Сегодня 02:07 Импланты для груди появились на вторичном рынке. Почему ни одна клиника их не примет Кулиев: установка б/у имплантов в грудь может привести к отторжению и нагноению 0 0 0 Фото: Lino Mirgeler/dpa / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Россиянки стали выставлять на продажу силиконовые импланты — как новые в упаковках, так и бывшие в употреблении — по ценам намного ниже рынка. Так они решили компенсировать затраты на операции. Почему хирурги даже не рассматривают вариант установки имплантов, купленных пациентками, и как эндопротезы попали в свободную продажу, узнал 360.ru.

Силикон со скидкой

Потенциальных покупателей силиконовых имплантов продавщицы завлекают значительными скидками. Самые низкие цены установили владелицы уже бывших в употреблении эндопротезов. Например, за изделия под брендом Mentor от американской компании Johnson & Johnson продавщица попросила 24 900 рублей. Обработанные и стерилизованные силиконовые изделия она пообещала доставить за один день. Гелевые импланты Mentor в упаковке, то есть ни разу не использованные, покупатели могут приобрести за 65 тысяч рублей с доставкой за шесть дней. При этом рыночная цена товаров этого бренда начинается от 140 тысяч рублей. То есть разница ощутимая.

В объявлениях владелицы использованных имплантов объяснили свое решение выставить их на продажу желанием вернуть часть средств, потраченных на операцию. Они подчеркивали, что не видят дальнейшего смысла в том, чтобы их носить.

Фото: Lino Mirgeler/dpa / www.globallookpress.com

Пластический хирург Теймур Кулиев в комментарии 360.ru заявил, что пациентки, которые удаляют импланты для замены или отказываются их носить и уходят на операцию по подтяжке груди, часто просят их выдать им на руки. «А вот что они делают с ними дальше — этого никто не знает», — заявил врач. Продавец новых и даже не распакованных имплантов в комментарии 360.ru уточнил, что они остались у него с доковидных времен. Срока годности у этого товара нет, поэтому он выставил их на продажу. «Было 10 штук, девять уже продал. Это новый и нераспакованный товар, который закупали в рамках тендеров. Это остатки с тех времен», — отметил он. Импланты груди вполне могут выставляться на продажу владельцами, но здесь велик риск для покупателя. Об этом 360.ru заявила старший преподаватель Юридического факультета Финансового университета при правительстве России Марина Пронина. Она пояснила, что в случае с использованными имплантами прежде всего стоит вопрос гигиены, а новые и не распакованные изделия могут вызывать вопросы с точки зрения качества изготовления.

Фото: Arne Dedert/dpa / www.globallookpress.com

«Ответственность за качество товара лежит на продавце. Но если эта вещь невозвратная, не подошла или оказалась бракованной, то взыскать компенсацию покупатель сможет только через суд. Еще ему придется потратить деньги на экспертизу и ждать от двух до трех месяцев», — заявила Пронина. Юрист рекомендовала ни в коем случае не покупать подобные импланты, потому что врачи откажутся использовать их для операции, поскольку они не знают, насколько материал изделия совместим с пациентом.

Почему хирурги не примут со своим имплантом

Ни один уважающий себя врач не станет покупать импланты по объявлению. Они пользуются услугами специализированных компаний, которые занимаются производством и поставкой сертифицированных товаров. Такими тонкостями работы с 360.ru поделился пластический хирург Теймур Кулиев. «У имплантов есть пожизненная гарантия. Если по какой-то причине случился разрыв, то компания выплачивает компенсацию или присылает замену. Это целая сложная схема. Поэтому, если кто-то принес свой имплант на операцию, то его точно не примут», — заявил врач. Кулиев подчеркнул, что пациенты не могу приносит ни препараты, ни импланты, ни любые расходные материалы. Врач должен быть уверен в стерильности и качестве продукции, с которой ему предстоит работать.

Фото: imago stock&people / www.globallookpress.com

«Хороший имплант стоит около 100 тысяч рублей, поэтому он не может продаваться за 35 тысяч рублей. Я бы сомневался в его качестве, даже если бы он был в упаковке», — добавил собеседник 360.ru. Хирург подчеркнул, что никогда не слышал о том, чтобы кто-то из его коллег проводил операцию по установке уже бывших в употреблении имплантов. Но не исключил, что подобные операции могут проводиться подпольно, потому что в клиниках это сделать просто невозможно из-за высоких рисков.

«Может начаться отторжение, нагноение даже при установке импланта, который не прошел сертификацию. Поэтому я даже не представляю себе, чтобы кто-то из врачей взялся за подобное», — отметил Кулиев.

С ним согласился пластический хирург и главный врач клиники Art Plastic Тигран Алексанян. Саму возможность повторного использования импланта для груди он назвал полным бредом. «Даже если его стерилизовали, а у бывшей владелицы был ВИЧ или гепатит C, то риски заражения огромные», — пояснил он. По его словам, все импланты, которые закупают клиники, имеют сертификаты, пациентки после операции получают специальные коды, которые могут использовать как подтверждение гарантийного случая. При покупке силиконовых изделий с рук никто подобных документов не даст и ответственности за последствия точно нести не станет.