Грязный фильтр кондиционера: аллергия, астма и болезнь легионеров — что скрывается за комфортом
Иммунолог Болибок: грязный кондиционер грозит аллергией и инфекциями
После вспышки болезни легионеров в Нью-Йорке, где число заразившихся достигло 72 человек, а трое скончались, Роспотребнадзор предупредил россиян о риске заражения из-за грязных фильтров кондиционеров. Одновременно с этим врачи зафиксировали рост числа обращений с так называемой «кондиционерной аллергией». О том, чем на самом деле опасны кондиционеры и как защитить себя, ведущая 360.ru Регина Пономарева поговорила с врачом-аллергологом, иммунологом Владимиром Болибоком.
Кондиционер, аллергия и инфекции
Владимир Болибок объяснил, что любое устройство для охлаждения воздуха превращается в рассадник инфекций, если его не обслуживать. Фильтры собирают органику — частицы кожи, слюны и жира, на которых начинают активно размножаться микробы и плесень.
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Болезнь легионеров — это тяжелая форма пневмонии, которую вызывают бактерии легионеллы, обитающие в теплой стоячей воде. Заразиться можно, вдохнув мельчайшие водяные капельки с этими бактериями, например, из неисправных центральных систем кондиционирования или душевых.
«Кондиционер, как и любое техническое устройство, нуждается в регулярном уходе и обслуживании. Если этого не делать, то он собирает в себя достаточно большое количество органики. На этой органике начинают размножаться всякие неполезные для человека микробы, плесени и даже клещи домашней пыли. Дальше это все опять выдувается обратно, если это сплит-система. Соответственно, в воздухе это все висит, и человек этим дышит», — пояснил врач.
По словам эксперта, проблемы со здоровьем делятся на две большие группы. Первая — это аллергические реакции, которые провоцируют плесень и клещи, вызывая ринит, бронхиальную астму и конъюнктивит.
Поэтому кондиционеры надо регулярно обслуживать. Если этого не делать, то нам грозят заболевания двух типов. С одной стороны, это аллергия. Аллергия прежде всего на плесень. Потому что плесень достаточно сильный аллерген. Аллергия может быть на клеща домашней пыли, который может размножаться на фильтре кондиционера.
Владимир Болибок
врач-аллерголог, иммунолог
Вторая и более опасная группа — инфекционные заболевания, включая болезнь легионеров. Однако врач подчеркнул, что бытовые сплит-системы здесь не главный источник угрозы.
«Вторая группа заболеваний, которые развиваются в результате неправильного обслуживания кондиционера, это инфекционные заболевания. К ним относится болезнь легионеров. Но болезнь легионеров — это прежде всего беда так называемых централизованных систем кондиционирования зданий. То есть прежде всего там, где циркулирует вода в системе охлаждения, эта вода где-то изливается в виде фонтанов, фонтаны эти перегреваются, и дальше там размножается легионелла. Это очень опасное заболевание, там летальность достигает 10%», — предупредил Болибок.
Где опасность выше и как ее распознать
Именно в офисных центрах, гостиницах и аэропортах, где применяются централизованные системы кондиционирования, риск подхватить инфекцию наиболее высок. Но по словам эксперта, этот вопрос касается и автомобильных кондиционеров
«Очень даже касается. Автомобильные кондиционеры, конечно, нужно обслуживать. Автомобилисты, они знают регламент. Раз в год, по крайней мере, меняется фильтр салона. Как правило, HEPA-фильтр, который чистит воздух, который подается в систему климат-контроля», — объяснил Болибок.
А главным индикатором опасности врач назвал собственные ощущения. Если от кондиционера исходит запах плесени или тухлой воды, устройство лучше выключить.
«Если кондиционер неисправен, то вы будете чувствовать нехороший запах от него. Это либо запах плесени, либо запах тухлой воды. Либо просто вы, когда заходите в помещение, чувствуете нездоровый воздух. Это говорит о том, что неисправна система кондиционирования. Такой систему лучше не пользоваться. Какая бы жара ни была, лучше выключить и проветрить немедленно помещение. Ну и, соответственно, если вы находитесь в гостинице, подать заявку на то, чтобы инженерная служба провела ремонт», — резюмировал аллерголог.
В таком случае врач посоветовал выключить кондиционер и немедленно проверить помещение. А находясь в гостинице сразу же подать заявку на обслуживание системы.