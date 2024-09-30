Сегодня 17:55 Грипп, ОРВИ и ОРЗ. Как их различить и что делать, если заболел Терапевт Кондрахин рассказал, как не заболеть ОРВИ, ОРЗ и гриппом 0 0 0 Фото: Freepik Здоровье

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В Москве и Подмосковье начинается сезон вирусных заболеваний — гриппа, ОРВИ и ОРЗ. Какую профилактику проводить, чтобы не слечь с температурой, и что делать, если обнаружил у себя симптомы, выяснил 360.ru.

Грипп, ОРВИ, ОРЗ: различия и симптомы По симптомам грипп можно перепутать с ОРВИ или ОРЗ. Чем они различаются? Грипп — острая инфекция, передающаяся воздушно-капельным или бытовым путем. Она развивается очень быстро и поражает дыхательные пути, сопровождается температурой, кашлем, иногда лихорадкой.

ОРЗ — острое респираторное заболевание, которое вызывают бактерии. Они поражают дыхательные пути.

ОРВИ — это острая респираторная вирусная инфекция. Отличается от ОРЗ тем, что вызвана исключительно вирусами. Обычно человек заболевает ОРЗ из-за бактерий, которые начинают размножаться при сильном переохлаждении. Затем в организм может попасть вирус, провоцирующий ОРВИ на фоне ОРЗ.

Фото: Freepik

Симптомы ОРЗ: повышенная температура;

першение в горле;

краснота слизистых горла как при фарингите;

сильный сухой кашель;

воспаление слизистой носа, иногда с гнойными образованиями. Симптомы ОРВИ похожи. Заболевший также сталкивается с насморком или заложенностью носа, слабостью, высокой температурой, головной болью, чиханием, покраснением глаз. Грипп напоминает ОРЗ и ОРВИ, но его симптомы более выражены. Так, заболевший гриппом чувствует слабость, ломоту в суставах и костях, сильные головные боли, высокую температуру до 39-40 градусов и даже тошноту. Горло обычно сильно болит, все сопровождается сильным кашлем, потерей голоса, осиплостью и другими неприятными симптомами.

Фото: Freepik

Кто в группе риска В осенний период все люди подвержены вирусным заболеваниями. Но есть те, кто находится в особой группе риска: дети младше двух лет;

беременные;

пожилые люди старше 65 лет;

люди с астмой, заболеваниями почек, сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями;

ВИЧ-инфицированные;

раковые больные.

Профилактика ОРВИ, ОРЗ и гриппа «Есть определенная настороженность по поводу распространения гриппа. Роспотребнадзор говорит, что где-то в Сибири уже поднимается волна. У них быстрее холодает», — рассказал 360.ru клинический фармаколог и терапевт Андрей Кондрахин. Поэтому самое время с осторожностью отнестись к своему здоровью. По словам специалиста, совсем скоро в столичный регион придет прохладная погода, будет сыро и слякотно.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / Global Look Press

«Когда влажность повышается, вирусу легко распространяться. Нахождение в офисах, детских садах, школах большого количества людей провоцирует распространение вирусов», — пояснил Кондрахин. Пока в Москве и Подмосковье волна гриппа и других вирусных заболеваний не началась, важно уделить внимание неопрофилактическим действиям. «Еще есть время привиться. Хотя надо было ставить вакцину от гриппа в августе, сентябре», — отметил врач. Во-первых, следует избегать большого скопления людей либо надевать маску. Если такой возможности нет, необходимо пользоваться санитайзерами, профилактическими спреями для носа типа «Эргоферона», почаще мыть руки.

Фото: IMAGO/Zoonar.com/Dmitrii Marchen / Global Look Press

Я заболел ОРВИ — что делать При любых симптомах простуды следует как можно скорее обратиться к врачу. Однако есть некоторые рекомендации, которые помогут немного улучшить самочувствие во время ожидания приема специалиста. «Если человек все же заболел, лучше переболеть дома. Не нужно геройствовать и ходить на работу с температурой — можно заразить людей вокруг», — предупредил Кондрахин.

ОРВИ При ОРВИ следует принимать противовирусные препараты, лежать в постели, пить много теплых напитков. Питаться лучше едой с большим количеством витаминов, минералов. Желательно отказаться от самолечения и как можно быстрее обратиться к врачу. ОРЗ При лечении ОРЗ важно принимать противовирусные препараты, укреплять иммунитет витаминами и минералами. В лечении помогут ингаляции. При сильном переохлаждении нужно обратиться к врачу.

Фото: Bulkin Sergey/news.ru / Global Look Press

Грипп Грипп может протекать в легкой и тяжелой формах. Если человек находится в группе риска, при первых симптомах необходимо обратиться как можно скорее к врачу. Если пациент не в группе риска и болезнь протекает в легкой форме, можно отлежаться дома. Чего нельзя делать при гриппе точно — идти на работу. В любой момент заболевшему может стать хуже, а самочувствие при небольшом переохлаждении ухудшится. Кроме того, после гриппа могут наступить осложнения.

К врачу следует идти, если: есть боли в груди или в области живота;

есть одышка, дыхание затруднилось. План лечения определит специалист. Для облегчения симптомов можно принять противовирусный препарат, пить много жидкости: теплую воду, чай, бульоны. Нужно больше спать, чтобы помочь иммунной системе побороть вирус.