Грипп, ОРВИ и ОРЗ. Как их различить и что делать, если заболел
Терапевт Кондрахин рассказал, как не заболеть ОРВИ, ОРЗ и гриппом
В Москве и Подмосковье начинается сезон вирусных заболеваний — гриппа, ОРВИ и ОРЗ. Какую профилактику проводить, чтобы не слечь с температурой, и что делать, если обнаружил у себя симптомы, выяснил 360.ru.
Грипп, ОРВИ, ОРЗ: различия и симптомы
По симптомам грипп можно перепутать с ОРВИ или ОРЗ. Чем они различаются?
- Грипп — острая инфекция, передающаяся воздушно-капельным или бытовым путем. Она развивается очень быстро и поражает дыхательные пути, сопровождается температурой, кашлем, иногда лихорадкой.
- ОРЗ — острое респираторное заболевание, которое вызывают бактерии. Они поражают дыхательные пути.
- ОРВИ — это острая респираторная вирусная инфекция. Отличается от ОРЗ тем, что вызвана исключительно вирусами.
Обычно человек заболевает ОРЗ из-за бактерий, которые начинают размножаться при сильном переохлаждении. Затем в организм может попасть вирус, провоцирующий ОРВИ на фоне ОРЗ.
Симптомы ОРЗ:
- повышенная температура;
- першение в горле;
- краснота слизистых горла как при фарингите;
- сильный сухой кашель;
- воспаление слизистой носа, иногда с гнойными образованиями.
Симптомы ОРВИ похожи. Заболевший также сталкивается с насморком или заложенностью носа, слабостью, высокой температурой, головной болью, чиханием, покраснением глаз.
Грипп напоминает ОРЗ и ОРВИ, но его симптомы более выражены. Так, заболевший гриппом чувствует слабость, ломоту в суставах и костях, сильные головные боли, высокую температуру до 39-40 градусов и даже тошноту. Горло обычно сильно болит, все сопровождается сильным кашлем, потерей голоса, осиплостью и другими неприятными симптомами.
Кто в группе риска
В осенний период все люди подвержены вирусным заболеваниями. Но есть те, кто находится в особой группе риска:
- дети младше двух лет;
- беременные;
- пожилые люди старше 65 лет;
- люди с астмой, заболеваниями почек, сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями;
- ВИЧ-инфицированные;
- раковые больные.
Профилактика ОРВИ, ОРЗ и гриппа
«Есть определенная настороженность по поводу распространения гриппа. Роспотребнадзор говорит, что где-то в Сибири уже поднимается волна. У них быстрее холодает», — рассказал 360.ru клинический фармаколог и терапевт Андрей Кондрахин.
Поэтому самое время с осторожностью отнестись к своему здоровью. По словам специалиста, совсем скоро в столичный регион придет прохладная погода, будет сыро и слякотно.
«Когда влажность повышается, вирусу легко распространяться. Нахождение в офисах, детских садах, школах большого количества людей провоцирует распространение вирусов», — пояснил Кондрахин.
Пока в Москве и Подмосковье волна гриппа и других вирусных заболеваний не началась, важно уделить внимание неопрофилактическим действиям.
«Еще есть время привиться. Хотя надо было ставить вакцину от гриппа в августе, сентябре», — отметил врач.
Во-первых, следует избегать большого скопления людей либо надевать маску. Если такой возможности нет, необходимо пользоваться санитайзерами, профилактическими спреями для носа типа «Эргоферона», почаще мыть руки.
Я заболел ОРВИ — что делать
При любых симптомах простуды следует как можно скорее обратиться к врачу. Однако есть некоторые рекомендации, которые помогут немного улучшить самочувствие во время ожидания приема специалиста.
«Если человек все же заболел, лучше переболеть дома. Не нужно геройствовать и ходить на работу с температурой — можно заразить людей вокруг», — предупредил Кондрахин.
ОРВИ
При ОРВИ следует принимать противовирусные препараты, лежать в постели, пить много теплых напитков. Питаться лучше едой с большим количеством витаминов, минералов. Желательно отказаться от самолечения и как можно быстрее обратиться к врачу.
ОРЗ
При лечении ОРЗ важно принимать противовирусные препараты, укреплять иммунитет витаминами и минералами. В лечении помогут ингаляции. При сильном переохлаждении нужно обратиться к врачу.
Грипп
Грипп может протекать в легкой и тяжелой формах. Если человек находится в группе риска, при первых симптомах необходимо обратиться как можно скорее к врачу.
Если пациент не в группе риска и болезнь протекает в легкой форме, можно отлежаться дома. Чего нельзя делать при гриппе точно — идти на работу. В любой момент заболевшему может стать хуже, а самочувствие при небольшом переохлаждении ухудшится. Кроме того, после гриппа могут наступить осложнения.
К врачу следует идти, если:
- есть боли в груди или в области живота;
- есть одышка, дыхание затруднилось.
План лечения определит специалист. Для облегчения симптомов можно принять противовирусный препарат, пить много жидкости: теплую воду, чай, бульоны. Нужно больше спать, чтобы помочь иммунной системе побороть вирус.