бурь нужно больше находиться на свежем воздухе и отдавать предпочтение физической активности. Это должна быть легкая физическая нагрузка, например фитнес. Прогулки развивают сердечно-сосудистую и дыхательную систему, поэтому им тоже следует уделить внимание», — рассказал 360.ru фитнес-тренер и эксперт по ЗОЖ Игорь Коркин.

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Магнитная буря — прекрасное время для отдыха и хобби. Мозг будет синтезировать необходимые для хорошего настроения гормоны, которые смогут нивелировать негативное влияние бурь. Правильное и сбалансированное питание — еще один совет, который дал Коркин. По его словам, оно необходимо для набора нужного количества белков, жиров и углеводов. Если соблюдать это правило, не возникнет профицита или дефицита витаминов, а мышцы останутся в тонусе. Усталость в магнитную бурю: как справиться Плохое самочувствие во время магнитной бури — нормальное явление, особенно для метеозависимых. В такие дни многие испытывают усталость, головную боль и другие неприятные симптомы. Несколько советов, как справиться с усталостью во время магнитной бури: Отдыхайте. Постарайтесь снизить нагрузку на организм, больше отдыхайте и спите.

Избегайте стресса. Стресс может усугубить симптомы магнитной бури. Попробуйте расслабиться с помощью медитации, йоги или других методов релаксации.

Питайтесь правильно. Во время магнитных бурь важно питаться здоровой пищей, богатой витаминами и минералами. Избегайте тяжелой и жирной пищи.

Пейте воду. Вода помогает организму справляться со стрессом и улучшает общее состояние здоровья.

Занимайтесь спортом. Умеренные физические нагрузки могут помочь улучшить кровообращение и снять напряжение. Однако не переусердствуйте, если чувствуете себя плохо.

Если вы испытываете сильные боли, обратитесь к врачу. Он поможет определить причину такого состояния и даст рекомендации по лечению.

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

«Такие мощные магнитные бури обычно имеют непродолжительный характер. Не думаю, что сегодняшние магнитные бури будут долгими», — порассуждала в разговоре с 360.ru эзотерик Анастасия Петрова. По ее мнению, не стоит бояться магнитных бурь, но если вы чувствуете, что ваши дела в этот день идут не так. Существуют внешние обстоятельства, на которые человек не может повлиять. Например, природные катаклизмы и изменения.

Нужно поберечь себя, постараться успокоиться и наблюдать со стороны за происходящим. И если у вас есть возможность в этот день отдохнуть, то лучше это сделать. Анастасия Петрова эзотерик

Сколько магнитных бурь случается за год и от чего зависит их количество За год происходит несколько десятков магнитных бурь разной интенсивности. Их количество зависит от солнечной активности, которая имеет 11-летний цикл. В периоды повышенной активности Солнца вероятность возникновения магнитных бурь выше. Также на количество бурь влияют процессы на поверхности светила, такие как вспышки и выбросы корональной массы.