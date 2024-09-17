Как пережить мощнейшую магнитную бурю сентября? Советы физика, тренера и эзотерика
Физик Эйнмонт объяснил природу магнитных бурь на Земле
В конце сентября 2024 года Землю настигнет несколько мощных магнитных бурь. Одна из них пришлась на 16–17-е числа. Она может повлиять на самочувствие метеозависимых людей и работу некоторых технических систем. Когда именно прогнозируются магнитные бури, как они могут сказаться на здоровье человека и что делать метеозависимым — в материале 360.ru.
Магнитные бури в конце сентября 2024 года
В последние годы ученые отмечают увеличение активности на Солнце. Это может привести к более частым и интенсивным магнитным бурям на Земле. В связи с этим важно знать, когда ожидаются такие явления, чтобы быть готовым к возможным последствиям для здоровья и техники.
По прогнозам, в конце сентября-2024 ожидается несколько магнитных бурь разной интенсивности.
Магнитная буря 16–17 сентября
Согласно данным с сайта Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, сегодняшняя магнитная буря оценивается на 3.66 из пяти возможных. Это довольно мощная волна, которую люди точно ощутят.
«В настоящий момент событие пока продолжается, хотя длительным оно быть не должно. Все же основные массы плазмы уже прошли мимо планеты», — говорится на сайте.
Буря может вызвать небольшие сбои в работе электроники и повлиять на самочувствие метеозависимых людей. Рекомендуется избегать стрессовых ситуаций и больше отдыхать.
Помимо дискомфорта, земляне смогут понаблюдать за северным сиянием. Повезет жителям Западного полушария: наиболее яркие сияния будут в Канаде и США. В России их зону не выявили.
Магнитная буря 26–27 сентября
Ученые прогнозируют сильную магнитную бурю 26 и 27 сентября. Возможны серьезные сбои в работе техники и ухудшение самочувствия у людей с хроническими заболеваниями.
Метеозависимым людям рекомендуют ограничить физические нагрузки и избегать переутомления.
Магнитная буря 28 сентября
В конце месяца ожидается менее интенсивная магнитная буря, которая тем не менее может вызвать серьезные проблемы со связью и электропитанием.
Люди могут отмечать у себя головные боли, слабость и другие симптомы метеочувствительности. В это время важно соблюдать режим дня, отказаться от тяжелой пищи и не перегружать себя работой.
Отчего возникают магнитные бури
Магнитная буря — возмущение геомагнитного поля Земли, которое происходит из-за вспышек на Солнце.
«Солнце — это большой котел, в котором из водорода постоянно производится гелий. По этой причине в космос выбрасываются ядра водорода. Иногда эти процессы происходят быстрее, поэтому случаются мощные выбросы. Они выглядят как темные пятна», — рассказал 360.ru ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН, научно-исследовательской лаборатории космических исследований Натан Эйсмонт.
Если такой выброс попадает в Землю, то на планете возникают магнитные бури, когда протоны встречаются с земным магнитным полем. От их скорости зависит длительность явления. Частицы могут двигаться по направлению к нашей планете со скоростью от 100 до 900 километров в секунду.
«Магнитное поле на земле защищает нас и все живое от всплесков солнца. Нужно знать, что протоны попадают в воронки у полюсов. Через них они попадают в слои атмосферы», — уточнил ученый.
Иногда протоны могут серьезно влиять на жизнь, например, на линии электропередачи. Однажды в Канаде во время магнитной бури вышло из строя электроснабжение.
«Кроме того, протоны могут повлиять на спутники и вывести их из строя. На время магнитных бурь устройства следует перевести в безопасный режим. Также протоны способствуют „набуханию“ атмосферы. В один из таких случаев бизнесмен Илон Маск потерял часть летающих спутников. Атмосфера их вытеснила, и они сгорели», — рассказал Эйсмонт.
Существует несколько методов прогнозирования магнитных бурь. Один из них — наблюдение за солнечными пятнами. Это области на поверхности нашей звезды, где температура ниже, чем в окружающей среде.
Другой метод — использование космических аппаратов, которые измеряют параметры солнечного ветра, потока заряженных частиц, который исходит от светила.
Такой ветер может ускоряться или замедляться под воздействием магнитных полей. Измеряя его скорость и плотность, можно предсказать вероятность возникновения магнитной бури.
Несмотря на то что магнитные бури не представляют непосредственной угрозы для жизни и здоровья человека, они могут вызывать сбои в работе техники и ухудшение самочувствия у некоторых людей. Поэтому важно следить за прогнозами магнитных бурь.
Головная боль при магнитной буре: как облегчить
Магнитные бури могут вызывать головную боль у метеозависимых. Это связано с тем, что изменения магнитного поля Земли влияют на работу сердечно-сосудистой и нервной систем человека.
Чтобы облегчить головную боль во время магнитных бурь, можно попробовать следующие методы:
- Постарайтесь больше отдыхать и спать, чтобы снизить нагрузку на организм.
- Прогулки на свежем воздухе помогут улучшить кровообращение и насытить организм кислородом.
- Теплый душ или ванна помогут снять напряжение и расслабить мышцы.
- Легкая физическая активность, например, йога или растяжка, помогут улучшить кровообращение.
- Массаж головы и шеи может помочь снять напряжение в мышцах и уменьшить головную боль.
- Избегание стрессовых ситуаций, который способствует усугублению головной боли.
«Во время магнитных бурь нужно больше находиться на свежем воздухе и отдавать предпочтение физической активности. Это должна быть легкая физическая нагрузка, например фитнес. Прогулки развивают сердечно-сосудистую и дыхательную систему, поэтому им тоже следует уделить внимание», — рассказал 360.ru фитнес-тренер и эксперт по ЗОЖ Игорь Коркин.
Магнитная буря — прекрасное время для отдыха и хобби. Мозг будет синтезировать необходимые для хорошего настроения гормоны, которые смогут нивелировать негативное влияние бурь.
Правильное и сбалансированное питание — еще один совет, который дал Коркин. По его словам, оно необходимо для набора нужного количества белков, жиров и углеводов. Если соблюдать это правило, не возникнет профицита или дефицита витаминов, а мышцы останутся в тонусе.
Усталость в магнитную бурю: как справиться
Плохое самочувствие во время магнитной бури — нормальное явление, особенно для метеозависимых. В такие дни многие испытывают усталость, головную боль и другие неприятные симптомы.
Несколько советов, как справиться с усталостью во время магнитной бури:
- Отдыхайте. Постарайтесь снизить нагрузку на организм, больше отдыхайте и спите.
- Избегайте стресса. Стресс может усугубить симптомы магнитной бури. Попробуйте расслабиться с помощью медитации, йоги или других методов релаксации.
- Питайтесь правильно. Во время магнитных бурь важно питаться здоровой пищей, богатой витаминами и минералами. Избегайте тяжелой и жирной пищи.
- Пейте воду. Вода помогает организму справляться со стрессом и улучшает общее состояние здоровья.
- Занимайтесь спортом. Умеренные физические нагрузки могут помочь улучшить кровообращение и снять напряжение. Однако не переусердствуйте, если чувствуете себя плохо.
- Если вы испытываете сильные боли, обратитесь к врачу. Он поможет определить причину такого состояния и даст рекомендации по лечению.
«Такие мощные магнитные бури обычно имеют непродолжительный характер. Не думаю, что сегодняшние магнитные бури будут долгими», — порассуждала в разговоре с 360.ru эзотерик Анастасия Петрова.
По ее мнению, не стоит бояться магнитных бурь, но если вы чувствуете, что ваши дела в этот день идут не так. Существуют внешние обстоятельства, на которые человек не может повлиять. Например, природные катаклизмы и изменения.
Нужно поберечь себя, постараться успокоиться и наблюдать со стороны за происходящим. И если у вас есть возможность в этот день отдохнуть, то лучше это сделать.
Анастасия Петрова
эзотерик
Сколько магнитных бурь случается за год и от чего зависит их количество
За год происходит несколько десятков магнитных бурь разной интенсивности. Их количество зависит от солнечной активности, которая имеет 11-летний цикл. В периоды повышенной активности Солнца вероятность возникновения магнитных бурь выше.
Также на количество бурь влияют процессы на поверхности светила, такие как вспышки и выбросы корональной массы.