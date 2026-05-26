От жары к холоду: как адаптироваться к резким перепадам температуры в мае? Врач Прокофьев: у каждого должна быть аптечка на случай изменения погоды

Жителям столичного региона пообещали сильное похолодание в конце мая, уже на текущей неделе в Подмосковье может пойти мокрый снег. 360.ru разобрался, как пережить резкую смену погоды без последствий для здоровья.

Как отличить плохое самочувствие из-за погоды от болезни Внезапная смена погоды может отразиться на самочувствии, особенно это касается метеозависимых людей. Важно отличать симптомы метеозависимости от заболевания. «В первую очередь — анамнез, то, что действительно резко поменялась погода, начались дожди, холод или жара. Как правило, это головная боль, она связана в первую очередь со спазмом сосудов. Головокружение, потому что происходит перераспределение мозгового кровотока. Возможна слабость, отечность, шум в ушах, мелькание мошек перед глазами. По большому счету, все симптомы связаны с изменением артериального давления, либо изменением кровотока», — объяснил 360.ru врач-кардиолог, обладатель статуса «Московский врач» Денис Прокофьев.

Основное отличие метеочувствительности от заболевание — отсутствие повышенной температуры, заложенности носа, кашля, боли в мышцах и суставах.

Симптомы интоксикации должны отсутствовать. Денис Прокофьев

У каждого человека должны быть измерительные приборы, такие как тонометр, термометр и пульсоксиметр. «При первых изменениях самочувствия человек должен определить температуру тела, измерить артериальное давление, посмотреть степень оксигенации и пульса. И уже в зависимости от этих показателей принимать решения. Не по самочувствию, а именно исходя из цифровых показателей», — посоветовал врач.

Для понимания погоды важно иметь барометр или электронную метеостанцию, а также использовать интернет-источники. В открытом доступе есть информация об атмосферном давлении, влажности, магнитных бурях, ультрафиолетовом излучении и наличии аллергенов в воздухе.

Здесь очень простой пример. У человека возникает головная боль. Он не измеряет артериальное давление. Головная боль, например, связана с повышенным артериальным давлением на фоне изменения атмосферного давления. Он принимает анальгетики, например, в виде цитрамона, и еще значительно повышает артериальное давление, доводя себя собственными руками до гипертонического криза. Причиной этого стало пренебрежение к измерению артериального давления. Денис Прокофьев

Как пережить изменения погоды метеозависимым людям Мер профилактики для метеочувствительных людей не существует, отметил Прокофьев. «Понятно, что если человеку выставлен диагноз гипертонической болезни, он постоянно принимает препараты и должен четко ориентироваться, в первую очередь, в скоропомощных препаратах. На самом деле, неважно, страдает человек гипертонией или не страдает», — заявил он.

У всех должна быть аптечка скорой помощи, содержащая препараты для повышения и понижения артериального давления, уменьшения пульса, повышения концентрации кислорода в организме.

Используем международные названия. Это «Каптоприл», который создан для снижения артериального давления. Сосудосуживающие капли, которые созданы для повышения артериального давления. «Атенолол», либо «Бисопролол» для снижения пульса. Спазмолитик для снятия головной боли. «Бетагистин», направленный на снятие головокружений. Денис Прокофьев

Прием препаратов для пациентов с гипертонией, ишемической болезнью сердца, инфарктами и инсультами не подлежит коррекции на фоне погоды. «Вполне возможно, что понадобится дополнительное медикаментозное средство. Постоянная терапия как принимается, так и принимается. Нельзя постоянные приемы препаратов корректировать под погоду», — подчеркнул Прокофьев.

В качестве самопомощи подходит углекислота. «Просто берете целлофановый пакет и делаете равномерно пять выдохов и пять вдохов. Поступление углекислоты в организм снижает артериальное давление. Это первый механизм. Дальше широко используются акупунктурные точки. Есть специальные точки на нашем теле, которые позволяют снизить давление, убрать головную боль. Это общедоступная методика самомассажа, которая может быть эффективна как скорая помощь», — заключил врач.