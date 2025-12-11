«Накрывает лавинообразно». Гонконгский грипп в России поражает взрослых за пару часов
Врач Вознесенский: самая надежная защита от гонконгского гриппа — вакцинация
В России резко возросла заболеваемость гонконгским гриппом. Вирус поражает взрослых буквально за пару часов. В чем же особенность гонконгского гриппа и как с ним бороться — выяснил 360.ru.
Гонконгский грипп — это вирус гриппа А с буквенно-цифровым обозначением H3N2. Он известен с 1968 года. И каждый год он приходит в эпидсезоне осенне-зимнего периода, рассказал 360.ru врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Сергей Вознесенский.
«Этот вирус характеризуется, как и другие вирусы гриппа, тем, что каждый год происходят определенные мутации, вследствие чего вакцины каждый год необходимо дорабатывать», — отметил инфекционист.
Вакцины от гриппа, которые мы применяем каждый год, создаются с учетом изменений в вирусе гриппа, включая вирус гриппа A H3N2. Поэтому утверждение о том, что сейчас врачи и ученые имеют дело с абсолютно новым вирусом, неверно.
Вирус гриппа мутирует каждый год, каждый месяц. Этот процесс динамический. Но тем не менее, по информации института гриппа, те вирусы гриппа, которые были выявлены, являются или вариантами вакцинного штамма, или родственными штаммами. Это говорит о том, что у вакцинированных в этом году риск заболеть минимальный. Ну и уж тем более минимальный риск развития тяжелой формы болезни.
Поражает за пару часов: симптомы гонконгского гриппа
Инкубационный период гриппа может длиться от суток до чуть более длительного времени.
Но грипп — это то заболевание, которое характеризуется очень острым началом заболевания. То есть первые симптомы появляются довольно-таки лавинообразно. И поэтому человек чувствует себя плохо очень быстро.
Тем не менее грипп и не длится долго. Средняя продолжительность болезни — четыре дня. У человека может сильно подниматься температура — до 38-40 градусов.
Также среди симптомов сильный озноб, упадок сил, головная боль, ломота в мышцах, кашель.
Как защитить себя от гонконгского гриппа?
Основная защита от гонконгского гриппа — вакцинация. Как отметил врач, еще не поздно сделать прививку.
«Потому что это не последний подъем заболеваемости, и следующий очень даже вероятен. В конце января — феврале», — пояснил Вознесенский.
Важно помнить опыт, который люди получили во время пандемии. Речь идет о ношении масок в общественных местах.
Если вы не вакцинированы, а рядом есть заболевшие гриппом, отметил инфекционист, можно использовать химиопрофилактику.
«Те лекарственные препараты, которые у нас есть для лечения вируса гриппа, могут быть использованы согласно инструкции и для экстренной химиопрофилактики», — подчеркнул он.
Пик заболеваемости гриппом в России
Согласно данным с сайта НИИ гриппа, за последние четыре-пять недель наблюдается значительный рост заболеваемости, заметил Вознесенский. Есть вероятность, что эта тенденция сохранится. Возможно, в течение следующей недели, до Нового года, заболеваемость будет расти, сказал собеседник 360.ru. Однако в начале января ожидается резкое снижение числа заболевших.
Пик заболеваемости гриппом в России ожидается к началу новогодних праздников, подтвердила глава Роспотребнадзора Анна Попова на «полях» VI Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия инфекционным заболеваниям.
При этом в России нет критических мутаций гонконгского гриппа, значимых для эпидпроцесса. Попова подчеркнула, что штаммовый состав и количество антигена в вакцине достаточны для эффективной защиты.