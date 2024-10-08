Сегодня 14:47 Роженица на Кубани истекла кровью и умерла. Мать погибшей заявила о вине врача Мать умершей от потери крови роженицы из Краснодара заявила о вине врача 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Здоровье

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Рождение второго ребенка закончилось мучительной смертью для жительницы Краснодарского края. У женщины открылось сильное кровотечение, которое не останавливалось на протяжении четырех дней. Мать погибшей Лариса в беседе с 360.ru заявила, что вина в смерти дочери лежит на враче, который не учел показания для проведения кесарева сечения.

Кровавые роды

Лариса рассказала, что дочь подошла к беременности очень ответственно: наблюдалась в женской консультации, проходила обследования и сдавала анализы. Несколько раз ей пришлось лежать в стационарах с отеками и тонусом матки. Кроме того, врачи диагностировали ей низкую плацентацию и вросшую плаценту.

«Дочь договорилась с врачом — акушером-гинекологом из городского перинатального центра, что рожать будет у него. Она поехала к нему 18 августа 2023 года, ей сделали УЗИ. Предполагаемый вес плода составил 4500 плюс-минус 200 граммов. Дочь сказала доктору, что в женской консультации ей назначили МРТ, но врач сказал, что его делать не надо», — пояснила Лариса. Она добавила, что спустя три дня дочь приехала на роды с вещами. И спустя несколько часов прислала сообщение: «Сказали: рожай сама. Прокололи пузырь. Лежу на КТГ. Страшно».

Фото: Pixabay

«Моя дочь родила девочку весом 4530 граммов. При извлечении последа у нее началось массивное кровотечение», — заявила собеседница 360.ru.

Лариса подчеркнула, что приехала в перинатальный центр глубокой ночью. Встретивший ее врач заявил, что роженица потеряла 12 литров крови, поэтому медики начали переливание, но пока успеха нет, потому что кровь выходит обратно. «Она была в крайне тяжелом состоянии, начали отказывать почки. Я по своей линии, а врачи по своей договаривались о переводе в краевую клиническую больницу № 2, где есть диализ», — рассказала мать погибшей.

Лариса добавила, что дочь провела четверо суток в реанимации. Для сбора крови начали поиск доноров.

Ей вливали кровь, а она выходила во все отверстия. Лариса мать погибшей роженицы из Краснодара

Роженица умерла 25 августа. Перинатальный центр перед семьей не извинился и никаких соболезнований не выразил. Мать погибшей написала обращение в краевой главк Следственного комитета. В распоряжении 360.ru есть копия документа. Из него следует, что мать задавала врачу вопрос, почему погибшей дочери не сделали кесарево сечение, ведь у нее были все показания для проведения такой операции: приросшая плацента и предполагаемый вес ребенка. На это медик ответил, что если новорожденный весит в пределах 4700 граммов, то проводят естественные роды.

Фото: Pixabay

В пресс-службе Минздрава Краснодарского края дать комментарий 360.ru отказались, сославшись на федеральный закон о врачебной тайне. Получить комментарий перинатального центра редакции не удалось.

Ход уголовного дела

Показаний для проведения погибшей роженице кесарева сечения было достаточно. Но врачи почему-то сделали выбор естественных родов, заявил юрист медицинского права Сергей Бронницкий. «К сожалению, для пациентки все закончилось печально. Началось массированное кровотечение, которое так и не удалось остановить. За весь период перелили более 10 литров крови, и такая массированная гемотрансфузия закончилась ДВС-синдромом. Это и стало причиной смерти. Пока дело находится на стадии разбирательства», — добавил он.

Фото: Pixabay

По данным Telegram-канала Kub Mash, краснодарские следователи завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

После того, как информация разошлась по Сети, ходом расследования заинтересовался председатель СК Александр Бастрыкин. В пресс-службе ведомства сообщили, что он поручил руководителю краевого главка Андрею Маслову принять меры для завершения расследования в самые короткие сроки и представить доклад по его итогам. Исполнение поручения Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате.