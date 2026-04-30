30 апреля 2026 17:22 Сезон цветения в Москве и Подмосковье: как аллергикам пережить май-2026 Аллерголог Болибок объяснил, почему аллергикам опасно садиться за руль в мае 0 0 0 Фото: Belkin Aleksey/news.ru / www.globallookpress.com Здоровье

Уже несколько недель в Москве и Подмосковье довольно холодно, однако синоптики обещают скорый приход тепла. А вместе с ним начнется активное цветение — самый опасный период для аллергиков. Чего опасаться таким людям в мае, как себя защитить и какие методы лечения сезонных аллергий сегодня существуют, выяснил 360.ru.

Что активно цветет в мае В последнем весеннем месяце особенную опасность для жителей Москвы и Подмосковья представляют следующие цветующие лиственные деревья и кустарники: Береза;

Лещина, он же орешник;

Ольха;

Дуб;

Клен;

Вяз;

Ива;

Тополь;

Осина;

Сирень;

Черемуха;

Боярышник;

Ясень;

Каштан. Не нужно забывать и про цветение сорных и злаковых трав. Еще один фактор, который может стать опасным для сезонных аллергиков — сухая, теплая и солнечная погода с ветром, которую обещают синоптики совсем скоро в столице и регионе. Даже небольшой ветерок разносит пыльцу, что увеличивает ее концентрацию в воздухе, рассказал 360.ru врач, аллерголог и иммунолог Владимир Болибок. «Самая благоприятная погода для аллергиков — это дождь. Он вымывает из воздуха пыльцу, соответственно, ее концентрация резко падает. Поэтому такие люди лучше всего чувствуют себя во время осадков», — объяснил врач.

Как отличить аллергию от простуды Аллергиков условно называют «чихальщиками», так как в их нос попадает пыльца из воздуха, возникает зуд, который вызывает чихание. Причем это чихание случается приступами, объяснил Болибок. Тех, кто страдает ОРВИ, условно называют «курильщиками», так как они чихают из-за заложенного носа. Состояние часто сопровождается соплями, повышенной температурой, а как такого чихания нет, но даже если и есть, то редкое. «При аллергических процессах температура, как правило, не повышается, а если повышается, то в начале заболевания, когда появляются первые симптомы, или через некоторое время, когда присоединяется так называемая вторичная инфекция», — пояснил аллерголог.

Как защитить себя от аллергенов в мае 2026 года Первый способ защитить себя от майской аллергии — избегать ее причин, то есть не вдыхать пыльцу. «Если нет контакта с аллергеном, нет и аллергической реакции. Поэтому если есть возможность, лучше уехать в другую местность, где нет цветущих деревьев. В России это регионы Черного моря, побережья Кавказа, также можно поехать за границу», — отметил Болибок. Если такой возможности нет, следует запастись барьерными средствами защиты — маскками. Они могут быть самыми обычными, однако их нужно не забывать вовремя менять. Тканевая маска тоже поможет, так как пыльца состоит из достаточно крупных и легких частиц, поэтому они застревают в ткани. Кроме того, существуют специальные аллергомаски, которые плотно прилегают к лицу. У них большая фильтрующая поверхность, есть клапаны выдоха, которые облегчают дыхание. Такими часто пользуются аллергики, которые занимаются физической активностью на воздухе: бегают, катаются на велосипедах, играют в футбол. Если у человека во время сезона цветения проявляется конъюнктивит — воспаление глаз, ему обязательно нужно защищать глаза очками. Лучше всего подойдут не обычные очки для зрения или солнечные, а с широкими дугами, чтобы глаз был закрыт со всех сторон. Такие можно приобрести в строительном или спортивном магазине.

Само собой, нужно защитить жилище от попадания пыльцы в дом. При проветривании важно занавешивать окна марлей или другим нетканным материалом, например, спанбондом, сделанным из синтетики. Дополнительно можно поставить очиститель воздуха. Его можно спутать с увлажнителем или ионизатором, но аллергикам нужен именно очиститель, который заберет в себя всю пыльцу в доме. Желательно иметь такой же прибор и на работе. Самое страшное, что может случится с аллергиком — приступ чихания за рулем. В такие моменты человек полностью теряет способность управлять автомобилем, что очень опасно. Болибок посоветовал во время поездки закрывать все окна, включать климат-контроль и ставить в салон очиститель воздуха. Он поможет избавиться не только от пыльцы, но и от пыли. «Если и это не помогает, лучше ездить за рулем в защитной маске», — отметил иммунолог.

Как сегодня лечат сезонные аллергии Симптоматическое лечение Препараты для симптоматического лечения аллергии продаются в аптеках без рецепта. Можно проконсультироваться с фармацевтом и приобрести себе один из них, чтобы облегчить свое состояние в мае. «Сегодня в список безрецептурных препаратов попали некоторые гормональные спреи для носа и капли для глаз. Лично я не рекомендуют ими пользоваться, потому что они понижают локальный иммунитет и открывают слизистую для следующей атаки бактериями и вирусами», — отметил Болибок. Метод рабочий, однако если из года в год лечить только симптомы, аллергия постепенно будет нарастать. Это означает, что количество аллергенов, вызывающих это состояние, начнет расширяться. Развивается так называемая поливалентная аллергия, и сезон начинает растягиваться от весны до конца лета, а иногда даже осени. «Сезон аллергии растягивается за счет присоединения новых аллергенов. В начале она может появляться на пыльцу березы, затем присоединится ольха, потом травы, та же полынь. Такую аллергию очень сложно лечить, а люди от нее прямо страдают», — объяснил врач.

Аллерговакцинация Логичный вопрос — а как именно лечить аллергию, а не заглушать ее симптомы? Сегодня в России есть два действенных способа, один из которых носит название аллерговакцинация, или АСИТ. «Это вакцины, которые повышают иммунитет и нормализуют иммунный ответ на определенные аллергены. Есть вакцина к пыльце березы, отдельная — к ольхе, еще одна — к орешнику и так далее», — отметил Болибок.

Интересно Этот метод существует более 120 лет. Впервые вакцину против аллергии применили в 1907 году, и сделал это австрийский педиатр-аллерголог Клеман фон Пирке. Он же придумал тестирование на аллергены.

Аутолимфоцитотерапия Еще один метод лечения аллергии — аутолимфоцитотерапия, или АЛТ. Он заключается в следующем: у пациента берут кровь, выделяют из нее белые клетки — лимфоциты — и вводят их обратно человеку. Это российская разработка, которую также называют методом Логиновой — по имени аллерголога, кандидата медицинских наук, которая его и придумала. Как правило, метод применяют, если у человека уже развилась тяжелая поливалентная аллергия, когда невозможно понять, на что именно она проявляется или установленных аллергенов несколько.

Современная проблема аллергиков Болибок отметил, что нынешним аллергикам приходится нелегко. Сегодня перед приемом к аллергологу в городской поликлинике нужно сначала записаться к участковому терапевту, который даст направление и дополнительно направит на сдачу анализов. «Пока эта бюрократическая канитель длится, проходит определенное время, ведь напрямую по полису ОМС к аллергологу не записаться. От этого страдают сами врачи, потому что пациенты в этом остром периоде к ним не попадают. Поэтому, к сожалению, аллергиков сейчас становится все больше и больше», — подытожил аллерголог.