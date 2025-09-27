Сегодня 16:19 Голодные до близости. Как депрессия и ожирение стали новыми бедами россиян Диетолог Белоусова: связь депрессии и ожирения как прямая, так и обратная 0 0 0 Фото: РИА «Новости»/Voller Ernst / Siegfried Steinac / www.globallookpress.com Эксклюзив

В России — две новые беды: депрессия, тихо разрушающая человека изнутри, и ожирение, с которым всего через пять лет рискует столкнуться каждый второй взрослый. Как они взаимосвязаны и почему стали бичом современного общества, разбирался 360.ru.

На обе проблемы указал в выступлении на федеральном марафоне «Знание. Первые» министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, для борьбы с избыточным весом необходимо уже сегодня менять существующие установки. «Это прямая дорога к сахарному диабету, сердечно-сосудистым, онкологическим заболеваниям и ускоренному старению», — подчеркнул глава ведомства, говоря о рисках ожирения. Он также подчеркнул значимость психоэмоционального здоровья: вторая часть эпидемии, объяснил Мурашко, менее очевидна, поскольку на нее не всегда обращают внимание. «Расстройства, которые фактически ведут к выгоранию, депрессии. Это тихая эпидемия, которая разрушает изнутри. Ключевой момент: эти две эпидемии не просто существуют параллельно, но и тесно переплетены и однозначно усугубляют друг друга», — пояснил Мурашко.

Как связаны депрессия и ожирение Член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов, диетолог и нутрициолог Анна Белоусова в беседе с 360.ru отметила, что эпидемию ожирения ВОЗ действительно прогнозировала к 2030 году. Она также согласилась с позицией Мурашко о связи этой проблемы с депрессией.

Связь есть достаточно тесная, как прямая, так и обратная. Подавленность — это исход стресса. Физиологически человеческий организм устроен таким образом, что реагирует на стресс угнетением работы практический всей пищеварительной системы. Анна Белоусова диетолог

По ее словам, у человека в этой ситуации изменяется чувствительность рецепторов, снижаются вкусовые ощущения. У некоторых стресс аппетит отбивает, другим хочется депрессию заесть — причем чем-то запретным. «Такими вещами, которые в области запретного плода еще психологически с детства. Это сладкое, фастфуд, то, до чего легко дотянуться. Люди с плохим аппетитом тоже страдают: они ходят целый день голодными, но организм берет свое. <…> И опять-таки, как правило, рука тянется к чему-то углеводистому. И если присутствует чувство голода, то, безусловно, идет переедание», — добавила нутрициолог.

В депрессивном состоянии, сказала Белоусова, не хочется активно двигаться, не то что заниматься спортом. И это еще пять копеек в копилку опасности набора лишнего веса и последующего ожирения.

У женщин стресс часто задевает внутренние гормональные струны. На метаболизме, женских половых гормонах тоже достаточно сильно завязан вес. Поэтому для женщин это дополнительная опасность. Анна Белоусова

К обратной связи депрессии и ожирения диетолог отнесла тот факт, что человек с лишним весом будет недоволен собой, как бы ни пытался внешне показать обратное. «Постоянный червячок, который ест при каждом взгляде в зеркало, при каждом подъеме на ступеньку с одышкой. Этот элемент недовольства добавляет пять копеек в депрессию», — пояснила собеседница 360.ru.

Как наладить режим питания Избежать переедания и снизить риск ожирения в том числе поможет нормально организованный режим питания: на силе воли и обязательствах перед собой тут далеко не уедешь. Белоусова напомнила, что диетологи рекомендуют плотный и достаточно калорийный завтрак. В этот прием пищи можно позволить себе что-то запретное — кусок торта или гамбургер. Необходим полноценный обед — большая тарелка густого супа или салат и мясо — и минимум два перекуса: например, фрукты и стакан кефира.

Момент вечернего переедания для депрессии достаточно характерен, потому что снижается эмоциональный фон. Если мы так выстроим режим дня, то к вечеру с голодом люди уже не приходят. Анна Белоусова

Диетолог также посоветовала не держать себя в ежовых рукавицах и исключить слово «нельзя»: порадовать себя одним запрещенным блюдом пойдет только на пользу. «Живите с понедельника по субботу с предвкушением того, что в воскресенье оторветесь. И оторвитесь. Один день в неделю не сделает ничего. Но следующую неделю живем точно так же», — сказала собеседница 360.ru.

Когда депрессия — повод обратиться к врачу? Белоусова подчеркнула, что в подавленном состоянии — необязательно именно в депрессии — не грех обратиться за помощью к психологу или психиатру.

Это не значит, что человек сумасшедший. Просто иногда, если человек не справляется сам, надо помогать ему извне. Потому что попытки вывезти на силе воли, как правило, оканчиваются ничем. Анна Белоусова

Облегчение, по словам нутрициолога, принесет даже минимальное вмешательство вроде назначения витаминов группы B. Психолог Татьяна Гилева пояснила, что депрессию как явление рассматривают с разных сторон. И не всегда для ее лечения нужно медикаментозное сопровождение. «Если мы говорим о стадии, когда еще можно работать на психологическом уровне, о разговорной терапии, то смотрим, откуда эта депрессия произошла», — сказала она.

Как бороться с депрессией и почему она возникает Среди прочих рекомендаций при борьбе с депрессивным состоянием, добавила Гилева, специалисты советуют придерживаться здорового образа жизни, повышать двигательную активность — хотя бы совершать небольшие прогулки.

Психолог также призвала соблюдать баланс и не превращать пресловутый ЗОЖ в инструмент насилия над собой. Другое дело, если это будет способом повлиять на мир и себя самого, придаст новые смыслы, даст выплеснуть сдержанную агрессию или позволит двигаться вперед, если человек замер.

Но для этого человеку важны две вещи. Первое — осознать, что с ним произошло, в какой момент случился этот депрессивный эпизод, как он остановился. И второе — чего он хочет на самом деле сейчас, даже если не может это получить. Но признать желание, его ценность для себя. Татьяна Гилева психолог

Она предположила, что одной из причин депрессии в современном мире стало накопленное одиночество: из-за жизни онлайн, отсутствия близости, разорванных отношений, ковида. «И еда становится тем, что должно будто бы пойти в противовес этому одиночеству, холоду. Тут очень важно понимать: пока мы не обсудим это, не сможем до конца удовлетворить жажду или боль», — предупредила психолог.