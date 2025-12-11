«Накрывает лавинообразно». Гонконгский грипп в России поражает взрослых за пару часов

В России резко возросла заболеваемость гонконгским гриппом. Вирус поражает взрослых буквально за пару часов. В чем же особенность гонконгского гриппа и как с ним бороться — выяснил 360.ru.

Гонконгский грипп — это вирус гриппа А с буквенно-цифровым обозначением H3N2. Он известен с 1968 года. И каждый год он приходит в эпидсезоне осенне-зимнего периода, рассказал 360.ru врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Сергей Вознесенский.

«Этот вирус характеризуется, как и другие вирусы гриппа, тем, что каждый год происходят определенные мутации, вследствие чего вакцины каждый год необходимо дорабатывать», — отметил инфекционист.

Вакцины от гриппа, которые мы применяем каждый год, создаются с учетом изменений в вирусе гриппа, включая вирус гриппа A H3N2. Поэтому утверждение о том, что сейчас врачи и ученые имеют дело с абсолютно новым вирусом, неверно.