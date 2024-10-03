Сегодня 17:38 Новая смертельная эпидемия или страшилка ВОЗ? Главное о вирусе Марбург Профессор Чумаков: эпидемия вируса Марбург не грозит России 0 0 0 Фото: Global Look Press Здоровье

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Вирус Марбург

В Европе может вспыхнуть эпидемия вируса Марбург. Впервые об этом заговорили после того, как главный вокзал в немецком городе Гамбург перекрыли из-за мужчины, прибывшего из Руанды с подозрением на заражение. Чем опасна африканская лихорадка, какие у нее симптомы и пути распространения, можно ли привиться — в материале 360.ru.

ВОЗ бьет тревогу из-за вируса Марбург Полиция Гамбурга 2 октября частично перекрыла главный вокзал города и подогнала ко входу машину скорой помощи для пассажира, прилетевшего из Руанды — государства в Восточной Африке. Так решили избежать возможного распространения вируса Марбург: у мужчины как раз проявились похожие симптомы после контакта с зараженным. Об этом он сам рассказал своему знакомому, написало издание Hamburger Morgenpost. Однако впоследствии анализы не подтвердили наличие африканского вируса как у этого пассажира, так и у его спутника, сообщила газета Tagesspiel.

Фото: Bodo Marks/dpa / Global Look Press

Учитывая, что вирус малоизучен, вызванную им болезнь считают опасной. Всемирная организация здравоохранения предупредила, что пациенты с геморрагической лихорадкой Марбург в 90% случаев умирают. В этом году в Руанде уже погибли девять из 27 инфицированных. Роспотребнадзор сообщил, что следит за ситуацией в Руанде. В России подготовили тесты для выявления вируса, чтобы исключить случаи его завоза. Рисков распространения, как утверждают специалисты, нет.

Фото: Википедия

Что такое вирус Марбург Марбургская вирусная болезнь (MHF) — геморрагическая лихорадка, которую вызывает вирус Марбург. «Этот вирус нашли еще 50 лет назад в Африке. Он очень похож на вирус Эбола, симптомы напоминают болезнь Эбола. Тоже африканская тропическая болезнь, которая вызвала много шума года три-четыре назад — до пандемии коронавируса», — рассказал 360.ru главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, доктор биологических наук, профессор Петр Чумаков. Вирус назвали в честь города Марбург в Германии, так как впервые вне Африки его вспышка произошла именно там, а еще в Белграде в 1967 году.

Фото: Global Look Press

Симптомы лихорадки Марбург Клиническими симптомами заражения вирусом Марбург считаются: лихорадка;

кожная сыпь;

боль в горле и животе;

кровь из носа. Инкубационный период длится от двух до 21 дня. Симптомы проявляются быстро, начинаясь с высокой температуры и головной боли. Через несколько дней возникают боли в животе, рвота, тошнота. Смерть может наступить примерно через неделю после первых признаков — от обезвоживания. Если человек переживает этот период, у него будут одышка, отек. Далее все переходит в лихорадку с бредом, потерей сознания, агрессией.

Фото: IMAGO/Martin Wagner / Global Look Press

Последняя стадия сопровождается кровавым стулом, выхождением крови из ран или мест уколов, кровоизлиянием внутренних органов, в очень тяжелых случаях — комой, судорогами. Если инфицированный переживает эту стадию, он выздоравливает.

Кто переносит и как распространяется вирус Вирус Марбург циркулирует среди обезьян, иногда попадает к человеку. Кроме того, переносчиками могут быть египетские плодовые летучие мыши, уточнил профессор Чумаков. Предположительно, вирус «перепрыгивает» к человеку, если тот употребил в пищу мясо дикого животного-переносчика. Между людьми передается при близком контакте — через кожу или слизистые. К примеру, заразиться можно, если использовать одно полотенце с больным или постельное белье.

Фото: Frank Rumpenhorst/dpa / Global Look Press

Лекарства и вакцина от вируса Марбург «Вакцин до сих пор нет, потому что это не настолько массовое заболевание, чтобы в разработку антидота вкладывать деньги», — объяснил Чумаков. Например, когда изобрели вакцину от Эболы, препарат оказался невостребованным — вспышка прошла сама собой.

Интересно На 2024 год лекарств и вакцин от лихорадки Марбург нет. На 2024 год лекарств и вакцин от лихорадки Марбург нет.

К тому же сам по себе вирус Марбург сложный для создания вакцины. «Скорее всего, сейчас ВОЗ раскручивает эту историю, чтобы подыграть фармацевтическим компаниям, которые решили вложится в какую-то разработку», — предположил профессор.

Фото: Arne Dedert/dpa / Global Look Press

Насколько опасен вирус Марбург «Не нужно относиться к этому так, будто нас ждет еще одна эпидемия. <…> Возможны единичные случаи завоза вируса в другие страны <…>, но эпидемия точно не грозит России», — заверил Чумаков. Лихорадка Марбург не спровоцирует эпидемию по нескольким весомым причинам. Чумаков перечислил ключевые.

Вирус распространяется через кровь или при близком контакте, но не воздушно-капельным путем. Невозможно заразиться, если больной прошел где-то рядом. Это то самое обстоятельство, которое делает заболеванием непандемическим. Петр Чумаков

Помимо этого, симптомы заболевания проявляются довольно резко: больной не будет ходить и всех вокруг заражать, как это происходило с зачастую бессимптомным COVID-19.

«Нет опасности, что вирус Марбург распространится по всему миру. Даже если человек прилетит к нам на самолете и здесь умрет от лихорадки, то вряд ли патоген кому-то передастся. Это очередная страшилка Всемирной организации здравоохранения», — подытожил доктор биологических наук.