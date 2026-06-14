Гастроэнтеролог объяснил, насколько опасны порезы в разделочной доске

Многие считают, что пластиковую разделочную доску с глубокими порезами от ножа мыть бесполезно — бактерии якобы намертво оседают в царапинах и никакой гель их не возьмет. Так ли это на самом деле, в беседе с 360.ru объяснил врач-гастроэнтеролог, сооснователь академии нейрогастроэнтерологии Александр Приказчиков.

По мнению специалиста, эти опасения сильно преувеличенны. Он объяснил, что регулярное мытье доски с порезами так или иначе снижает риск каких-либо проблем до минимума.

«Если доска используется очень долго — год, два, три — она, конечно, будет что-то накапливать, но тут вопрос концентрации. Все равно она моется, все смывается и обеззараживается. Риск, конечно, есть, но он очень небольшой — заразиться от плохо помытого фрукта или овоща гораздо проще, чем от разделочной доски», — объяснил врач.

Главный риск, по словам специалиста, кроется не в старой доске с порезами, а в использовании одного ножа и одной доски для разных продуктов. Именно так на продукты, которые не будут проходить термическую обработку, попадают сальмонелла и кишечная палочка.

«Человек режет сырую рыбу или мясо, а потом этим же ножом — сыр, колбасу или фрукты. Тут он может перенести любую бактерию из одного продукта в другой. Этого можно просто избежать, если под каждый вид продукта будет своя доска», — посоветовал Приказчиков.

Также гастроэнтеролог развеял опасения по поводу другой проблемы, которая беспокоит людей. Бытует мнение, что пластиковые доски могут загрязнять пищу микропластиком.

«У нас нет документальных подтверждений, что это вредно для организма. Случаев какого-то заболевания из-за того, что человек режет продукты на пластиковой доске, тоже нет. То, что микропластик может накапливаться — это мы знаем. Но то, что это может вредить организму, пока не доказано, от слова „совсем“», — подчеркнул гастроэнтеролог.

Выходит, лучше завести отдельные разделочные доски для мяса, рыбы и овощей, чем сразу выбрасывать доску с царапинами. Такое простое решение устранит основной реальный риск заражения.