16 апреля 2025 15:55 Геомагнитные качели. Как пережить мощную бурю 16 апреля Врач Конев рассказал, как пережить магнитную бурю 16 апреля без последствий 0 0 0 Фото: NASA/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com Эксклюзив

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В середине недели, 16 апреля, Землю накрыла магнитная буря. Ее необычность в том, что мощность колебаний будет меняться в течение дня, как на качелях. Как пережить бурю метеозависимым людям и можно ли будет увидеть полярное сияние, выяснил 360.ru.

Магнитная буря 16 апреля Из-за аномальной магнитной бури поле планеты будет штормить: от спокойного уровня Kp-3 до тревожного пика Kp-6. Проблема в том, что маятник продолжит раскачиваться на протяжении всей среды. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, утром в Москве мощность бури возросла, а до 15 часов ненадолго стихла.

Интересно Пик придется на период с 15 до 18 часов по московскому времени. Пик придется на период с 15 до 18 часов по московскому времени.

Затем интенсивность бури пойдет на спад, но она снова начнет бушевать примерно с 21 часа до полуночи. Геомагнитный шторм уляжется только во второй половине 17 апреля.

Что такое магнитная буря и почему она возникает В магнитных бурях виновато солнце, напомнил в разговоре с 360.ru ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт. «На нем происходит вспышка — выброс плазмы, состоящая из протонов. Они могут улететь в любую сторону в зависимости от части солнца, где это произошло. Если поток протонов полетит в сторону Земли и встретится с ее магнитным полем, то оно начнет колебаться, иными словами случится магнитная буря. Подобное явление мы переживаем сейчас», — отметил эксперт.

Фото: NASA/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Процесс сам по себе со временем затухает. Можно сказать, что нынешняя идет на убыль. Сколько по времени это продлится, зависит от силы всплеска. «Мощность магнитной бури измеряется либо с земли, либо с помощью специальных спутников, которые удалены примерно на 1,5 миллиона километров от земли в направлении солнца. Помимо мощности магнитной бури, они своевременно сообщают о солнечных вспышках и потоках плазмы, которые направляются к Земле», — подчеркнул Эйсмонт.

Фото: National Space Science Center/XinHua / www.globallookpress.com

Сбои в работе техники и сияния во время магнитной бури Мощные магнитные бури могут вызывать сбои в работе технических устройств. Случаются помехи в радиосвязи, нарушается работа навигационных систем. «Могут пострадать линии электропередачи. Их в такие моменты переводят в особый режим работы», — добавил представитель института. Еще одно последствие, которое наблюдали примерно год назад, — «вспухание» атмосферы, когда она достигла тех высот, где летают спутники. В итоге объекты вышли из строя.

В результате прошлогодней вспышки Илон Маск потерял примерно 10 спутников. Натан Эйсмонт

Однако есть и положительное последствие магнитной бури — северное сияние. «Полярные сияния будут зависеть от мощности сгустка плазмы, который пришел с Солнца. Например, прошлым летом, когда был пик солнечной активности, их видели даже в Сочи. Но сейчас оно не такое активное», — объяснил эксперт.

Фото: IMAGO/HASAN AKBAS / www.globallookpress.com

Как пережить магнитную бурю Некоторые люди сверхчувствительны к таким колебаниям. Доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ Юрий Конев в разговоре с 360.ru дал несколько советов, как пережить магнитную бурю без последствий для здоровья. «Не следует напрягаться, делать избыточную, особенно физическую, работу, постарайтесь соблюдать баланс труда и отдыха. В темное время суток нужно спать, а в дневные часы — нет. Пожилые люди могут прикорнуть днем раза два-три, а потом жалуются на бессонницу ночью», — объяснил врач.

Фото: Eduardo Parra/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Все электролитные системы организма созданы на основе микроэлементов. Они, в свою очередь, обладают некоей полярностью, объяснил профессор. «Ее многократные изменения в результате магнитных бурь влияют на состояние человека. Некоторые этого не ощущают, но есть группа людей, их немного, которые все же чувствуют колебания. Лучше посоветоваться с врачом, чтобы скорректировать терапию», — пояснил Конев. В периоды солнечной активности также советуют соблюдать водный режим, не нагружать организм чрезмерным потреблением воды. Кроме того, нежелательны интоксикации алкоголем, никотином, кофеином.

Не усердствуйте с кофе. Кофеманов очень много, в том числе среди пожилых. Юрий Конев

В остальном все индивидуально, уверен профессор: у кого-то подскакивает давление, у некоторых учащается пульс или нарушается водный обмен. Люди, которые постоянно работают с электромагнитными полями, например в телецентрах, радиостанциях, во время магнитных колебаний испытывают колоссальную нагрузку. Им следует следить за здоровьем еще пристальнее, подытожил Конев.