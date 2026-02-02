Сегодня 16:17 Главное об оспе обезьян: как лечат и возможна ли эпидемия в России? Вирусолог Волчков объяснил, возможна ли в России эпидемия оспы обезьян 0 0 0 Фото: IMAGO/NIH-NIAID / IMAGE POINT FR / www.globallookpress.com Эксклюзив

В Московской области зарегистрировали случай оспы обезьян — инфекционного заболевания, которое в 2022–2023 годах вызвало глобальную вспышку и продолжает распространяться по миру. Что известно о состоянии пациента, симптомах, лечении и рисках эпидемии в России, разбирался 360.ru.

Оспа обезьян: симптомы Оспа обезьян — заболевание, вызванное одноименным вирусом. На английском ее назвали monkey pox, но, чтобы уйти от ассоциации с животными, сократили до mpox. Симптомы включают: лихорадку;

увеличение лимфоузлов;

головную боль;

болезненную сыпь, которая не проходит в течение двух-четырех недель;

боли в мышцах, спине;

общую слабость. «Высыпания имеют вид везикулярной сыпи или язвенных поражений, которые могут распространяться на коже лица, ладоней, подошвы, глазах, в ротовой полости, гортани, паховой области, а также области гениталий и/или заднего прохода», — говорится на сайте Всемирной организации здравоохранения.

Как правило, болезнь протекает легче, чем натуральная оспа, и может проходить сама. В этом случае лечение может быть направлено на облегчение последствий симптомов: например, пациенту назначат прием обезболивающих и жаропонижающих. Однако бывают случаи, когда обезьянья оспа протекает крайне тяжело, приводит к осложнениям и даже смерти. По данным ВОЗ, летальный исход наступает в 0,1%–10% случаев оспы обезьян.

В группе риска находятся: новорожденные;

дети;

беременные;

ВИЧ-инфицированные.

некоторые научные исследования подтвердили, что с большей вероятностью обезьянья оспа встречается у мужчин.

Как передается обезьянья оспа Вирус mpox передается от человека к человеку при тесном взаимодействии, в частности при прикосновении или половом контакте, обменом жидкостями.

Некоторое время вирус может сохраняться на личных вещах больного предметах, с которыми он контактировал, на мебели в помещении, где он находился. Прикасаясь к ним, другой человек может заразиться — если у него есть порезы или ссадины. Также шанс инфицирования вырастает, если часто трогать грязными руками нос, рот и другие слизистые. Оспа обезьян может передаться от матери плоду при беременности, а также новорожденному при контакте с больным. От животного к человеку заражение тоже возможно. Переносчиками выступают сухопутные грызуны и, конечно, обезьяны. Инфицирование может произойти при укусе, контакте, во время охоты, свежевания, отлова животных. Мясо и субпродукты в местах, где встречается обезьянья оспа, следует подвергать тщательной термической обработке. Редко, но все же встречаются случаи заражения самих животных от человека: в 2022 году во Франции собака переняла вирус оспы обезьян от своих хозяев.

Есть ли вакцина от обезьяньей оспы Препараты для профилактики оспы обезьян, которые рекомендовала ВОЗ, существует. Их в том числе применяют и против натуральной оспы. Во время вспышек людей прививают вакцинами MVA-BN или LC16, в индивидуальных случаях — вакциной ACAM2000. Прививки предлагают людям, которые находятся в группе риска при вспышке заболеваемости. Препарат поможет избежать заражения или облегчить течение болезни. Кроме того, известны случаи, когда люди, уже перенесшие mpox, заражались вновь. Тогда им тоже предлагают одну из вакцин.

Как лечат оспу обезьян В 2022 году в Европе разрешили препарат тековиримат для лечения обезьяньей оспы. Изначально им лечили пациентов с натуральной оспой, однако не всегда и не везде этот препарат помогал. Поэтому, если человек все же принимает тековиримат, его результаты включают в протоколы клинического испытания. В большинстве случаев лечат только симптомы. Если человек подозревает у себя оспу обезьян, следует обратиться к врачу и оставаться дома, не контактировать с другими людьми. Если подозрение подтвердится, режим самоизоляции необходимо соблюдать до полного выздоровления.

Что известно о больном оспой обезьян в Подмосковье В начале февраля Домодедовская больница сообщила о поступлении пациента, у которого подтвердили диагноз «оспа обезьян». Мужина находится в инфекционном отделении. «Состояние оценивается как средней степени тяжести, оказывается вся необходимая медицинская помощь», — сообщил зампред правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин. Роспотребнадзор оперативно начал расследование, чтобы выявить контакты и источник заражения. Оно уже принесло плоды: еще один пациент поступил в то же медучреждение. Мужчина контактировал с первым инфицированным, состояние удовлетворительное, клинических проявлений оспы обезьян у него нет. За ситуацией следят подмосковный Минздрав и региональный Роспотребнадзор.

Возможна ли эпидемия оспой обезьян в России Случаи оспы обезьян регистрировали в России и ранее, однако они были завозными. Где заразился пациент из Подмосковья — пока не ясно, тем не менее эксперты не торопятся делать поспешные выводы. «Не думаю, что нам грозит массовое распространение оспы обезьян. Роспотребнадзор и остальные службы отработают все контакты больного», — подчеркнул 360.ru вирусолог Павел Волчков. Он обратил внимание на нюанс: зараженный — ВИЧ-инфицированный. Вероятно, вирус культивировался в организме мужчины достаточно долго, так как он отрицает выезд за границу в течение последних нескольких месяцев. «Либо его действительно кто-то в России заразил, либо он все-таки был все это время носителем вируса обезьяньей оспы в силу того, что у него ВИЧ-инфекция и, возможно, в стадии СПИД. Но это мои догадки», — добавил вирусолог.

Волчков объяснил: болезнь долго не проявлялась, поскольку из-за ВИЧ и, возможно, СПИД иммунная система долго сдерживала ее. Из-за продолжительного нахождения внутри организма mpox может мутировать и приобретать формы, более адаптированные к людям. Риск эпидемии в России маловероятен, убежден вирусолог. Вопрос в том, насколько долго вирус спал и мутировал в человеческом организме. Это выяснит Роспотребнадзор. К тому же многие россияне, особенно старшего поколения, привиты от натуральной оспы. По этой причине организм справится в том числе с оспой обезьян или перенесет заболевание легко, отметил Волчков. Однако напомним: специфический иммунитет, который формирует вакцина против натуральной оспы, сохраняется примерно пять лет, а остаточный иммунитет (он обезопасит от смерти и тяжелых форм) — десятилетиями. Поэтому для более гарантированной защиты необходима ревакцинация, если человек входит в группу риска.