После вспышки болезни легионеров в Нью-Йорке, где число заразившихся достигло 72 человек, а трое скончались, Роспотребнадзор предупредил россиян о риске заражения из-за грязных фильтров кондиционеров. Одновременно с этим врачи зафиксировали рост числа обращений с так называемой «кондиционерной аллергией». О том, чем на самом деле опасны кондиционеры и как защитить себя, ведущая 360.ru Регина Пономарева поговорила с врачом-аллергологом, иммунологом Владимиром Болибоком.

Владимир Болибок объяснил, что любое устройство для охлаждения воздуха превращается в рассадник инфекций, если его не обслуживать. Фильтры собирают органику — частицы кожи, слюны и жира, на которых начинают активно размножаться микробы и плесень.

Болезнь легионеров — это тяжелая форма пневмонии, которую вызывают бактерии легионеллы, обитающие в теплой стоячей воде. Заразиться можно, вдохнув мельчайшие водяные капельки с этими бактериями, например, из неисправных центральных систем кондиционирования или душевых.

«Кондиционер, как и любое техническое устройство, нуждается в регулярном уходе и обслуживании. Если этого не делать, то он собирает в себя достаточно большое количество органики. На этой органике начинают размножаться всякие неполезные для человека микробы, плесени и даже клещи домашней пыли. Дальше это все опять выдувается обратно, если это сплит-система. Соответственно, в воздухе это все висит, и человек этим дышит», — пояснил врач.

По словам эксперта, проблемы со здоровьем делятся на две большие группы. Первая — это аллергические реакции, которые провоцируют плесень и клещи, вызывая ринит, бронхиальную астму и конъюнктивит.

Поэтому кондиционеры надо регулярно обслуживать. Если этого не делать, то нам грозят заболевания двух типов. С одной стороны, это аллергия. Аллергия прежде всего на плесень. Потому что плесень достаточно сильный аллерген. Аллергия может быть на клеща домашней пыли, который может размножаться на фильтре кондиционера.

Вторая и более опасная группа — инфекционные заболевания, включая болезнь легионеров. Однако врач подчеркнул, что бытовые сплит-системы здесь не главный источник угрозы.

«Вторая группа заболеваний, которые развиваются в результате неправильного обслуживания кондиционера, это инфекционные заболевания. К ним относится болезнь легионеров. Но болезнь легионеров — это прежде всего беда так называемых централизованных систем кондиционирования зданий. То есть прежде всего там, где циркулирует вода в системе охлаждения, эта вода где-то изливается в виде фонтанов, фонтаны эти перегреваются, и дальше там размножается легионелла. Это очень опасное заболевание, там летальность достигает 10%», — предупредил Болибок.

Где опасность выше и как ее распознать

Именно в офисных центрах, гостиницах и аэропортах, где применяются централизованные системы кондиционирования, риск подхватить инфекцию наиболее высок. Но по словам эксперта, этот вопрос касается и автомобильных кондиционеров

«Очень даже касается. Автомобильные кондиционеры, конечно, нужно обслуживать. Автомобилисты, они знают регламент. Раз в год, по крайней мере, меняется фильтр салона. Как правило, HEPA-фильтр, который чистит воздух, который подается в систему климат-контроля», — объяснил Болибок.