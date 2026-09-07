Имбирь с лимоном при простуде: кому опасно принимать такой напиток?

Когда начинается сезон ОРВИ, чай с лимоном и имбирем становится настоящим хитом. Многие привыкли заваривать его при первых чихах, чтобы «прогреть» организм и получить ударную дозу витамина С. Но насколько безопасен этот напиток? Гастроэнтеролог, нутрициолог и терапевт Александра Разаренова в беседе с 360.ru объяснила, когда такой чай стоит пить с осторожностью.

Категорическое табу на чай с имбирем и лимоном действует только для людей с аллергией на лимон и имбирь. Также серьезно к этому напитку стоит отнестись пациентам с проблемами свертываемости крови.

«Если человек принимает препараты, которые влияют на свертываемость крови, надо быть внимательными, потому что большие концентрированные дозы имбиря и различные варианты имбирных настоев лучше не использовать без согласования с врачом для тех людей, кто принимает антикоагулянты или антиагреганты, особенно если есть склонность к кровотечениям», — отметила врач.

Тем, у кого есть хронические проблемы с пищеварением, пить такой чай тоже стоит аккуратно.

«С осторожностью я бы рекомендовала относиться к такому напитку при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ), когда у человека есть выраженная изжога, гастрит и язвенная болезнь в фазе обострения. И лимон, и имбирь при этих заболеваниях могут усиливать дискомфорт, жжение, боль, отрыжку и другие неприятные симптомы. С осторожностью относиться к такому напитку стоит и людям с желчнокаменной болезнью. Особенно если имбирь употребляется в больших количествах. Так как он может влиять на моторику желчевыводящих путей, это может вызвать неприятные симптомы в виде тяжести, боли, дискомфорта в правой подреберной области», — объяснила Разаренова.

Специалист добавила, что если у человека есть камни или билиарный сладж, то в этих ситуациях имбирно-лимонный чай не рекомендован в больших количествах, так как влияет на моторику желчевыводящих путей.

Терапевт напомнила, что чай с имбирем и лимоном сам по себе не лечит ОРВИ и не сокращает болезнь, и это доказано. Однако теплый напиток может уменьшать боли в горле, помогать поддерживать питьевой режим, что немаловажно при ОРВИ, помогать расслабиться, что очень важно с целью помощи нашей иммунной системы.